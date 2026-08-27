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- Дети
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Топ-5 лайфхаков: как собрать красивый школьный ланчбокс
Давайте разберемся, что положить ребенку в ланчбокс, чтобы он действительно это съел, а не принес домой нетронутый бутерброд.
Возвращение в школу — это не только новые тетради и поиск формы, для родителей это ещё и ежедневный квест с ланчбоксом, а именно: придумать, приготовить, упаковать и, желательно, так, чтобы ребёнок действительно захотел всё это съесть, расскаазло издание RTÉ.
Главный секрет — не проводить все выходные у плиты, а немного подготовиться заранее. Нарезанные овощи, готовые перекусы или несколько домашних лакомств из морозилки могут значительно сократить утреннюю суматоху.
Организуйте воскресную подготовку
Не откладывайте подготовку ланчбокса на утро понедельника. В выходные выделите немного времени, чтобы составить примерное меню на неделю, нарезать фрукты и овощи, приготовить перекусы или сделать что-нибудь, что можно заморозить.
Не нужно готовить всё сразу. Даже небольшая предварительная подготовка означает меньше дел в те 20 минут, когда вся семья одновременно пытается выйти из дома.
Составьте список того, что ест ребенок
Один из самых простых приёмов — записать любимые продукты ребёнка и прикрепить список на холодильник. Сэндвичи, роллы, паста, сыр, йогурт, фрукты, овощи, домашняя выпечка — всё, что уже проверено и гарантированно не вернётся домой.
Такой список спасает по утрам, когда фантазия иссякла, а вопрос «что приготовить?» звучит уже третий день подряд.
Передайте ребенку часть полномочий
Ланчбокс не обязательно должен быть исключительно заботой родителей. Предложите ребенку самостоятельно выбрать несколько продуктов из списка его любимых.
Это создает ощущение контроля и вовлеченности, а также повышает вероятность того, что после школы вы получите пустой контейнер, а не полный набор еды, которую ребенок «забыл» съесть.
Планируйте покупки
Сначала решите, что ребенок будет есть в течение недели, а уже потом составляйте список продуктов. Такой подход работает лучше, чем сначала наполнить холодильник, а потом пытаться придумать, что из него приготовить.
Составили меню, проверили, что уже есть дома, и докупили необходимое. Просто, но именно такая схема позволяет сэкономить время и сократить количество спонтанных покупок.
Морозильная камера
Домашние маффины, печенье или другие перекусы можно готовить сразу партией и замораживать. Затем достаточно достать нужное количество накануне, и утренний ланчбокс почти готов.
Например, если выбрать маффины с яблоком, бананом и морковью. В холодильнике они могут храниться до трёх дней, а в морозилке — до трёх месяцев. То есть одна большая порция домашней выпечки может выручить вас не одно школьное утро.
Итак, главный лайфхак прост: планируйте меню, привлекайте ребенка, пользуйтесь морозильной камерой и не требуйте от себя ежедневных кулинарных подвигов.
Варианты маффинов для ланчбокса
Шоколадные маффины с вишней и жидкой начинкой
Рецепт, в котором сочетаются нежное тесто, сочная вишня и роскошная шоколадная начинка. Это не просто десерт, а небольшой ритуал радости, который легко повторить дома.
Кукурузно-яблочные маффины
Мягкие, ароматные, с лёгкой хрусткостью кукурузной муки и нежной сладостью яблок, эти маффины станут вашим новым фаворитом осеннего сезона.
Маффины с ягодами и шоколадом
Эти маффины с ягодами и молочным шоколадом отличаются невероятно нежной текстурой, яркой ягодной кислинкой, кусочками шоколада и хрустящим крамблом сверху.