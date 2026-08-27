Топ-5 лайфхаков: как собрать красивый школьный ланчбокс / © Credits

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Возвращение в школу — это не только новые тетради и поиск формы, для родителей это ещё и ежедневный квест с ланчбоксом, а именно: придумать, приготовить, упаковать и, желательно, так, чтобы ребёнок действительно захотел всё это съесть, расскаазло издание RTÉ.

Главный секрет — не проводить все выходные у плиты, а немного подготовиться заранее. Нарезанные овощи, готовые перекусы или несколько домашних лакомств из морозилки могут значительно сократить утреннюю суматоху.

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Организуйте воскресную подготовку

Не откладывайте подготовку ланчбокса на утро понедельника. В выходные выделите немного времени, чтобы составить примерное меню на неделю, нарезать фрукты и овощи, приготовить перекусы или сделать что-нибудь, что можно заморозить.

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Не нужно готовить всё сразу. Даже небольшая предварительная подготовка означает меньше дел в те 20 минут, когда вся семья одновременно пытается выйти из дома.

Составьте список того, что ест ребенок

Один из самых простых приёмов — записать любимые продукты ребёнка и прикрепить список на холодильник. Сэндвичи, роллы, паста, сыр, йогурт, фрукты, овощи, домашняя выпечка — всё, что уже проверено и гарантированно не вернётся домой.

Такой список спасает по утрам, когда фантазия иссякла, а вопрос «что приготовить?» звучит уже третий день подряд.

Передайте ребенку часть полномочий

Ланчбокс не обязательно должен быть исключительно заботой родителей. Предложите ребенку самостоятельно выбрать несколько продуктов из списка его любимых.

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Это создает ощущение контроля и вовлеченности, а также повышает вероятность того, что после школы вы получите пустой контейнер, а не полный набор еды, которую ребенок «забыл» съесть.

Планируйте покупки

Сначала решите, что ребенок будет есть в течение недели, а уже потом составляйте список продуктов. Такой подход работает лучше, чем сначала наполнить холодильник, а потом пытаться придумать, что из него приготовить.

Составили меню, проверили, что уже есть дома, и докупили необходимое. Просто, но именно такая схема позволяет сэкономить время и сократить количество спонтанных покупок.

Морозильная камера

Домашние маффины, печенье или другие перекусы можно готовить сразу партией и замораживать. Затем достаточно достать нужное количество накануне, и утренний ланчбокс почти готов.

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Например, если выбрать маффины с яблоком, бананом и морковью. В холодильнике они могут храниться до трёх дней, а в морозилке — до трёх месяцев. То есть одна большая порция домашней выпечки может выручить вас не одно школьное утро.

Итак, главный лайфхак прост: планируйте меню, привлекайте ребенка, пользуйтесь морозильной камерой и не требуйте от себя ежедневных кулинарных подвигов.

Варианты маффинов для ланчбокса

Шоколадные маффины с вишней и жидкой начинкой

Шоколадные маффины / © Credits

Рецепт, в котором сочетаются нежное тесто, сочная вишня и роскошная шоколадная начинка. Это не просто десерт, а небольшой ритуал радости, который легко повторить дома.

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Кукурузно-яблочные маффины

Кукурузно-яблочные маффины / © Associated Press

Мягкие, ароматные, с лёгкой хрусткостью кукурузной муки и нежной сладостью яблок, эти маффины станут вашим новым фаворитом осеннего сезона.

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Маффины с ягодами и шоколадом

Маффины с ягодами / © Credits

Эти маффины с ягодами и молочным шоколадом отличаются невероятно нежной текстурой, яркой ягодной кислинкой, кусочками шоколада и хрустящим крамблом сверху.

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