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- Дети
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Топ-7 самых распространенных нездоровых нарративов для детей
Знали ли вы, что ключевые убеждения о себе, других и мире мы формируем до 7 лет. Это не просто представления или настроения — это нарративы, то есть внутренние истории, которые определяют, кем мы себя считаем, чего ожидаем от людей и как реагируем на вызовы.
Представьте, что у каждого из нас с детства в голове звучит определенная история о себе: «Я добрый и сильный» или наоборот — «Я всегда виноват», «Меня нельзя любить». Эти внутренние нарративы формируются очень рано — до 7 лет — и часто остаются с нами на всю жизнь. Они влияют на самооценку, отношения, выбор друзей, реакцию на трудности и даже на то, как мы любим.
К сожалению, многие такие «истории» — ложные и болезненные. И даже самые заботливые родители могут непреднамеренно заложить в ребенке чувство вины, ненужности или страха перед чувствами. Издание Psychology Today рассказало о 7 самых распространенных нездоровых нарративов, которые возникают у детей — часто незаметно для родителей, но с мощным долговременным влиянием.
«Это моя вина. Я виноват»
Откуда берется:
Естественный эгоцентризм ребенка — ребенок считает, что он является центром всего.
Потребность видеть родителей «идеальными» — поэтому проще обвинить себя, чем признать, что мама или папа могут ошибаться.
Примеры:
Развод родителей — «Это из-за меня»
Наказание или холод — «Я плохой»
«Я плохой ребенок. Меня нельзя любить»
Ядро этого нарратива — стыд, то есть не «я поступил плохо», а «я — плохой».
Постоянная критика («Что с тобой не так?!») или недовольство даже мелочами может формировать у ребенка ощущение собственной неполноценности.
Следствие:
Низкая самооценка, страх проявлять себя, потребность в постоянном одобрении или, наоборот, агрессивное защитное поведение.
«Я никому не нужен»
Источник:
Нехватка внимания, связи или времени со стороны родителей (даже вынужденная — из-за работы или стресса).
Постоянные конфликты со сверстниками или буллинг.
Как это проявляется:
Ребенок избегает социальных контактов,
«Я все равно им не нравлюсь»,
«Я всегда один»
«Лучше никогда не злиться»
Формируется, когда:
Взрослые часто взрываются эмоциями, кричат, пугают.
Ребенок видит, что злиться — это «плохо» и никогда не учится регулировать эту эмоцию.
Следствие:
Подавление злости — накопление — срывы
Или полное избегание конфликтов даже ценой собственного счастья
«Чувства — это страшно. Лучше без них»
Как формируется:
Когда ребенка не поддерживают в сильных эмоциях (печаль, страх, гнев), он не учится с ними справляться.
Если родители игнорируют, преуменьшают или стыдят за слезы — эмоции воспринимаются как нечто опасное или недопустимое.
Скрытые проявления:
Ребенок кажется «холодным», «равнодушным»
Или взрывается эмоциями и не понимает, что с ним происходит
«Мои потребности не важны»
Причины:
В семье есть брат или сестра с особыми потребностями.
Родители физически или эмоционально истощены.
Частое «Подожди», «Потом», «Сейчас нет времени».
Формируется нарратив:
«Я требую слишком много», «Я обуза», «Я должен быть удобным»
«Я должен все контролировать, иначе будет страшно»
Почему возникает:
Ребенок чувствует себя маленьким и бессильным.
Чтобы компенсировать это, он создает иллюзию контроля: быть «идеальным», «сильным», «никогда не плакать».
Последствия:
Чрезмерная тревожность
Страх перед изменениями
Перфекционизм
Как родителям помочь ребенку создать здоровые нарративы
Назовите чувства
«Тебе страшно. Это нормально бояться укола»
«Ты расстроился, потому что я не смогла почитать с тобой книгу — и это понятно.»
Назовите нарратив
«Может показалось, что я на стороне врача, а не на твоей. Но я всегда за тебя. Я здесь, чтобы тебя защитить.»
Начинайте «ремонт» отношений после кризиса
Пять шагов к эмоциональному восстановлению:
Опишите ситуацию с точки зрения ребенка
Подтвердите его чувства («Я тебя слышу»)
Возьмите ответственность за свою роль
Объясните, как планируете действовать
Уточните факты (развенчайте ложные выводы)
Например:
«Твой брат сейчас часто нуждается в моей помощи. Но это не потому, что ты менее важна. И тебя я очень сильно люблю.»
Создавайте здоровые нарративы
Регулярно замечайте и проговаривайте положительные действия ребенка
Не преувеличивайте, а давайте «доказательства любви» — «Мне очень понравилось, как ты помог сегодня с салфетками — ты очень внимательный и взрослый.»
Повторяйте это каждый день — исцеление от нарратива — процесс, а не момент.
Даже если у вас не всегда получается быть «идеальным» отцом или мамой — вы можете быть достаточно хорошими, чтобы дать ребенку фундамент любви, поддержки и здорового самоощущения.
Когда ребенок слышит, что его чувства важны, что он заслуживает любви и принятия не за достижения, а просто так — он формирует крепкий и здоровый внутренний нарратив. Это не гарантия от проблем, но это надежный «компас», с которым он пройдет через всю жизнь уверенно и с любовью к себе.
Нездоровые нарративы можно изменить. Не нужно быть идеальным отцом или мамой — достаточно быть внимательным, чувствительным и готовым к диалогу.
То, как вы ежедневно говорите с ребенком, — это не просто разговор. Это — будущий внутренний голос вашего ребенка.