Цвет маминого молока: о чем он может рассказать / © www.credits

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Однако для многих матерей, особенно впервые родивших, цвет грудного молока может стать источником неожиданного волнения. Белый, желтый, голубой, зеленый, розовый, а иногда даже черный — цветовая палитра порой поражает. Но стоит ли волноваться, рассказало издание Health Line, а также объяснило, что означает каждый цвет грудного молока, когда это вариант нормы, а когда повод проконсультироваться с врачом.

Какой цвет грудного молока считается нормальным

Нет одного-единственного «нормального» цвета молока. У разных женщин оно может иметь разный оттенок и это совершенно естественно. В большинстве случаев молоко имеет белый, желтоватый или слегка голубой оттенок — в зависимости от состава, периода лактации и даже времени суток.

Желтое грудное молоко

Молозиво

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После рождения ребенка в груди образуется густое, концентрированное желтое молоко — молозиво. Оно очень богато антителами и иммуноглобулинами, которые укрепляют иммунную систему новорожденного. Этот «золотой эликсир» производится в первые 3–5 дней после родов.

Диета матери

Если мама потребляет много желтых или оранжевых овощей (морковь, тыква, батат), молоко может приобретать более интенсивный желтый оттенок благодаря бета-каротину.

Замораживание

После замораживания грудное молоко часто желтеет — это естественная реакция, не влияющая на его питательную ценность.

Белое грудное молоко

Это самый «ожидаемый» цвет. Белое или слегка кремовое молоко обычно начинает производиться через несколько дней после родов, когда организм переходит от выработки молозива к зрелому молоку. Этот процесс длится до 2 недель после рождения ребенка.

Голубое грудное молоко

Чаще такой цвет наблюдается в начале кормления или сцеживания. Оно менее жирное, содержит больше воды и электролитов, поэтому кажется более прозрачным или голубым. По мере продолжения кормления выделяется молоко, которое гуще и насыщенное жирами — соответственно, выглядит белым или кремовым.

Зеленое грудное молоко

Не стоит паниковать, если молоко вдруг стало зеленоватым. Обычно это связано с рационом матери — большим количеством зеленых овощей (шпинат, брокколи, петрушка) или употреблением зеленых полосы. Зеленый оттенок также могут дать продукты с пищевыми красителями. Цвет нормализуется, как только меняется рацион.

Розовое или красное грудное молоко

Еда и напитки с красным пигментом

Свекла, вишни, ягоды, напитки с красным красителем — все это может окрасить молоко в розовый или красноватый оттенок.

Примеси крови

Наличие крови в молоке иногда результат трещин на сосках или поврежденных капилляров в молочной железе. Это не представляет опасности и часто проходит самостоятельно через несколько дней. Однако если молоко остается красноватым дольше — следует обратиться к врачу. В редких случаях это может являться признаком мастита или другого заболевания груди.

Коричневое или черное грудное молоко

Темное грудное молоко встречается редко и в большинстве случаев его цвет связан с употреблением определенных лекарственных средств, в частности антибиотиков. Препараты могут вызывать потемнение молока, хотя такие обычно не рекомендуют принимать во время кормления грудью именно из-за потенциальной опасности для ребенка.

Также коричневый оттенок может быть результатом примесей старой крови, выводимой из молочных протоков. В любом случае — стоит проконсультироваться с врачом.

Факторы, изменяющие цвет грудного молока

Питание : овощи с красителем (морковь, свекла, шпинат), цветные напитки, смузи.

Лекарства и витамины: некоторые препараты могут влиять на цвет.

Гормональные изменения: в частности, в период установления лактации.

Замораживание : после хранения молоко часто желтеет.

Повреждение сосков: наличие крови может изменить оттенок молока.

Физиологические особенности: структура молока у каждой женщины уникальна.

Когда нужно обращаться к врачу

Если розовый или красный цвет сохраняется более 2–3 дней

Если появилась боль в груди, уплотнение, лихорадка (возможен мастит)

Если молоко стало черным или темно-коричневым — обязательно проверить безопасность употребляемого лекарства.

Если есть подозрение на инфекцию или патологическое кровотечение из сосков

Цвет грудного молока — это еще одно доказательство того, насколько уникально женское тело. В подавляющем большинстве случаев изменения цвета не представляют опасности. Это вполне естественно и частенько связано с питанием либо физиологическими действиями. Главное — быть внимательной к себе, прислушиваться к своему телу и не бояться задавать вопросы специалистам.

Материнство — это путь, полный новых открытий. И цвет грудного молока — только одно из них.