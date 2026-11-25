Туберкулез у детей / © Credits

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Туберкулез вызывает бактерия Mycobacterium tuberculosis. Чаще всего она поражает легкие, однако может распространяться и на другие органы, в частности на мозг, почки и позвоночник, как сообщило издание CDC.

Важно различать два состояния: неактивную туберкулезную инфекцию и активный туберкулез. В первом случае бактерии уже находятся в организме, однако активно не размножаются, у ребенка нет симптомов и он не заражает других. В то же время без надлежащей профилактики инфекция может перейти в активную форму. Именно поэтому после выявления инфекции врач может назначить лекарства, которые помогут предотвратить развитие болезни.

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Симптомы, которые должны насторожить

При активной форме туберкулеза ребенок может испытывать слабость, быстро уставать, меньше играть, терять вес или плохо набирать его. Среди других возможных симптомов — кашель, повышенная температура и ночная потливость.

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Если бактерия поражает не легкие, симптомы зависят от пораженного органа. Например, туберкулезный менингит может проявляться сонливостью, головной болью, раздражительностью, а иногда и судорогами.

Родителям младенцев и детей до 5 лет следует быть особенно внимательными, ведь в этом возрасте болезнь может прогрессировать быстрее, а риск тяжелых осложнений выше.

Как передается инфекция

Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Человек с активной формой заболевания легких или горла выделяет бактерии во время кашля, разговора или пения. Они могут некоторое время оставаться в воздухе, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.

Риск заражения выше у детей, которые контактировали с человеком с активной формой туберкулеза, живут со взрослыми, имеющими факторы риска, имеют ослабленный иммунитет или часто бывают в местах скопления людей. В то же время маленькие дети сами значительно реже передают инфекцию другим.

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Выявление туберкулеза

Если у ребенка наблюдаются симптомы, положительный результат теста на туберкулезную инфекцию или он контактировал с человеком с активной формой заболевания, ему необходимо пройти медицинское обследование. Оно может включать осмотр врача, анализ крови или кожную пробу, рентген грудной клетки и лабораторные исследования.

Для выявления инфекции используют два основных метода: анализ крови и кожный тест. Для детей в возрасте до 5 лет обычно применяют кожную пробу, хотя некоторые специалисты могут использовать и анализ крови. Для детей от 5 лет, получивших вакцину БЦЖ, анализ крови является предпочтительным, поскольку прививка не влияет на его результат, в отличие от кожной пробы.

Положительный результат ещё не означает, что у ребёнка активный туберкулёз. Дополнительные обследования помогают врачу определить, речь идёт о неактивной инфекции или о заболевании. И даже отрицательный результат теста не всегда полностью исключает туберкулез, особенно при наличии симптомов или недавнего контакта с больным.

Лечение

Туберкулез лечат специальными препаратами. Если инфекция неактивна, терапия помогает предотвратить развитие болезни. При активном туберкулёзе ребёнку обычно назначают комбинацию нескольких лекарств, чтобы уничтожить бактерии и снизить риск развития у них устойчивости к препаратам.

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Продолжительность лечения зависит от формы заболевания и выбранной схемы, оно может длиться несколько месяцев или дольше. Очень важно принимать лекарства именно так, как назначил врач, и не прекращать курс самостоятельно. Преждевременное прекращение терапии может привести к рецидиву болезни и развитию лекарственной устойчивости, из-за которой лечить туберкулез становится сложнее. В некоторых случаях применяется контролируемое лечение, при котором медицинский работник регулярно проверяет, принимает ли ребенок препараты.

Вниманию родителей

Не пытайтесь самостоятельно поставить диагноз по симптомам и не ждите, пока кашель или температура пройдут без лечения. Если ребенок контактировал с человеком, у которого диагностирован активный туберкулез, обязательно обратитесь к педиатру, даже если малыш чувствует себя хорошо. Не откладывайте обследование из-за отрицательного результата теста, если симптомы или обстоятельства контакта вызывают подозрение; окончательное решение о дальнейшей диагностике должен принимать врач. При выраженной сонливости, судорогах, нарушении сознания или резком ухудшении состояния требуется неотложная медицинская помощь.

Туберкулез у детей — серьёзное заболевание, однако своевременное выявление и правильно подобранное лечение помогают предотвратить осложнения и справиться с инфекцией. Внимательность родителей, своевременное обращение к врачу и соблюдение назначенной терапии — важные шаги для защиты детского здоровья.

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