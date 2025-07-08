У ребенка недержание мочи во время смеха: почему это случается и что с этим делать / © Credits

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Казалось бы, это что-то случайное или «детская особенность». Однако медицинская практика доказывает другое: это не только вопрос гигиены, но и психологического комфорта, уверенности ребенка в себе и его полноценного развития, об этом рассказала детский невролог Ольга Топоркова.

Смеховая инконтиненция — это непреднамеренное мочеиспускание во время смеха, которое не сопровождается другими нарушениями функций мочевой системы. Чаще всего такая проблема проявляется у детей в возрасте 5-10 лет, преимущественно у девочек, хотя мальчики также могут быть склонны к ней.

Почему это происходит

Причины могут быть как неврологическими, так и психофизиологическими:

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Незрелость нервно-мышечной регуляции мочевого пузыря

Нарушения в работе вегетативной нервной системы

Слабость мышц тазового дна

Гиперактивность мочевого пузыря

Стрессы, тревожность или психологические факторы

Часто родители не замечают никаких других симптомов и именно эпизоды во время смеха становятся единственным признаком проблемы.

История из практики

Врач рассказала, что к ней обратились родители 8-летнего мальчика, у которого во время смеха случалось непроизвольное мочеиспускание. Он чувствовал себя абсолютно здоровым — не было жалоб на боль, проблем с ночным энурезом или контролем в состоянии покоя. Однако из-за этого состояния мальчик начал избегать коллективных игр, стал замкнутым и тревожным.

Было проведено комплексное обследование: исключены урологические, неврологические и эндокринные нарушения. Далее мы назначили:

упражнения Кегеля для детей — для укрепления мышц тазового дна

препараты, нормализующие нервно-мышечную проводимость

коррекцию вегетативной нервной системы

психологическую поддержку и мягкую когнитивно-поведенческую терапию

Результат: уже после двух курсов лечения наблюдалось улучшение на 90%. Мальчик начал чувствовать себя увереннее, вернулся к активному общению со сверстниками и продолжает поддерживающую терапию.

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Как распознать проблему

Обратите внимание, если ваш ребенок:

избегает веселья или «сдержанно» смеется

стесняется коллективных игр или праздников

имеет «случаи» только во время сильного смеха (но не в других ситуациях)

имеет тревожный вид после таких эпизодов

Что делать

Не ругайте ребенка, ему и без того стыдно. Поддержите, объясните, что это не его вина.

Запишитесь на консультацию к детскому неврологу. Очень важно исключить органические причины.

Обратитесь к детскому психологу. Даже несколько сеансов могут помочь преодолеть внутреннюю тревогу.

Начните с гимнастики для тазового дна. Упражнения Кегеля имеют специальные адаптированные версии для детей.

Следите за режимом питья. Иногда перегрузка жидкостью вечером способствует инцидентам.

Будьте терпеливы, комплексная терапия обычно дает результат в течение 2-3 месяцев.

Не стоит ждать «пока перерастет»

Смеховая инконтиненция хоть и не угрожает физическому здоровью, но негативно влияет на самооценку ребенка. Он может стать замкнутым, избегать друзей, потерять доверие к взрослым, которые обесценивают его проблему. Своевременное обращение к специалисту позволит не только решить физиологическую составляющую, но и сохранить психоэмоциональное счастье.

Смеховая инконтиненция — это не «ерунда» и не «просто этап», а состояние, которое требует внимания. Комплексный подход с неврологическим, физиотерапевтическим и психологическим компонентом — лучшая стратегия. Ребенок должен смеяться и чувствовать себя при этом свободно и уверенно.