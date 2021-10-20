Убеждения родителей, которые сильно вредят их детям

Родители всегда хотят видеть своих детей счастливыми и удачливыми, однако, воспитывая ребенка, нередко сами же мешают ему приобрести те жизненные качества, которые помогут ему быть счастливым и успешным.

Причем мамы-папы порой сами не замечают своих ошибок, но, даже если кто-то и укажет на них, родители ни за что не признаются в том, что делают что-то неправильно. Подробнее о ситуации рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Ты сам не сможешь!

Многие родители с самых первых дней жизни ребенка чрезмерно опекают его, и даже когда он становится школьником, не прекращают свою щепетильную заботу: зашнуруют шнурки, соберут портфель, решат задачу, положат в портфель бутерброд и так далее. Они убеждены, что ребенок сам сделает все гораздо хуже и потому берут на себя его заботы. Даже когда ребенку уже 14 лет и он обзавелся собственным паспортом, родители стараются все работы по дому выполнять сами, не тревожа любимое чадо, а еще решают все проблемы, которые возникают: бегают по магазинам в поисках учебников, разбираются с обидчиками ребенка в школе, помогают выполнять домашние задания, даже с собакой тоже гуляют сами. Хотя все это смог бы решить ребенок сам. Конечно, дети должны знать, что родители всегда придут на помощь, однако только в том случае, если дети сами не справятся с проблемой. Но если родители оградили ребенка от всяческих проблем, дети, вырастая, остаются беспомощными и зависимыми, не способными самостоятельно принять ни одного важного решения.

Не рискуй, тогда не упадешь

Многие родители считают своим долгом оберегать детей от малейших рисков: не купайся в прохладной воде, не участвуй в соревнованиях, где есть дети сильнее тебя, не соглашайся проводить опыты по химии – это опасно, не пробуй свои силы в олимпиаде, если не очень уверен в успехе...И так далее. Ребенок с детства привыкает сидеть тихо и смирно, не высовываясь, не рискуя, то есть он никогда не выходит из зоны комфорта. А ведь жизнь – штука жесткая и непредсказуемая, и комфортных условий может вообще не представиться. Поэтому ребенка нужно постепенно выводить в незнакомую и непривычную среду и дать возможность справиться с поставленными задачами. Например, срочно подменить во время соревнований одногодку, который внезапно повредил ногу, то есть пробежать (проплыть) за него непривычную для ребенка дистанцию. Или самому подготовить и представить интересный проект на семинаре, взяв непростую и спорную, но очень актуальную тему.

Чем плоха и чем хороша денежная мотивация

Некоторые родители мотивируют ребенка к учебе (работе) постоянными денежными вознаграждениями. Они платят ребенку или покупают подарки чуть не за каждый его успех: хорошую отметку, похвалу учителя, чисто выстиранные собственные вещи, убранную комнату, поход в магазин и так далее. Это может привести к тому, что со временем ребенок начнет торговаться из-за полученной суммы, требуя ее увеличить, либо сочтет подарок слишком ничтожным по сравнению с его достижением. За контрольную работу, выполненную на высокий балл, он может запросить не 20 гривен, а сто гривен, а за табель с хорошими отметками – уже не поездку во Львов, а круиз на лайнере в другую страну. Если же родители прекратят или просто не смогут его финансово мотивировать, то ребенок перестанет учиться или работать: не станет делать уроки, помогать по дому, и элементарные вещи вроде прогулки с собакой родителям придется долго выпрашивать. У ребенка пропадет мотивация чего-то достигать в жизни. Привыкание к материальному вознаграждению может стать ловушкой, в которую попадает и ребенок, и родители.

С другой стороны, у финансовой мотивации есть и плюсы – получая вознаграждение, ребенок учится сам зарабатывать деньги. Некоторые родители один раз в неделю (в выходной) смотрят дневник ребенка и, если в нем имеются хорошие отметки, поощряют свое чадо небольшой суммой. Ребенок складывает деньги в свою копилку, ощущая гордость за то, что сам их заработал.

Так что родителям следует самим решить, как лучше мотивировать родное чадо. Некоторые родители за хорошую учебу дарят ребенку подарки раз или два раза в год. А в целом отношения родителей и детей должны строиться на взаимной любви, заботе, внимании, а не на финансовой базе. Нужно искренне хвалить ребенка за его успех. Объяснять ему, что каждая маленькая победа – это шаг к его дальнейшим крупным победам в жизни. А если все будет сводиться к деньгам, то ребенок утратит все лучшие человеческие чувства и сосредоточится только на одном – накопительстве. А родители потом будут страдать и недоумевать: почему он такой?

"Родители сами знают, как лучше ребенку"...

Родители никогда не должны все решать за ребенка: с кем дружить, в какой кружок записаться, к кому пойти на день рождения и так далее. Если они привыкли командовать и помыкать ребенком, не считаясь с его мнением, то в подростковом возрасте их чадо начнет восполнять то, что упустил в детстве из-за родителей: он будет делать только то, что захочет сам, не считаясь с мнением папы и мамы. Приходить домой поздно ночью, общаться с подозрительными личностями, брать дома деньги без проса и так далее. То есть, будет наверстывать упущенное, и это может закончиться очень плохо. Поэтому все вопросы, касающиеся ребенка, нужно решать сообща и обязательно учитывать мнение своего чада. Иногда должны уступить родители, а иногда – ребенок. Если в семье дружеские и теплые отношения, доверие и искренность в общении, то никто не будет ущемлен и каждый будет ощущать себя свободным в выборе.

Почему "нет"?

Очень часто родители, что-либо запрещая своему ребенку, категорично говорят "нет". И не объясняют, почему так. Родители убеждены, что их слово – это закон, который не обсуждается. Это неправильно. У ребенка нет жизненного опыта и еще не развита интуиция, и потому ему нужно все объяснять, и лучше всего на собственном примере. Папе (маме) можно вспомнить свою школьную влюбленность и массу ошибок, которые он наделал, ослепленный невероятным чувством. Хорошо бы вспомнить свою учебу в школе и институте, те победы, которых удалось добиться собственным трудом и силой воли, несмотря на разные препятствия. Рассказать о неудачах и о том, как вы их пережили, какие выводы сделали и какой выход нашли из сложной ситуации. Тогда это будет не голословный родительский запрет, который только раздражает ребенка, а сюжет из жизни, который ребенок сможет проанализировать и применить к собственной ситуации.

Родители должны всегда помнить о том, что дети берут с них пример, поэтому нужно контролировать свои слова и действия. Если папа или мама не правы, они должны уметь в этом признаться. И если родители увидели, что перестают находить с ребенком общий язык, нужно проанализировать ситуацию: быть может, они делают что-то не так? Нужно обратиться за помощью и советом к психологу, потому что никак нельзя потерять доверие и дружбу своего ребенка.

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