Учителя важны: состоялась седьмая церемония Global Teacher Prize Ukraine

​​Ведущая телеканала 1+1 Украина Наталья Мосейчук, которая является неизменным куратором и председателем попечительского совета ГУ "Школа супергероев", отметила Екатерину Якушевскую из Николаева своей персональной номинацией "Вибір серцем".

В субботу, 7 октября, общественный союз "Освіторія" отметил учителей военного времени в рамках национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. В этом году вместо одного победителя выбрали 5 финалистов в разных категориях, выражая благодарность всем педагогам, которые несмотря на войну, оккупацию и пытки продолжают оберегать украинское образование, обучать детей в бомбоубежищах и заботиться о самых маленьких украинцах в детских садах.

Мероприятие провели Неля Шовкопляс и Егор Гордеев, ведущие утреннего проекта "Сніданок з 1+1" на телеканалах 1+1 Украина и ТЕТ.

Так, финалисткой в категории "Дошкілля" стала Виктория Душина из Харькова, которая даже в эвакуации была рядом с детьми. В категории "Незламність" – Лариса Фесенко из села Лесная Стенка Купянского района Харьковской области, которая 45 суток провела в российском плену.

Церемония Global Teacher Prize Ukraine

"Новатором" стал физик Максим Гвоздецкий из Запорожья. Он разработал свой авторский курс, создает видео и размещает их на своем YouTube-канале. А олицетворением нового поколения учителей – 23-летний Петр Ситек, уроки которого проходят в неформальной атмосфере и посвящены важным темам настоящего. В частности, он преподает дебаты и менторство.

Пятую финалистку, Екатерину Якушевскую из Николаева, своей персональной номинацией "Выбор сердцем" отметила неизменная куратор премии, ведущая телеканала 1+1 Украина, председатель попечительского совета ГУ "Школа супергероев" Наталья Мосейчук. Поскольку по семейным обстоятельствам Екатерина не смогла приехать в столицу лично, Наталья отправилась к ней сама и вручила премию в родном садике педагога, который сейчас отстраивают после попадания вражеской ракеты. Сама же преподавательница-логопед сейчас работает с бойцами в госпитале, восстанавливает их речь и память.

Церемония Global Teacher Prize Ukraine

"Пани Екатерина цельная, она глубокая, она чрезвычайно патриотический человек, она сейчас прилагает немало усилий для того, чтобы на украинском языке снова, как когда-то в детстве, заговорили уже теперь ее взрослые воспитанники", – отметила Наталья Мосейчук.

Церемония Global Teacher Prize Ukraine

Награждение в рамках категории "Вибір серцем" осуществлялось при поддержке платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ". Детальнее узнать о том, как прошла церемония, можно в специальном материале корреспондентки ТСН Инны Лебеденко по этой ссылке.

Напомним, что Global Teacher Prize Ukraine – ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений, которая проводится в Украине с 2017 года в Украине. Премия призвана отметить достижения учителя не только относительно своих учеников, но и относительно общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.