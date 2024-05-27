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Упражнения на каждый день для развития вашего двухлетнего ребенка

Упражнения на каждый день для развития вашего двухлетнего ребенка

Упражнения на каждый день для развития ребенка / Фото: Credits

Упражнения в форме игры рассчитаны на 5 дней, чтобы не нагружать ребенка, но способствовать его развитию.

На странице Childhood Play&Early Learning часто публикуют интересные видео для развития вашего ребенка с ранних лет. Там можно найти интересные упражнения и задания в форме игры, которые не обременят ребенка, а сфокусируют его внимание и вместе вы сможете отлично провести время с пользой.

Понедельник: Счет

  • Сафари с цифрами: создайте приключение в своем доме с помощью карт с цифрами и мягкими животными. Считайте вслух на каждой "остановке", пока ваш ребенок распознает числа и предметы.
  • Съедобный подсчет: разложите снеки, например фрукты или хлопья, в узоры или линии. Сосчитайте их вместе, прежде чем ваш ребенок насладится своей вкусной наградой.

Вторник: Произношение

  • Охота на звуки: отправляйтесь на поиски предметов, начинающихся с определенной буквы или звука. Запишите видео для каждой находки, четко произнося слово для дальнейшего просмотра.
  • Эмоциональные шарады: разыграйте эмоции, изображенные на карточках (радость, грусть, удивление). Обсудите разные сценарии, когда возникают эти эмоции, чтобы увеличить как словарный запас, так и эмоциональное понимание.

Среда: Картинки

  • Доска с рисунками для распознавания узоров: используйте доску с карточками, где ваш малыш сопоставляет картинки, расставляя разноцветные рисунки, чтобы повторить изображенные на картинках.
  • Игра в цвета: используйте игру-головоломку с цветами, в которой ваш ребенок сочетает цвета, исследуя разные цветовые последовательности.

Четверг: Цвета

  • Контейнер для сортировки шариков: создайте задание по сортировке разноцветных шариков, в котором ваш ребенок размещает шарики по контейнерам соответствующего цвета. Добавьте таймер, чтобы превратить это в гонку.
  • Цветная головоломка: используйте цветную головоломку, в которой каждая деталь представляет предметы одного цвета. Поощряйте ребенка называть вслух каждый цвет, когда он собирает разные части.

Пятница: Интеллектуальные игры

  • Кубы-головоломки: познакомьтесь с кубиками-пазлами из 4-6 блоков, чтобы улучшить навыки вашего ребенка решать задачи, когда они создают изображение, совмещая разные грани кубиков.
  • Игра на память: играйте в игры на память с картами, на которых изображены фигуры, животные или повседневные предметы, поощряя вашего ребенка называть каждую карточку, когда она будет находить соответствие.

Бинго: играйте в бинго, используя цветной или тематический набор картинок. Празднуйте каждый матч, чтобы укрепить навыки слушания и распознавания.

Продолжительность упражнений должна быть 15-20 мин в день, с полной фокусировкой на задании.

Каждая игра должна быть рассчитана на навыки и потребности ребенка. Старайтесь использовать вещи и вкусности, которые ему нравятся и придумывать призы за каждое новое достижение.

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