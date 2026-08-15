Важный навык, которому родители забывают научить детей / © Credits

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Ребёнок, который выкрикивает ответ, перебивает взрослых, не может дождаться конца рассказа брата или сестры или изо всех сил пытается перекричать других детей, не обязательно «невоспитанный». Чаще всего он просто ещё учится управлять своими импульсами. Именно контроль над импульсами в разговоре является одним из навыков, которые родители часто недооценивают, об этом рассказало издание PureWow.

И речь здесь идет вовсе не о том, чтобы воспитать маленького взрослого, который будет сидеть за столом с идеальной осанкой. Хорошие манеры гораздо шире — это умение замечать других людей, слышать их и понимать, что в разговоре место должно быть не только для ребенка.

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Детям трудно не перебивать

Для взрослого это правило кажется элементарным, кто-то говорит — вы слушаете, а потом говорите вы. Однако для маленького ребенка это настоящий социальный навык, который ещё предстоит освоить.

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Родители часто задумываются о самоконтроле только тогда, когда речь идет о сильных эмоциях, например, об истерике, гневе и слезах. Однако способность контролировать себя проявляется и в гораздо более незначительных повседневных ситуациях, таких как остановиться, прежде чем что-то сказать, дождаться своей очереди, не перебивать и выслушать собеседника до конца.

Это напрямую связано с хорошими манерами, ведь этикет — не просто набор правил, в его основе лежит внимание к окружающим.

Возраст от 2 до 6 лет — время для практики

Раннее детство — период, когда дети активно учатся взаимодействовать с окружающим миром и людьми. Они постепенно понимают, как устроены диалог, дружба, совместная игра и групповое общение. Поэтому примерно в возрасте от 2 до 6 лет полезно начинать приучать ребенка к простой привычке — давать собеседнику возможность договорить.

Это пригодится не только дома. В школе и детском саду ребенок постоянно будет попадать в ситуации, когда нужно слушать учителя, дождаться ответа одноклассника, поднять руку, присоединиться к разговору или высказать свое мнение, но не перекрикивать других. И хорошая новость в том, что для этого совсем не нужны специальные занятия.

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Три слова, которые могут всё изменить

Родителям предлагается простой ритм разговора: пауза — выслушать — её очередь. Если ребёнок перебивает, не обязательно сразу говорить «Не перебивай!» или ругать его. Вместо этого можно спокойно объяснить: «Я выслушаю, что ты скажешь, но сначала подожди, пока сестра закончит», или «Сейчас говорит папа, а потом будет твоя очередь». Так ребенок постепенно начинает понимать не только запрет, но и сам принцип того, что в разговоре существует очередность.

Личный пример

Здесь родителям нужно присмотреться к себе. Дети усваивают манеры не столько из наших объяснений, сколько из того, как мы ведем себя каждый день. Если мама перебивает папу, папа перекрикивает бабушку, и все одновременно пытаются что-то рассказать за ужином, ребенку сложно объяснить, почему он должен вести себя иначе. Поэтому во время разговоров с ребенком стоит:

смотреть на неё, когда она говорит

не перебивать

дать ей закончить мысль

показывать, что вы действительно слушаете

объяснять словами, что происходит

Например: «Сейчас я выслушаю бабушку, а потом выслушаю тебя». Таким образом, ребенок видит модель поведения, которую впоследствии может повторить.

Тренировки и игра

Обучение социальным навыкам вовсе не должно напоминать урок этикета. Поиграть в «очередь на разговор» можно даже за ужином: например, каждый член семьи по очереди рассказывает о своём дне, а остальные слушают и не перебивают.

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Еще один вариант — рассказы по кругу: первый человек начинает рассказ, следующий добавляет одно предложение, и так далее. Можно придумать и простые игры, где нужно дождаться сигнала, прежде чем отвечать. Это постепенно тренирует ту самую способность, которая в реальной жизни помогает не выкрикивать первое, что пришло в голову.

Еще отлично помогают обычные семейные беседы за столом. Без оценок, слов вроде «неправильно» и постоянных замечаний. Просто практика.

Если ребенок всё же перебивает

Не стоит ожидать мгновенного результата. Ребёнок может отлично знать правило и всё равно нарушать его просто потому, что импульс оказался сильнее. Особенно когда он увлечён рассказом, взволнован или боится забыть свою мысль.

В такой ситуации лучше спокойно напомнить, «Подожди, пожалуйста. Сейчас он закончит, и ты сможешь высказаться». А когда ребенок дождался своей очереди, стоит это отметить: «Ты подождал(а) и внимательно выслушал(а), поэтому теперь я хочу услышать тебя». Так формируется положительный опыт, а не страх совершить ошибку.

Задача не в том, чтобы ребенок никогда не перебивал, всегда говорил правильные слова и вел себя безупречно. Совершенство здесь вообще не нужно. Гораздо важнее, чтобы постепенно появилось понимание того, что рядом с ней есть другие люди, у которых тоже есть мысли, чувства и желание быть услышанными.

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