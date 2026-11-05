Вещи, которые подростки делали каждый день в 1990-х, а современная молодежь вряд ли поймет / © Credits

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Представьте себе мир без смартфонов, мессенджеров, Spotify и мгновенных фотографий. Чтобы услышать любимую песню, приходилось ждать, пока её поставят по радио. Чтобы договориться о встрече с друзьями — звонить домой и надеяться, что трубку кто-нибудь поднимет, а чтобы сохранить воспоминания о вечеринке, нужно было иметь фотоаппарат и немного терпения.

Для подростков 1990-х всё это было обычной частью жизни, об этом говорится в материале издания HELLO!. Это десятилетие запомнилось джинсами-клёш, диско-культурой, коврами с длинным ворсом и увлечением фильмами о космосе и будущем.

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Сегодня многие вещи той эпохи возвращаются в виде винтажных трендов, ретроэстетики и ностальгических аксессуаров. Однако некоторые привычки остались в прошлом и современным подросткам пришлось бы изрядно постараться, чтобы привыкнуть к ним.

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Фотографировались на Polaroid

Сейчас, чтобы сделать совместное фото, достаточно достать смартфон. В 1990-х одним из самых интересных способов запечатлеть момент был фотоаппарат мгновенной печати Polaroid.

Снимок появлялся почти сразу, поэтому не нужно было ждать проявления пленки. В то же время каждая фотография была отдельным маленьким событием, ведь количество кадров ограничено, а неудачный снимок нельзя было просто удалить и переснять без дополнительных затрат.

Сегодня фотоаппараты для мгновенной печати снова обрели своих поклонников, особенно среди тех, кто любит аналоговую эстетику, фотодневники и вечеринки в винтажном стиле. Ведь держать в руках настоящую фотографию — это совсем другое ощущение, чем просматривать очередной файл в галерее.

Звонили друзьям на домашний номер

Представьте, вы хотите встретиться с другом, но не знаете, где он и когда вернётся домой. Написать сообщение невозможно, ведь смартфонов ещё нет. Остаётся позвонить на домашний номер и надеяться, что трубку возьмёт именно тот человек, который нужен.

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К тому же домашний телефон был общим для всей семьи. Если кто-то долго разговаривал, остальным приходилось ждать своей очереди. А ещё в 1990-х было вполне нормально просто зайти к друзьям без предварительного предупреждения. Никаких согласований времени в чате или десятков сообщений с вопросом «Ты уже выходишь?».

Звучит немного странно, но в этом была своя прелесть, ведь встречи часто были спонтанными, а не результатом тщательного планирования.

Водяные кровати

В 1990-х годах в интерьерах смело экспериментировали с формами, материалами и ощущениями. Одним из символов той эпохи стали водяные кровати — матрасы, наполненные водой. Они привлекали внимание необычным комфортом, и их популярность сохранялась и в 2000-х, но со временем интерес к ним начал спадать. Причины понятны, такие конструкции тяжелые, требуют надлежащего ухода, а протечка может превратиться в настоящую проблему.

Сейчас водяные матрасы скорее ассоциируются со специализированной мебелью и отдельными помещениями, чем с обычной спальней.

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Ожерелье из ракушек

Сегодня украшения из ракушек напоминают о летних каникулах, пляжных вечеринках и эстетике бохо. В 1990-х ожерелья из ракушек стали настоящим модным символом. Их популярность росла благодаря знаменитостям, которые появлялись в таких аксессуарах. Украшения прекрасно дополняли непринуждённый стиль: футболки, джинсы-клёш, загорелую кожу и длинные волосы.

Сегодня подобные ожерелья периодически возвращаются в летние коллекции и гардеробы поклонников ретромоды. Поэтому эта тенденция, в отличие от многих других, не исчезла окончательно, а просто изменила контекст.

Слушали любимую песню у радио

Представьте, что вы услышали новую песню и хотите слушать её снова и снова. Открыть стриминговый сервис и добавить трек в плейлист не получится. Придётся ждать, пока композиция снова прозвучит по радио.

Если дома был кассетный магнитофон, можно было подготовить чистую кассету и в нужный момент нажать кнопку записи. Главное — не пропустить начало и надеяться, что ведущий не заговорит поверх музыки.

Именно так создавали личные музыкальные коллекции задолго до появления цифровых библиотек. Каждая удачная кассета была результатом терпения, внимательности и немного везения. Сегодня же любимая музыка доступна как никогда, однако чувствуем ли мы ту самую радость, которую дарила песня, которую приходилось ждать целый вечер — повод для размышлений.

Записывали музыкальные подборки для тех, кто нравился

В 1990-х самостоятельно записанная кассета с песнями могла сказать больше, чем десятки сообщений. Нужно было подобрать композиции, продумать их последовательность, вовремя нажимать кнопки записи и, возможно, нарисовать обложку от руки.

Такая подборка была личным посланием, ведь каждая песня имела своё значение, а порядок композиций мог намекать на чувства, которые было сложно выразить вслух.

Сегодня создать плейлист и отправить его понравившемуся человеку можно за считанные минуты. Стриминговые платформы даже предлагают рекомендации и помогают быстро найти новые треки.

Тем не менее такая кассета была особенно ценна, её изготовление требовало времени и внимания. А это, независимо от десятилетия, всегда остаётся одним из самых милых способов показать, что вам небезразличен человек.

Жизнь подростков в 1990-х была более размеренной, менее цифровой и, возможно, чуть более сложной в быту. Чтобы увидеться с другом, приходилось звонить по телефону или просто заходить к нему. Чтобы сохранить любимую музыку, нужно было записывать её с радио. А чтобы сделать подарок человеку, который нравится, — потратить время на подборку песен.

Сегодня всё это можно сделать быстрее, проще и почти без усилий. Однако за винтажными фотоаппаратами, кассетами и странными игрушками скрывается нечто большее, чем просто ностальгия по прошлому. Это напоминание о том, что молодость в любом поколении — это дружба, первая влюбленность, поиск собственного стиля и желание попробовать что-то новое.

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