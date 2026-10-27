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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
28
Время на прочтение
5 мин

Видеоигры не так вредны, как вы думали: 5 причин не ругать ребенка

Видеоигры по-прежнему остаются одной из самых горячих тем в родительских чатах. Одни считают их пустой тратой времени, другие боятся, что дети станут менее активными, замкнутыми и зависимыми от гаджетов. Однако исследования показывают гораздо более интересную картину.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Видеоигры не так вредны, как вы думали

Видеоигры не так вредны, как вы думали / © Credits

Издание Good Housekeeping предлагает взглянуть на видеоигры с другой стороны — не только как на источник споров из-за времени, проводимого за экраном, но и как на возможность для развития, общения и общих семейных воспоминаний.

«От этих игр у тебя мозг расплавится!» — знакомое предупреждение, которое взрослые повторяют уже не одно десятилетие. Однако научные данные свидетельствуют о том, что влияние видеоигр гораздо сложнее, чем кажется.

Масштабное американское исследование ABCD, в котором приняли участие около 12 тысяч детей, показало, что юные геймеры лучше справлялись с некоторыми заданиями на память и контроль импульсивных реакций, чем дети, не игравшие в видеоигры.

Исследователь Бадер Чаарани, доцент кафедры психиатрии Университета Вермонта, объясняет, что геймеры демонстрировали лучшие результаты как по скорости, так и по точности выполнения определённых когнитивных задач.

Современные игры нередко требуют одновременно следить за несколькими объектами, быстро оценивать ситуацию, планировать следующий шаг, реагировать на изменения и запоминать важные детали. Всё это создаёт настоящий тренажёр для внимания и мышления. Даже динамичные игры, в которых нужно строить, уклоняться от атак или за секунды принимать решения, могут задействовать сразу несколько когнитивных процессов.

Однако есть важный нюанс: исследователи не утверждают, что видеоигры автоматически делают ребенка умнее. Выявленная связь между играми и результатами тестов не доказывает, что именно игры стали причиной этих различий, на способности детей влияют и многие другие факторы.

Также не стоит забывать о умеренности. В ходе исследования было установлено, что игровое время продолжительностью от 3 часов в день связано с большим количеством трудностей, в частности с проблемами с вниманием и симптомами депрессии. В то же время такая связь не доказывает, что именно игры вызывают эти состояния.

Minecraft, Марио и новые способы дружить

Еще одно распространенное опасение родителей — видеоигры изолируют детей от сверстников. Однако современный игровой мир уже давно вышел за рамки одинокого сидения перед экраном.

В Minecraft дети вместе создают целые миры, планируют действия, распределяют задачи и ищут решения. В командных играх они учатся договариваться, координировать действия и реагировать на успехи и ошибки других. А соревновательные форматы дают возможность испытать азарт, научиться проигрывать и уважать соперника. Когда дети создают собственные виртуальные пространства или решают игровые задачи, они не только развлекаются, но и практикуют последовательное планирование и взаимодействие.

Более того, для общения не обязательно находиться в одной комнате. Дети могут играть онлайн, а на следующий день обсуждать в школе, как прошли уровень, где нашли нужный предмет или как победили сложного персонажа. Это своеобразная современная версия разговоров на школьном дворе, только вместо футбольного матча друзья обсуждают новый уровень в игре.

Конечно, онлайн-дружба не заменяет всех других форм общения. Однако она может дополнять их, помогать поддерживать контакт и давать ощущение принадлежности к сообществу.

Виртуальный мир — способ справиться со стрессом

После насыщенного дня детям, как и взрослым, нужно время, чтобы переключиться и отдохнуть. Для кого-то это книга, для кого-то — музыка, а для кого-то — уютная игра, в которой можно обустраивать собственный остров, собирать предметы и выполнять небольшие задания в спокойном темпе.

Для некоторых игроков игра становится способом эмоционального отдыха: погружение в сюжет помогает отвлечься, а взаимодействие с другими игроками — почувствовать поддержку и связь с людьми.

Впрочем, здесь важно различать отдых и побег от проблем. Если ребенок играет, чтобы расслабиться, а затем возвращается к обычным делам, это одна ситуация. Если же игры становятся единственным способом справляться с тревогой, грустью или конфликтами, стоит внимательнее присмотреться к тому, что происходит, и при необходимости обратиться за помощью.

Делают ли игры детей агрессивными

Тема насилия в видеоиграх сильно беспокоит родителей. Однако нет оснований полагать, что жестокие игры сами по себе неизбежно вызывают проблемное поведение у каждого ребенка. На агрессивность влияют различные факторы, а для детей, у которых уже есть трудности с контролем поведения или другие факторы риска, определённый контент может стать нежелательным дополнительным раздражителем. Поэтому универсального ответа для всех семей нет. Важны возраст ребенка, содержание игры, его эмоциональные реакции и то, как он ведет себя после завершения игры.

Стоит также помнить, что онлайн-пространство не всегда безопасно. В многопользовательских играх дети могут сталкиваться с оскорблениями, травлей, угрозами и нежелательными сообщениями сексуального характера. Именно поэтому недостаточно просто проверить возрастную маркировку игры и успокоиться. Важно знать, с кем ребенок общается в сети, умеет ли он блокировать неприятных пользователей и готов ли рассказать взрослым о ситуации, которая его напугала или огорчила. Лучшая стратегия — не полный запрет, а внимательность, разговор и понятные правила безопасности.

Как сделать видеоигры полезными

  1. Ставьте сон и физическую активность на первое место. Ребёнку нужны движение, полноценный отдых, обучение и живое общение. Если игры вытесняют всё это, пора пересмотреть правила.

  2. Интересуйтесь тем, во что играет ребенок. Спросите, что ему нравится, какие задания он выполняет и с кем играет. Еще лучше — время от времени присоединяйтесь к игре.

  3. Обсуждайте правила безопасности. Объясните, почему нельзя сообщать незнакомцам личные данные, адрес или пароли, а также как реагировать на оскорбления и нежелательные сообщения. Настройте конфиденциальность и родительский контроль.

  4. Следите за покупками внутри игр. Бесплатная игра может предлагать платные бонусы, награды, дополнительные предметы или возможность быстрее пройти уровень за деньги.

Видеоигры — это ни волшебный способ сделать ребенка гением, ни автоматическая угроза для его психики. Как и многие другие занятия, они могут приносить пользу или создавать проблемы, в зависимости от содержания, продолжительности, возраста ребенка и того, какое место они занимают в его жизни.

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