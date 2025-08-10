Воздушная тревога: как успокоить себя и своего ребенка

Как успокоить себя и своего ребенка / © Credits

Именно поэтому важно уметь успокоить себя и своего ребенка, чтобы пройти этот этап без лишних психологических травм. Об этом рассказал врач Юрий Габорец, а также дал советы, как оставаться внутренне стабильными даже во время внешней опасности.

Начните с себя

Во время воздушной тревоги мы привычно хватаем самое необходимое: документы, телефон, одеяло, воду. Но есть еще одна вещь, которую обязательно нужно взять с собой — собственное спокойствие. Это не всегда легко, но очень важно.

Дети не всегда понимают, что происходит, но всегда чувствуют то, что чувствует мама. Даже если вам страшно, дышите медленно и глубоко вместе с ребенком. Повторите ему несколько раз: «Мы в безопасности. Я с тобой. Я рядом. Я тебя защищаю.» Эти простые фразы как якорь, который удерживает ребенка в спокойствии посреди бури.

Что сказать ребенку

В зависимости от возраста, дети могут задавать разные вопросы:

«Почему это происходит?»

«Кто пукает ракеты?»

«А нас не убьют?»

В такие моменты не обманывайте, но и не запугивайте. Стоит говорить просто и честно: «Есть опасность, поэтому мы сейчас прячемся, как в игре в прятки. Это помогает нам быть в безопасности, а я всегда с тобой».

Создайте для ребенка «островок спокойствия» в укрытии

В бомбоубежище или подвале легко потерять ощущение дома. Именно поэтому важно создать ребенку маленькое знакомое пространство:

любимая игрушка или плед

книга, которую читаете вместе

раскраска или альбом

игра на воображение: придумайте «миссию», «приключение», «тайный штаб»

Когда вы держите ребенка на руках и рассказываете ему историю, вы не просто успокаиваете, вы даете ему ощущение контроля, даже в хаосе.

Ваши эмоции — это «броня» для ребенка

Ваша внутренняя собранность, даже если она держится на последних силах — это щит, который защищает ребенка от эмоциональной травмы. Даже если у вас «шторм» внутри, не забывайте, что вы его вселенная и сейчас в ваших руках сделать эту вселенную хотя бы временно безопаснее.

Эмоциональная регуляция взрослого — основа психологической безопасности ребенка.

Что еще может помочь

Ритуал безопасности — например, совместное составление тревожного чемоданчика или проверка любимых вещей

Мягкое физическое прикосновение — объятия, держание за руку, ношение на руках

Привычная музыка в наушниках или любимые сказки

Игра в «героев» — идеально снимает напряжение и переключает внимание

Как успокоить себя

Дышите по схеме 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка 7 секунд, выдох 8 секунд

Повторяйте себе: «Я делаю все возможное. Я сильная. Я не одна»

Если есть возможность, сделайте свою голосовую запись с успокаивающими фразами, чтобы включать в моменты тревоги

Тревога может звучать снаружи, но любовь и забота — звучат внутри. И это тот звук, который ребенок должен слышать чаще всего. Не бойтесь быть уязвимыми, важно быть рядом, честно говорить и поддерживать. Именно это и есть настоящая защита — не только от взрывов, но и от психологической боли.