Воздушная тревога: как успокоить себя и своего ребенка
Воздушная тревога — уже привычная, но каждый раз беспокоит реальность украинцев. И хотя взрослые еще как-то могут справиться с эмоциями, дети — особенно уязвимы. Им часто не понятно, почему нужно бежать в укрытие, почему мамино лицо напряжено, а папа молча пакует документы.
Именно поэтому важно уметь успокоить себя и своего ребенка, чтобы пройти этот этап без лишних психологических травм. Об этом рассказал врач Юрий Габорец, а также дал советы, как оставаться внутренне стабильными даже во время внешней опасности.
Начните с себя
Во время воздушной тревоги мы привычно хватаем самое необходимое: документы, телефон, одеяло, воду. Но есть еще одна вещь, которую обязательно нужно взять с собой — собственное спокойствие. Это не всегда легко, но очень важно.
Дети не всегда понимают, что происходит, но всегда чувствуют то, что чувствует мама. Даже если вам страшно, дышите медленно и глубоко вместе с ребенком. Повторите ему несколько раз: «Мы в безопасности. Я с тобой. Я рядом. Я тебя защищаю.» Эти простые фразы как якорь, который удерживает ребенка в спокойствии посреди бури.
Что сказать ребенку
В зависимости от возраста, дети могут задавать разные вопросы:
«Почему это происходит?»
«Кто пукает ракеты?»
«А нас не убьют?»
В такие моменты не обманывайте, но и не запугивайте. Стоит говорить просто и честно: «Есть опасность, поэтому мы сейчас прячемся, как в игре в прятки. Это помогает нам быть в безопасности, а я всегда с тобой».
Создайте для ребенка «островок спокойствия» в укрытии
В бомбоубежище или подвале легко потерять ощущение дома. Именно поэтому важно создать ребенку маленькое знакомое пространство:
любимая игрушка или плед
книга, которую читаете вместе
раскраска или альбом
игра на воображение: придумайте «миссию», «приключение», «тайный штаб»
Когда вы держите ребенка на руках и рассказываете ему историю, вы не просто успокаиваете, вы даете ему ощущение контроля, даже в хаосе.
Ваши эмоции — это «броня» для ребенка
Ваша внутренняя собранность, даже если она держится на последних силах — это щит, который защищает ребенка от эмоциональной травмы. Даже если у вас «шторм» внутри, не забывайте, что вы его вселенная и сейчас в ваших руках сделать эту вселенную хотя бы временно безопаснее.
Эмоциональная регуляция взрослого — основа психологической безопасности ребенка.
Что еще может помочь
Ритуал безопасности — например, совместное составление тревожного чемоданчика или проверка любимых вещей
Мягкое физическое прикосновение — объятия, держание за руку, ношение на руках
Привычная музыка в наушниках или любимые сказки
Игра в «героев» — идеально снимает напряжение и переключает внимание
Как успокоить себя
Дышите по схеме 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка 7 секунд, выдох 8 секунд
Повторяйте себе: «Я делаю все возможное. Я сильная. Я не одна»
Если есть возможность, сделайте свою голосовую запись с успокаивающими фразами, чтобы включать в моменты тревоги
Тревога может звучать снаружи, но любовь и забота — звучат внутри. И это тот звук, который ребенок должен слышать чаще всего. Не бойтесь быть уязвимыми, важно быть рядом, честно говорить и поддерживать. Именно это и есть настоящая защита — не только от взрывов, но и от психологической боли.