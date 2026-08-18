Возвращение в школу без стресса: эффективные правила для родителей / © Credits

Реклама

Конец лета для родителей часто превращается в марафон: купить канцелярские товары, найти рюкзак, проверить список необходимого, заполнить документы и вспомнить, где вообще лежит школьная форма. Однако есть подготовка, которую нельзя просто положить в корзину в магазине, об этом рассказало издание Psychology Today.

После нескольких месяцев летнего режима ребенку нужно снова привыкнуть к будильнику, урокам, домашним заданиям и более четкому расписанию. Даже школьники, которым нравится учиться, могут переживать из-за нового класса, учителя, друзей или бояться, что не справятся с нагрузкой. Поэтому лучшая подготовка к школе — это не идеально собранный рюкзак, а эмоционально спокойный, отдохнувший и уверенный в себе ребенок.

Реклама

Включите режим сна ещё до первого звонка

Одна из самых сложных сторон конца лета — возвращение к ранним подъёмам. Если ребенок весь август ложился спать в полночь, а 1 сентября вы вдруг поставите будильник на 6:30, утро вряд ли будет сказочным.

Реклама

Лучше начать примерно за три недели до начала учебного года. Постепенно сдвигайте время отбоя и пробуждения на 15–20 минут каждые несколько дней. Так организму будет легче адаптироваться.

Помогут и простые правила гигиены сна, например, постоянный вечерний ритуал, меньше экранов примерно за час до сна и больше естественного света по утрам. Конечно, дети постарше могут протестовать и убеждать вас, что прекрасно себя чувствуют после полуночи, и требовать «еще одну серию». Однако постепенное восстановление режима — одна из лучших инвестиций в спокойное начало учебного года.

Не говорите: «Да чего ты волнуешься?»

Даже уверенный в себе ребенок может нервничать перед школой. Новый учитель, незнакомый класс, другие дети, страх не найти друзей или неопределённость в отношении учёбы. Для взрослого это может казаться мелочами, но для ребёнка такое количество неопределённости — настоящее испытание.

Поэтому вместо «Не переживай» лучше сказать: «Это нормально — волноваться перед чем-то новым». Так вы не отрицаете эмоции ребёнка, а помогаете ему понять, что тревога не означает, что с ним что-то не так.

Реклама

Если ребенок переходит в новую школу, полезно заранее побывать там. Пройти по коридорам, найти класс, столовую, туалет, сориентироваться в маршруте. Знакомое пространство в первый день может значительно уменьшить количество неизвестного.

Предоставьте ребенку больше самостоятельности

Подготовка к школе — прекрасная возможность постепенно передать ребенку часть ответственности. Дошкольники могут тренироваться самостоятельно открывать ланчбокс, складывать вещи и пользоваться рюкзаком. Младшие школьники — собирать портфель, проверять дневник или папку с домашними заданиями и выполнять простые утренние дела. Подросткам уже можно передавать гораздо больше, например, планирование учебы, контроль за долгосрочными задачами, организацию расписания и общение с учителями.

Это не означает «теперь делай всё сам» — напротив, родители остаются рядом, но постепенно переходят от роли контролёра к роли поддержки. Самостоятельность, которую ребенок отработает дома, впоследствии будет способствовать его уверенности в себе в школе.

Поговорите о гаджетах ещё до первого урока

Ребёнку важно объяснить, что техника, которой он пользуется в школе, принадлежит школе, поэтому его действия на ней могут контролироваться. Удалённый файл или сообщение не всегда означают, что информация исчезла навсегда.

Реклама

Стоит также напомнить об основных правилах цифровой безопасности, а именно: не передавать личные данные незнакомцам, не открывать подозрительные ссылки и сразу же обращаться к взрослому, если что-то в интернете вызывает дискомфорт или страх.

Однако речь должна идти не о наказании: её цель — научить ребёнка делать безопасный выбор даже тогда, когда родителей рядом нет.

Подготовьтесь к утру накануне

Самое спокойное утро начинается вечером, поэтому подготовьте одежду, соберите рюкзак, зарядите гаджеты, наполните бутылку водой и проверьте расписание. Всё это кажется мелочами, однако именно эти мелочи могут спасти семью от утренних «Где моя тетрадь?!», «Я не знаю, что надеть!» или коронной фразы «Мы опаздываем!».

Для маленьких детей особенно хорошо подходят визуальные чек-листы. Например, визуализация действий, таких как: одеться — почистить зубы — позавтракать — взять рюкзак — обуться. Ребёнок постепенно учится самостоятельно выполнять утренний алгоритм, а родителям не приходится повторять одни и те же инструкции десять раз.

Не превращайте ребенка в проект

Новый учебный год легко может превратиться в бесконечный список занятий: английский, футбол, танцы, музыка, робототехника, репетитор, ещё один кружок — и желательно всё одновременно. Однако ребенку нужно не только развитие, ему нужно время, когда ничего не нужно достигать.

Обычная игра, прогулка, разговор с семьёй, чтение, любимый сериал или просто вечер без планов — это не пустая трата времени, а возможность восстановить силы после учебного дня. Поэтому, составляя расписание, оставляйте в нём свободные места. Иногда самый полезный кружок — это вечер, когда ребёнок просто лежит на диване.

Обращайте внимание не только на оценки

Первые недели в школе могут быть непростыми: усталость, капризы или небольшое волнение — вполне нормальная реакция на перемены, но если трудности не проходят и усиливаются, стоит присмотреться повнимательнее.

Насторожить могут длительный отказ ходить в школу, панические реакции, постоянные проблемы со сном, частые жалобы на самочувствие без видимой медицинской причины, резкие перепады настроения или внезапное заметное снижение успеваемости.

Дети далеко не всегда могут сказать: «Мне психологически тяжело», иногда они демонстрируют это своим поведением. Поэтому вместо автоматического наказания стоит спросить: «Что с тобой сейчас происходит?» Если ситуация затянулась или существенно влияет на жизнь ребенка, целесообразно обратиться за помощью к педиатру, школьному психологу или другому специалисту.

Успешный учебный год — это не идеальные оценки, безупречная дневник и утро без единой ссоры. Самое главное, чтобы ребенок чувствовал себя достаточно спокойным, отдохнувшим и защищенным, чтобы учиться, пробовать новое, ошибаться и постепенно становиться более самостоятельным.

Новости партнеров

Новости партнеров