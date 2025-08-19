- Дата публикации
Вперед, в школу: 8 вещей о которых должны помнить родители
Сентябрь всегда приходит быстрее, чем мы ожидаем. Для детей это — новый этап, полный волнений и открытий. А для родителей — длинные списки покупок, планирование и организация быта. Но вместо стресса и «собирания портфеля в последнюю ночь» лучше заранее позаботиться обо всем необходимом.
Издание PureWow подготовило список из 9 вещей, которые помогут сделать учебный год комфортнее и для детей, и для родителей. От удобных ланчбоксов и стильных рюкзаков до полезных гаджетов и маленьких радостей, которые поднимут настроение и вот ваш практический гид.
Ланчбокс
Сбалансированное питание — залог энергии школьника. Выбирайте ланчбокс, у которого есть несколько отделений для разных блюд: от супа или пасты до фруктов и орешков. Хорошо, если он:
Термос, который сохраняет блюда теплыми.
Имеет герметичный дизайн, чтобы не было никаких «сюрпризов» в рюкзаке.
Подходит для детей 9+ лет.
Дети, которые питаются сбалансировано в течение дня, имеют более высокую концентрацию и лучшие результаты в учебе.
Одежда
Покупайте удобную одежду для детей, которые стремятся к самостоятельности. Большие пуговицы, ярлыки «перед/зад», удобные крои и приятные ткани помогают им быстро одеваться самостоятельно.
Умный блокнот
Этот гаджет сочетает классический способ обучения с цифровыми возможностями. Вы пишете в нем обычной ручкой, а затем сканируете записи в приложении и они сохраняются в Google Drive.
Преимущества:
Ребенок пишет от руки, а это улучшает память и концентрацию.
В то же время имеет доступ к электронным заметкам.
Блокнот многоразовый — достаточно протереть страницы водой.
Семейный календарь
Организация школьной жизни — настоящий вызов. Тренировки, кружки, домашние задания, собрания, поэтому семейный календарь объединит все события семьи в один удобный цифровой календарь.
Можно синхронизировать с Google и iCloud.
В таких календарях обычно есть функции списков покупок и планирования меню.
Работает также как фоторамка.
Рюкзак
Правильный рюкзак — залог здоровой осанки и комфорт в школе. Выбирайте Модель легкие, вместительные модели, которые имеют грудную застежку для баланса и два отделения для бутылок с водой.
Вес рюкзака не должен превышать 10-15% от веса ребенка.
Брелоки
Безделушки, которые создают настроение. Дети обожают украшать рюкзаки и брелоки становятся настоящим хитом. От смешных животных до креативных «вкусняшек», например, брелок-круассан.
Салфетки от пятен
Важный атрибут любого школьника и мамы — салфетки для выведения пятен. Они компактны, безопасны для кожи и справляются даже с пятнами от кофе или сока.
Стиральные ручки
Ученики их просто обожают. Можно писать, делать ошибки и сразу исправлять без грязи и использования корректоров. Доступны в разных цветах, а это особенно нравится творческим детям.
Подготовка к школе — это не только списки учебников и ручек. Это возможность создать комфортное пространство, в котором ребенок будет чувствовать себя уверенным, счастливым и организованным. И если правильно подобрать аксессуары и мелкие помощники, сентябрь станет для всей семьи легким и даже приятным стартом.