Вперед, в школу: 8 вещей о которых должны помнить родители / © www.credits

Издание PureWow подготовило список из 9 вещей, которые помогут сделать учебный год комфортнее и для детей, и для родителей. От удобных ланчбоксов и стильных рюкзаков до полезных гаджетов и маленьких радостей, которые поднимут настроение и вот ваш практический гид.

Ланчбокс

Сбалансированное питание — залог энергии школьника. Выбирайте ланчбокс, у которого есть несколько отделений для разных блюд: от супа или пасты до фруктов и орешков. Хорошо, если он:

Термос, который сохраняет блюда теплыми.

Имеет герметичный дизайн, чтобы не было никаких «сюрпризов» в рюкзаке.

Подходит для детей 9+ лет.

Дети, которые питаются сбалансировано в течение дня, имеют более высокую концентрацию и лучшие результаты в учебе.

Одежда

Покупайте удобную одежду для детей, которые стремятся к самостоятельности. Большие пуговицы, ярлыки «перед/зад», удобные крои и приятные ткани помогают им быстро одеваться самостоятельно.

Умный блокнот

Этот гаджет сочетает классический способ обучения с цифровыми возможностями. Вы пишете в нем обычной ручкой, а затем сканируете записи в приложении и они сохраняются в Google Drive.

Преимущества:

Ребенок пишет от руки, а это улучшает память и концентрацию.

В то же время имеет доступ к электронным заметкам.

Блокнот многоразовый — достаточно протереть страницы водой.

Семейный календарь

Организация школьной жизни — настоящий вызов. Тренировки, кружки, домашние задания, собрания, поэтому семейный календарь объединит все события семьи в один удобный цифровой календарь.

Можно синхронизировать с Google и iCloud.

В таких календарях обычно есть функции списков покупок и планирования меню.

Работает также как фоторамка.

Рюкзак

Правильный рюкзак — залог здоровой осанки и комфорт в школе. Выбирайте Модель легкие, вместительные модели, которые имеют грудную застежку для баланса и два отделения для бутылок с водой.

Вес рюкзака не должен превышать 10-15% от веса ребенка.

Брелоки

Безделушки, которые создают настроение. Дети обожают украшать рюкзаки и брелоки становятся настоящим хитом. От смешных животных до креативных «вкусняшек», например, брелок-круассан.

Салфетки от пятен

Важный атрибут любого школьника и мамы — салфетки для выведения пятен. Они компактны, безопасны для кожи и справляются даже с пятнами от кофе или сока.

Стиральные ручки

Ученики их просто обожают. Можно писать, делать ошибки и сразу исправлять без грязи и использования корректоров. Доступны в разных цветах, а это особенно нравится творческим детям.

Подготовка к школе — это не только списки учебников и ручек. Это возможность создать комфортное пространство, в котором ребенок будет чувствовать себя уверенным, счастливым и организованным. И если правильно подобрать аксессуары и мелкие помощники, сентябрь станет для всей семьи легким и даже приятным стартом.