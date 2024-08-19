Выбор между очной и онлайн школой: советы родителям

Выбор между очной и онлайн школой для ребенка — серьезное решение для родителей, поскольку период школьного обучения затрагивает важный возраст развития личности. Известно, что огромное влияние на процесс становления личности оказывает не только семья, но и школьные учителя, одноклассники, которые создают учебную атмосферу.

Приводим основные рекомендации для родителей, чтобы помочь им принять правильное решение в выборе формата школьного обучения.

Индивидуальные потребности ребенка

Социальные навыки. Если ребенку необходимо в процессе обучения регулярно получать обратную связь в виде поощрений от учителей, то предпочтительней для него очная школа. Однако, если ребенок сталкивается с буллингом, что к сожалению очень распространенное явление в очных школах, то дистанционная школа предлагает в этом отношении безопасную среду.

Уровень самодисциплины

Самомотивация. Дистанционное обучение требует от ученика высокой степени самомотивации и способности самостоятельно организовывать свое время. Если ученик нуждается в контроле, родители ошибочно полагают, что очная школа с постоянным присутствием учителя может быть более эффективной. Однако если ребенок учиться в принципе не хочет, то ни очная школа, ни присутствие учителей мотивировать его не смогут. А зачастую и пренебрежительное отношение одноклассников к учебе оказывают негативное влияние на мотивацию, поскольку в подростковом возрасте для ребенка авторитет сверстников превалирует над авторитетом взрослых.

Уровень комфорта и стресса

Школьный стресс. В силу своих личностных особенностей либо из-за неблагоприятных условий, сложившихся в классе, например, из-за конфликтов с одноклассниками или чрезмерной нагрузки, не всегда достаточному уровню воспитанности учителей, вследствие чего дети подвергаются унижениям и даже оскорблениям с их стороны, у ребенка формируется негативное отношение к школе, вплоть до развития психосоматических заболеваний. При этом дистанционная школа предоставляет оптимально комфортные условия для обучения с учетом его индивидуальных особенностей.

Распорядок дня и гибкость

Гибкость расписания. Дистанционная школа предлагает больше гибкости в плане расписания, что может быть удобно для семей с нестандартным графиком (путешествия, переезды, другой часовой пояс) или для детей, занимающихся спортом или искусством. Гибкий график обучения необходим для детей, которые физиологически более продуктивны днем либо в вечернее время. Очная школа, наоборот, обеспечивает четкую структуру и дисциплину без учета индивидуальных физиологических потребностей ребенка, требуя соблюдения четкого общего режима.

Качество образования

Квалификация учителей. Важно убедиться в квалификации и опыте учителей как в очной, так и в дистанционной школе. Узнайте, как школа поддерживает учащихся (например, консультации психолога для детей и родителей) и какие ресурсы предоставляет для обучения (доступ к учебным материалам, обучающая платформа).

Решение о выборе между очной и дистанционной школой зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности ребенка, семейные обстоятельства и образовательные цели. Прежде чем принять решение, обсудите его с ребенком, чтобы учесть его предпочтения и уровень комфорта.

В школе АКЦЕНТ соблюдены все преимущества дистанционного обучения: качественная образовательная платформа Microsoft Teams с удобным учебным кабинетом для ребенка, наличие записей уроков по всем темам учебных предметов, которые возможно изучать в удобное время в комфортном индивидуальном режиме, опытные высококвалифицированные учителя, постоянное взаимодействие с администрацией по вопросам обучения, возможность обратной связи от учителей в процессе учебы, индивидуальные онлайн занятия по предметам, подготовка старшеклассников к поступлению в вузы (сдаче НМТ), консультирование психолога. Над созданием формата обучения в школе АКЦЕНТ работала группа профессионалов: методисты-педагоги, кандидаты психологических наук, что позволило создать качественный учебный контент и учесть особенности усваивания материала в разные возрастные периоды (начальная школа, подростки, старшеклассники) наилучшим образом. Если вас заинтересовало качественное дистанционное обучение для ребенка, обратитесь на сайт школы АКЦЕНТ либо свяжитесь с администратором школы по тел. 098 692 11 22, 050 085 07 28 (тел/вайбер).

Хорошо продуманное решение обеспечит успешное и комфортное обучение вашего ребенка.