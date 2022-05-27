Выпускной-2022: что необходимо украинским абитуриентам для поступления в европейские вузы

Как в условиях войны будущие студенты одолевают трудности на пути к высшему образованию и что им нужно для поступления за границей, рассказывается в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Ученики выпускных классов в этом году оказались в затруднительной ситуации, ведь война заставила их кардинально изменить все планы, в том числе место жительства. В такую ситуацию попала Мария – дочь ведущей проекта "Твой день" Ирины Ванниковой. Она рассказала, что для поступления украинцев в зарубежные вузы, им необходимо собрать ряд документов и написать мотивационные письма в вузы. Также для полноценного обучения важно знать английский язык, и для этого при необходимости создаются языковые курсы.

Ирина Ванникова с дочерьми

Ирина отметила, что учебные заведения идут навстречу украинцам и делают для них некоторые преференции и послабления в правилах. Например, католический университет Лилля (Франция) открыл программу для 50 украинских студентов, которых они готовы принять на обучение. А на некоторых бизнес-курсах в Германии можно даже пройти бесплатное обучение, необходимо лишь предоставить сертификат о знании английского и аттестат с высокими балами, остальные же ученики могут получить скидку на обучение.

Ирины Ванникова отметила, что ее дочери, как и многие другие украинские студенты за границей, планируют после окончания учебы возвращаться в Украину, чтобы отстраивать сильную страну.

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