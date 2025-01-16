Вздутие живота: как помочь малышу и уменьшить дискомфорт

Отцовство – это время радости, любви и неожиданных вызовов. Одним из них является вздутие живота у младенцев. Малыши часто испытывают дискомфорт из-за газов или трудностей с опорожнением кишечника.

К счастью, существуют простые и эффективные способы, которые помогут вашему ребенку почувствовать облегчение. На странице Newlymomly поделились советом от сертифицированного специалиста по грудному вскармливанию младенцев, Dr. Kristi Hammerle, который может стать настоящим спасением для многих родителей.

Положение "на горшке на корточках"

Одним из самых простых способов уменьшить вздутие живота является использование техники, которую доктор называет позицией "на горшке на корточках". Эта методика помогает расслабить мышцы тазового дна ребенка и облегчить естественный процесс выведения газов и кала.

Что делать:

Расположите малыша спиной к вашей груди, поддерживая его ручки и ножки. Осторожно поднимите ножки ребенка до уровня пупка, имитируя положение приседания. Слегка двигайтесь вниз-вверх, держа ребенка в таком положении.

Эта комбинация движения и позиции способствует естественному расслаблению мышц и активизации работы кишечника. Ощущение поддержки и легкие подпрыгивания помогают ребенку быстрее избавиться от дискомфорта.

Почему это работает

Позиция "на горшке на корточках" имитирует естественную позу для опорожнения кишечника, когда мышцы тазового дна максимально расслаблены. Благодаря этому:

Сила тяжести помогает кишечнику работать более эффективно.

Малыш чувствует себя более расслабленным и быстрее освобождается от накопленных газов.

Советы:

Массаж живота: делайте легкие круговые движения по часовой стрелке на животике малыша. Это стимулирует перистальтику кишечника.

Теплая пеленка: положите теплую (но не горячую) пеленку на животик ребенка. Тепло расслабляет мышцы и уменьшает спазмы.

"Велосипед": аккуратно сгибайте ножки ребенка к животику, имитируя движения езды на велосипеде.

Просмотр рациона: если вы кормите грудью, обратите внимание на свой рацион. Некоторые продукты, такие как бобовые, капуста или газированные напитки, могут вызвать вздутие у ребенка. Если же малыш на искусственном вскармливании, следует проконсультироваться с педиатром по выбору смеси.

Важность движения и релаксации

Малышам нужен комфорт, особенно когда они сталкиваются с дискомфортом в животе. Простые техники, как положение "на горшке", помогают снять напряжение и улучшить настроение вашего малыша. Не забудьте во время выполнения этого упражнения ходить по комнате и легко "подпрыгивать" — это сделает процесс более эффективным.

Каждый ребенок уникален и то, что работает для одного малыша, может не подходить другому. Если ваш ребенок часто страдает вздутием или у него есть другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, обязательно обратитесь к педиатру. Но в большинстве случаев такая простая методика может стать быстрым и эффективным решением для уменьшения дискомфорта.

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