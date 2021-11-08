Зачем купать ребенка с пеленкой и почему шапка не спасает от отита: педиатр развенчивает мифы

Зачем купать ребенка с пеленкой и почему шапка не спасает от отита: педиатр развенчивает мифы

Современная медицина опровергает многие традиционные представления, которые были аксиомой для наших мам и бабушек.

Педиатр медицинского центра "Добробут" Алексей Рыков рассказал о некоторых стойких мифах в педиатрии, о которых давно стоит забыть.

Миф первый: во время купания в пластиковую ванночку нужно подстилать пеленку

Да, в этом действительно был смысл, когда детей купали в деревянном корыте и существовала опасность загнать младенцу занозу. В пластиковую ванночку подстилать пеленку для купания не нужно.

Миф второй: ребенка нужно кутать, чтобы он не заболел

Причиной болезней являются вирусы, которые могут активизироваться от длительного переохлаждения, но сам по себе холод не может быть причиной болезни. Кутать ребенка не нужно, это не только не убережет его от болезни, но и может навредить. Если ребенок перегреется, это будет не менее опасно для его организма, чем переохлаждение.

Миф третий: можно "надуть ухо" и получить отит

Отит - это осложнение респираторной инфекции. Невозможно заработать его, подставив ухо ветру.

Миф третий: шапочка защитит от отита

Шапочка - очень важный предмет гардероба, она согревает в холода, но ношение шапочки само по себе от отита не спасет. Более того, нужно помнить, что согревающие процедуры при отите, особенно при гнойном отите, противопоказано.

Педиатр Алексей Рыков развенчивает мифы: нужно ли укутывать ребёнка и почему шапка не спасает от отита

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