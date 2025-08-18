ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
26
Время на прочтение
2 мин

Зачем вводить в прикорм малыша аллергены и как это правильно делать: советы педиатра

Первые шаги в прикорме — особенно важный этап в жизни ребенка. Именно сейчас организм знакомится с новыми продуктами, в том числе и с теми, которые могут вызвать аллергию.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Зачем вводить в прикорм малыша аллергены и как это правильно делать

Зачем вводить в прикорм малыша аллергены и как это правильно делать / © Credits

Педиатр Виктория Хоменко отмечает, что правильное и постепенное введение аллергенов поможет сформировать у малыша толерантность и снизить риск развития пищевой аллергии в будущем.

Важность употребления аллергенов

Формирование толерантности к аллергенам начинается еще до рождения ребенка. Будущая мама, когда питается разнообразно и сбалансировано, передает ребенку определенный «аллергенный опыт» через плаценту. Это означает, что в рационе беременной женщины, при отсутствии медицинских противопоказаний, могут быть молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, арахис, соя, глютен, кунжут и другие потенциальные аллергены.

Когда начинать вводить аллергены в прикорм

По современным рекомендациям, знакомство с аллергенными продуктами желательно начать примерно с 6 месяцев. Важно делать это медленнее, чем с другими блюдами, особенно если в семье есть случаи аллергии.

Основные принципы:

  • Вводите каждый аллерген отдельно, так легче отследить реакцию.

  • Начинайте с минимального количества, например, ¼ ч. л, постепенно увеличивайте порцию.

  • Предлагайте аллерген дважды через день, при отсутствии реакции можно увеличить частоту.

  • После того, как продукт введен, продолжайте давать его регулярно для поддержания толерантности.

С какими продуктами лучше сочетать

Аллергены лучше предлагать вместе с продуктами, которые ребенок уже хорошо ест и на которые нет реакции. Например, яйцо можно смешать с овощным пюре, а арахисовую пасту с овсянкой.

Чего избегать при введении аллергенов

В период знакомства с новыми продуктами не стоит давать ребенку большое количество продуктов с высоким содержанием гистамина, ведь они могут вызвать псевдоаллергическую реакцию. К таким относятся:

  • цитрусовые

  • клубника, малина, земляника

  • томаты

  • авокадо

Признаки возможной реакции

При введении нового аллергена следует внимательно наблюдать за ребенком. Тревожные симптомы: сыпь, рвота, изменения в дыхании или отеки слизистой. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.

Правильное введение аллергенных продуктов — это инвестиция в здоровье ребенка. Постепенность, внимательность и регулярность помогут сформировать у малыша толерантность ко многим продуктам и уменьшить риск аллергии в будущем. А главное — этот процесс следует проводить в тесном сотрудничестве с педиатром, который подскажет оптимальную схему прикорма именно для вашего ребенка.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie