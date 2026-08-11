Задержание развития у ребенка: РАС, ЗПР или СДВГ

Задержка развития у ребенка: РАС, ЗПР или СДВГ / © www.credits

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Развитие каждого ребенка происходит в своём собственном темпе, и сравнивать его с другими детьми бывает не только сложно, но и не всегда полезно. В то же время существуют определенные особенности поведения, речи, движений и социального взаимодействия, которые могут служить сигналом о том, что ребенку требуется дополнительная оценка специалиста. Детский невролог Ольга Топоркова объяснила, на какие сигналы стоит обращать внимание родителям и почему не каждая задержка речи означает расстройство аутистического спектра.

Среди наиболее частых вопросов родителей — как отличить расстройство аутистического спектра, задержку психического развития и синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

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На первый взгляд некоторые проявления могут казаться схожими, однако характер трудностей и то, как ребенок взаимодействует с миром и людьми, могут существенно различаться.

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РАС

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это состояние, которое влияет, в частности, на социальную коммуникацию и особенности поведения.

По словам врача, среди признаков, которые могут привлечь внимание, можно выделить трудности с принятием изменений в привычном распорядке дня. Ребёнку может быть особенно тяжело, когда привычный сценарий дня внезапно меняется.

Еще одна особенность — повторяющиеся действия. Это могут быть однообразные движения руками, повторяющееся вращение предметов, а также стремление раскладывать игрушки или другие вещи в определенном порядке или ряду.

Важным сигналом могут служить и особенности общения, например, ребенок может не реагировать на свое имя или не использовать и не понимать привычные жесты.

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Может отличаться и восприятие речи: некоторые дети склонны понимать сказанное слишком буквально, не улавливая переносного значения или намеков.

Впрочем, одно отдельное проявление само по себе не означает РАС. Оценивается не одна поведенческая черта, а общая картина развития и коммуникации.

ЗПР

ЗПР — задержка психического развития, в таком случае ребенок может медленнее осваивать определенные речевые, моторные или познавательные навыки.

Одним из проявлений может быть задержка речевого развития. Например, ребенок мало говорит или его речь трудно понять из-за особенностей произношения.

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Также может наблюдаться более медленное формирование моторных и познавательных навыков. В то же время ребенок может компенсировать эти трудности другими способами общения.

Иногда такой ребенок кажется очень спокойным или даже пассивным — «тихим ребенком». Однако внешняя сдержанность не обязательно означает отсутствие интереса к людям.

Напротив, по словам врача, дети с задержкой развития могут хорошо реагировать на контакт, хотя иногда и выборочно. Они могут откликаться на имя, стремиться к общению и взаимодействовать со взрослыми, руководствуясь собственными интересами.

Еще одно важное отличие — при своевременной помощи и соответствующей коррекции некоторые дети могут постепенно догнать своих сверстников в развитии.

СДВГ

СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью, его часто представляют исключительно как чрезмерную подвижность, но на самом деле проявления могут быть самыми разными. Некоторым детям сложно долго оставаться на одном месте, они постоянно двигаются, встают, бегают, меняют занятия. У других на первый план выходит импульсивность. Ребёнок может отвечать, не дослушав вопрос до конца, перебивать собеседников или с трудом дожидаться своей очереди.

Еще одна характерная черта — проблемы с концентрацией. Ребенок легко отвлекается, быстро переключается с одного занятия на другое или может казаться таким, будто постоянно «витает в облаках».

При этом речь часто остается активной, а социальный интерес и стремление к общению с другими людьми могут быть хорошо выражены.

Почему эти состояния легко спутать

Развитие ребенка не всегда укладывается в простые категории: например, ребенок с задержкой речи может мало говорить, но при этом активно стремиться к взаимодействию. Ребёнок с СДВГ может быть очень общительным, но ему сложно слушать собеседника или ждать своей очереди. А при РАС на первый план могут выходить именно особенности социальной коммуникации, повторяющееся поведение и реакция на изменения.

В то же время в реальной жизни эти особенности могут сочетаться. Поэтому определять уровень развития только по одному пункту из списка, например, «не отзывается на имя» или «очень активен», некорректно.

На что следует обратить внимание родителям

Лучше всего наблюдать не за отдельной чертой, а за общей картиной развития. Использует ли ребенок речь для общения, стремится ли к взаимодействию, как реагирует на свое имя, использует ли жесты, как играет и переживает изменения, может ли сосредоточиться на занятии в соответствии с возрастом, как развиваются его двигательные и познавательные навыки.

Если родителей что-то систематически беспокоит, не обязательно ждать, что это «пройдет само собой». Беседа с педиатром, детским неврологом, психиатром или специалистом по развитию поможет понять, есть ли основания для дополнительного обследования.

И главное — не ставить ребенку диагноз самостоятельно, основываясь на постах в соцсетях или чек-листах из интернета.

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