Запор у малыша: почему нельзя использовать вспомогательные инструменты в первые месяца жизни ребенка

Закреп у малыша / © Credits

Реклама

Молодая мама или папа, когда видят, как ребенок краснеет, поджимает ножки, проявляет беспокойство, сразу думают, что малыш страдает и нужно ему помочь. Однако педиатр Марина Шакотько специально для Medical TV отметила, что в большинстве случаев это — естественный процесс становления пищеварительной системы и любое вмешательство может нанести больше вреда, чем пользы.

Запор у грудничка — не всегда проблема

По словам педиатра, еще в утробе матери ребенок не имеет опыта опорожнения. После рождения малыш только учится сложному процессу дефекации. Мышцы брюшного пресса, тазового дна и сфинктера должны работать слаженно. В первые месяцы жизни это часто сопровождается:

покраснением лица;

напряжением животика;

плачем или криками;

попытками подтянуть ножки.

Все это является физиологической нормой, а не признаком серьезной проблемы.

Реклама

Опасность использования «домашних методов помощи»

Часто родители, руководствуясь любовью и желанием быстро облегчить состояние ребенка, начинают «помогать» ему физически. Среди самых распространенных методов:

введение в прямую кишку ватных палочек, термометра или даже кусочка хозяйственного мыла;

использование газоотводных трубок без показаний;

механическое раздражение слизистой.

Последствия такого вмешательства могут быть серьезными:

микротравмы слизистой оболочки прямой кишки;

риск инфекций;

формирование у ребенка патологической привычки: без стимуляции он перестает опорожняться самостоятельно.

Безопасная помощь

Вместо опасных методов врачи советуют обратить внимание на мягкие и естественные способы:

делать легкий массаж животика по часовой стрелке;

выкладывать ребенка на животик перед кормлением;

помогать двигать ножками в виде «велосипеда»;

контролировать питание матери, если малыш на грудном вскармливании, или подбор смеси, если ребенок на искусственном.

В большинстве случаев этих методов достаточно, чтобы поддержать нормальную работу кишечника.

Реклама

Когда обратиться к врачу

Иногда запор может быть признаком проблемы. Обязательно консультируйтесь с педиатром, если:

ребенок не испражняется более 3-5 дней;

в кале появилась кровь или слизь;

малыш отказывается от еды, теряет вес или сильно плачет во время дефекации;

живот ребенка твердый и вздутый.

Запор у младенцев первых месяцев жизни в большинстве случаев является нормальным этапом развития. Родителям важно помнить, что не следует пытаться «помочь» ребенку запрещенными инструментами. Терпение, мягкие методы поддержки и консультация с врачом — лучший путь для здорового формирования пищеварительной системы малыша.