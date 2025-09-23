- Дата публикации
-
- Категория
- Дети
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 2 мин
Запор у малыша: почему нельзя использовать вспомогательные инструменты в первые месяца жизни ребенка
Проблема запора у малышей часто становится причиной тревог для родителей.
Молодая мама или папа, когда видят, как ребенок краснеет, поджимает ножки, проявляет беспокойство, сразу думают, что малыш страдает и нужно ему помочь. Однако педиатр Марина Шакотько специально для Medical TV отметила, что в большинстве случаев это — естественный процесс становления пищеварительной системы и любое вмешательство может нанести больше вреда, чем пользы.
Запор у грудничка — не всегда проблема
По словам педиатра, еще в утробе матери ребенок не имеет опыта опорожнения. После рождения малыш только учится сложному процессу дефекации. Мышцы брюшного пресса, тазового дна и сфинктера должны работать слаженно. В первые месяцы жизни это часто сопровождается:
покраснением лица;
напряжением животика;
плачем или криками;
попытками подтянуть ножки.
Все это является физиологической нормой, а не признаком серьезной проблемы.
Опасность использования «домашних методов помощи»
Часто родители, руководствуясь любовью и желанием быстро облегчить состояние ребенка, начинают «помогать» ему физически. Среди самых распространенных методов:
введение в прямую кишку ватных палочек, термометра или даже кусочка хозяйственного мыла;
использование газоотводных трубок без показаний;
механическое раздражение слизистой.
Последствия такого вмешательства могут быть серьезными:
микротравмы слизистой оболочки прямой кишки;
риск инфекций;
формирование у ребенка патологической привычки: без стимуляции он перестает опорожняться самостоятельно.
Безопасная помощь
Вместо опасных методов врачи советуют обратить внимание на мягкие и естественные способы:
делать легкий массаж животика по часовой стрелке;
выкладывать ребенка на животик перед кормлением;
помогать двигать ножками в виде «велосипеда»;
контролировать питание матери, если малыш на грудном вскармливании, или подбор смеси, если ребенок на искусственном.
В большинстве случаев этих методов достаточно, чтобы поддержать нормальную работу кишечника.
Когда обратиться к врачу
Иногда запор может быть признаком проблемы. Обязательно консультируйтесь с педиатром, если:
ребенок не испражняется более 3-5 дней;
в кале появилась кровь или слизь;
малыш отказывается от еды, теряет вес или сильно плачет во время дефекации;
живот ребенка твердый и вздутый.
Запор у младенцев первых месяцев жизни в большинстве случаев является нормальным этапом развития. Родителям важно помнить, что не следует пытаться «помочь» ребенку запрещенными инструментами. Терпение, мягкие методы поддержки и консультация с врачом — лучший путь для здорового формирования пищеварительной системы малыша.