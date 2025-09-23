ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Запор у малыша: почему нельзя использовать вспомогательные инструменты в первые месяца жизни ребенка

Проблема запора у малышей часто становится причиной тревог для родителей.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Закреп у малыша

Закреп у малыша / © Credits

Молодая мама или папа, когда видят, как ребенок краснеет, поджимает ножки, проявляет беспокойство, сразу думают, что малыш страдает и нужно ему помочь. Однако педиатр Марина Шакотько специально для Medical TV отметила, что в большинстве случаев это — естественный процесс становления пищеварительной системы и любое вмешательство может нанести больше вреда, чем пользы.

Запор у грудничка — не всегда проблема

По словам педиатра, еще в утробе матери ребенок не имеет опыта опорожнения. После рождения малыш только учится сложному процессу дефекации. Мышцы брюшного пресса, тазового дна и сфинктера должны работать слаженно. В первые месяцы жизни это часто сопровождается:

  • покраснением лица;

  • напряжением животика;

  • плачем или криками;

  • попытками подтянуть ножки.

Все это является физиологической нормой, а не признаком серьезной проблемы.

Опасность использования «домашних методов помощи»

Часто родители, руководствуясь любовью и желанием быстро облегчить состояние ребенка, начинают «помогать» ему физически. Среди самых распространенных методов:

  • введение в прямую кишку ватных палочек, термометра или даже кусочка хозяйственного мыла;

  • использование газоотводных трубок без показаний;

  • механическое раздражение слизистой.

Последствия такого вмешательства могут быть серьезными:

  • микротравмы слизистой оболочки прямой кишки;

  • риск инфекций;

  • формирование у ребенка патологической привычки: без стимуляции он перестает опорожняться самостоятельно.

Безопасная помощь

Вместо опасных методов врачи советуют обратить внимание на мягкие и естественные способы:

  • делать легкий массаж животика по часовой стрелке;

  • выкладывать ребенка на животик перед кормлением;

  • помогать двигать ножками в виде «велосипеда»;

  • контролировать питание матери, если малыш на грудном вскармливании, или подбор смеси, если ребенок на искусственном.

В большинстве случаев этих методов достаточно, чтобы поддержать нормальную работу кишечника.

Когда обратиться к врачу

Иногда запор может быть признаком проблемы. Обязательно консультируйтесь с педиатром, если:

  • ребенок не испражняется более 3-5 дней;

  • в кале появилась кровь или слизь;

  • малыш отказывается от еды, теряет вес или сильно плачет во время дефекации;

  • живот ребенка твердый и вздутый.

Запор у младенцев первых месяцев жизни в большинстве случаев является нормальным этапом развития. Родителям важно помнить, что не следует пытаться «помочь» ребенку запрещенными инструментами. Терпение, мягкие методы поддержки и консультация с врачом — лучший путь для здорового формирования пищеварительной системы малыша.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

