Запрет телефонов в школах: что на самом деле говорят психологи

Запрет телефонов в школах / © Credits

Именно так сегодня думает большинство, почти во всех школах страны действуют запреты на телефоны, но что, если мы боремся не с причиной, а лишь с симптомом. Издание Psychology Today проанализировало современные исследования и пришло к неожиданному выводу, что научные данные не подтверждают, что запрет смартфонов является эффективным решением проблем подростков.

Миф о «золотой эпохе детства»

Один из главных аргументов сторонников жестких ограничений — ностальгия. Часто вспоминается условная «золотая эпоха» детства 1970-1980-х годов, а именно, игры без присмотра взрослых, велосипеды и дворовые приключения. Но эта идеализированная картина была доступна далеко не всем.

Более того, даже полностью у «свободной» игры без взрослого присмотра есть темная сторона. Ребята захватывали спортивные площадки, а девочки и неатлетические дети оказывались на обочине, кроме того, царил буллинг и социальные иерархии.

Телефоны «убивают» обучение

Еще один популярный аргумент — якобы падение академических результатов после 2012 года, которое связывают со смартфонами. Но если углубиться в этот вопрос, можно увидеть, что у 9-летних детей показатели по чтению снизились всего на 1 пункт за 8 лет, а по математике — на 3 пункта. Для 13-летних — минус 3 пункта по чтению и 5 по математике. Это не обвал, а минимальные колебания в пределах статистической погрешности.

Международные данные еще больше подрывают «смартфоновую теорию». Страны с высоким уровнем использования телефонов, такие как Сингапур, Норвегия, Великобритания, Израиль, или сохранили высокие показатели, или даже улучшили их. Швеция вообще восстановила результаты после 2012 года, хотя их уровень проникновения смартфонов выше, чем в том же США.

Даже там, где телефоны запрещены в классе, общее время пользования ими не уменьшается, потому что дети просто активнее пользовались ими вне школы.

Настоящая причина: неудовлетворенные потребности

Психологи отмечают, что дети не убегают в телефоны просто так. Смартфоны дают то, чего часто не дает школа:

Автономию — выбор, чем и когда заниматься

Связь — настоящее общение со сверстниками

Значимость — контент, который имеет смысл именно для них

Агентность — ощущение контроля над собственным опытом

Зато школа часто предлагает:

жестко заданную программу

минимум выбора

ограниченные социальные взаимодействия

материал, оторванный от реальной жизни

К большому сожалению, большинство детей узнаю больше вне школы. То, что они учат сами, имеет для них смысл, а школьное — просто чтобы сдать экзамен.

Если подросток «выпадает» из учебы, проблема почти никогда не в самом телефоне. Она — в ощущении, что его не слышат, перегружают или не вовлекают.

Запрет смартфонов — это лечение симптомов, а не причины. Пока школы не начнут отвечать базовым потребностям детей в поддержке, автономии, связи и смысле, подростки будут искать выход. И с телефоном, и без него. Будущее образования — не в войне с технологиями, а в создании среды, где детям действительно хочется присутствовать.