Здоровый сон малыша: как помочь ребенку войти в нужный ритм / © Credits

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Но вот однажды привычная картина меняется: малыш опять часто просыпается, капризничает, отказывается дремать днем. И хотя это может вызвать волнение или даже отчаяние, не стоит паниковать. Скорее всего, ваш ребенок проходит через нормальную и временную фазу, известную как регрессия сна, об этом рассказало издание Kettering Health.

Что такое регрессия сна

Регрессия сна — это временное нарушение режима сна, обычно возникающее в ответ на скачки роста или новые этапы развития ребенка. Малыш начинает овладевать новыми навыками — переворачиванием, ползанием, сиденьем — и это чрезмерно стимулирует его нервную систему. В результате — частые пробуждения, отказ от дневного сна или смена привычного режима.

Чаще периоды регрессии сна встречаются в возрасте:

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4 месяца — первое большое нарушение сна, когда цикл сна ребенка начинает напоминать взрослый.

6-7 месяцев — связано с овладением новыми моторными навыками.

9–10 месяцев — период активного познания мира, формирование приверженности родителям.

12 месяцев и дальше — сопровождается новыми эмоциональными состояниями, например страхом разлуки.

Каждая регрессия может длиться от двух до шести недель, однако ее интенсивность и продолжительность индивидуальны.

Основные признаки регрессии сна

Частые ночные пробуждения.

Отказ от дневного сна или сокращение его продолжительности.

Затруднения с засыпанием.

Капризность, плач, усталость днем.

Внезапная смена привычек сна без явной причины.

Что может повлечь за собой регрессию сна

Физическое развитие. Переворачивание, поднятие головы, ползание — все эти умения стимулируют нервную систему и могут временно нарушить сон.

Отмена пеленания. Как только ребенок начинает переворачиваться, пеленание становится опасным. Без привычного уюта засыпание может оказаться сложнее.

Психоэмоциональные конфигурации. Чувство тревоги, новые впечатления, формирование пристрастия к маме — все это влияет на сон.

Заболевание или прорезывание зубов. Дискомфорт из-за температуры или боли также может вызвать пробуждение ночью.

Как помочь ребенку вернуться к здоровому сну

Соблюдайте стабильный режим

Дети обожают предсказуемость. Ритуалы перед сном — это сигнал, который пора отдыхать. В вечерний распорядок могут входить:

Теплая ванна

Нежный массаж с лавандовым лосьоном

Тихая колыбельная или чтение сказки

Приглушенный свет и спокойная атмосфера

Создайте благоприятные условия для сна

Используйте ночник с теплым светом.

Звуковое устройство (белый шум или спокойные мелодии) помогает заглушить посторонние шумы.

Температура в комнате должна быть комфортной — 18–21°C.

Откажитесь от мягких игрушек, одеял и подушек в кроватке — это важно для безопасности.

Сонный, но не спящий ребенок

Кладите малыша к кроватке, когда он сонный, но еще бодрствует. Это поможет ребенку научиться засыпать самостоятельно — без необходимости вашего постоянного присутствия.

Не торопитесь ночью

Если ребенок проснулся — подождите несколько минут. Иногда малыши способны самостоятельно успокоиться и снова заснуть. Если же подходите — не включайте яркий свет, не заговаривайте громко. Все должно быть тихо и спокойно.

Что еще может помочь

Спальный мешок вместо одеяла — безопасная и комфортная альтернатива.

Четкое распределение дня и ночи. Днем больше света, активностей, разговоров. Вечером — тишина, покой, приглушенный свет.

Контроль состояния здоровья. Если ребенок испытывает недомогание — насморк, температура, диарея, уменьшение количества мокрых подгузников — обязательно обратитесь к врачу.

Поддержка

Регрессия сна может быть изнурительной как для ребенка, так и для родителей. Не бойтесь просить помощи — партнера, бабушки или подруги. Даже несколько часов качественного сна для мамы могут значительно улучшить самочувствие.

Помните, это временно. Сон ребенка обязательно наладится. И главное — вы не сами на этом пути. Любуйтесь каждым мгновением вместе, даже если она наступает в три ночи. Малыш растет и это лишь одна ступенька в его развитии.