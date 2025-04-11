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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
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Время на прочтение
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Здоровый сон малыша: как помочь ребенку войти в нужный ритм

Сон новорожденного ребенка – одна из самых больших забот молодых родителей. Когда ребенок начинает спать продолжительнее ночью, это кажется настоящей победой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Здоровый сон малыша: как помочь ребенку войти в нужный ритм

Здоровый сон малыша: как помочь ребенку войти в нужный ритм / © Credits

Но вот однажды привычная картина меняется: малыш опять часто просыпается, капризничает, отказывается дремать днем. И хотя это может вызвать волнение или даже отчаяние, не стоит паниковать. Скорее всего, ваш ребенок проходит через нормальную и временную фазу, известную как регрессия сна, об этом рассказало издание Kettering Health.

Что такое регрессия сна

Регрессия сна — это временное нарушение режима сна, обычно возникающее в ответ на скачки роста или новые этапы развития ребенка. Малыш начинает овладевать новыми навыками — переворачиванием, ползанием, сиденьем — и это чрезмерно стимулирует его нервную систему. В результате — частые пробуждения, отказ от дневного сна или смена привычного режима.

Чаще периоды регрессии сна встречаются в возрасте:

  • 4 месяца — первое большое нарушение сна, когда цикл сна ребенка начинает напоминать взрослый.

  • 6-7 месяцев — связано с овладением новыми моторными навыками.

  • 9–10 месяцев — период активного познания мира, формирование приверженности родителям.

  • 12 месяцев и дальше — сопровождается новыми эмоциональными состояниями, например страхом разлуки.

Каждая регрессия может длиться от двух до шести недель, однако ее интенсивность и продолжительность индивидуальны.

Основные признаки регрессии сна

  • Частые ночные пробуждения.

  • Отказ от дневного сна или сокращение его продолжительности.

  • Затруднения с засыпанием.

  • Капризность, плач, усталость днем.

  • Внезапная смена привычек сна без явной причины.

Что может повлечь за собой регрессию сна

  • Физическое развитие. Переворачивание, поднятие головы, ползание — все эти умения стимулируют нервную систему и могут временно нарушить сон.

  • Отмена пеленания. Как только ребенок начинает переворачиваться, пеленание становится опасным. Без привычного уюта засыпание может оказаться сложнее.

  • Психоэмоциональные конфигурации. Чувство тревоги, новые впечатления, формирование пристрастия к маме — все это влияет на сон.

  • Заболевание или прорезывание зубов. Дискомфорт из-за температуры или боли также может вызвать пробуждение ночью.

Как помочь ребенку вернуться к здоровому сну

Соблюдайте стабильный режим

Дети обожают предсказуемость. Ритуалы перед сном — это сигнал, который пора отдыхать. В вечерний распорядок могут входить:

  • Теплая ванна

  • Нежный массаж с лавандовым лосьоном

  • Тихая колыбельная или чтение сказки

  • Приглушенный свет и спокойная атмосфера

Создайте благоприятные условия для сна

  • Используйте ночник с теплым светом.

  • Звуковое устройство (белый шум или спокойные мелодии) помогает заглушить посторонние шумы.

  • Температура в комнате должна быть комфортной — 18–21°C.

  • Откажитесь от мягких игрушек, одеял и подушек в кроватке — это важно для безопасности.

Сонный, но не спящий ребенок

Кладите малыша к кроватке, когда он сонный, но еще бодрствует. Это поможет ребенку научиться засыпать самостоятельно — без необходимости вашего постоянного присутствия.

Не торопитесь ночью

Если ребенок проснулся — подождите несколько минут. Иногда малыши способны самостоятельно успокоиться и снова заснуть. Если же подходите — не включайте яркий свет, не заговаривайте громко. Все должно быть тихо и спокойно.

Что еще может помочь

  • Спальный мешок вместо одеяла — безопасная и комфортная альтернатива.

  • Четкое распределение дня и ночи. Днем больше света, активностей, разговоров. Вечером — тишина, покой, приглушенный свет.

  • Контроль состояния здоровья. Если ребенок испытывает недомогание — насморк, температура, диарея, уменьшение количества мокрых подгузников — обязательно обратитесь к врачу.

Поддержка

Регрессия сна может быть изнурительной как для ребенка, так и для родителей. Не бойтесь просить помощи — партнера, бабушки или подруги. Даже несколько часов качественного сна для мамы могут значительно улучшить самочувствие.

Помните, это временно. Сон ребенка обязательно наладится. И главное — вы не сами на этом пути. Любуйтесь каждым мгновением вместе, даже если она наступает в три ночи. Малыш растет и это лишь одна ступенька в его развитии.

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