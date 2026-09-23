Жизнь с родителями после 25 лет: за и против

Жизнь с родителями после 25 лет / © Credits

Реклама

Пандемия заставила миллионы молодых людей вернуться домой. Кто-то впоследствии снова переехал в собственное жилье, а кто-то остался. Сегодня подобный сценарий вновь становится распространённым, особенно среди выпускников, которым сложно найти работу по специальности и одновременно самостоятельно оплачивать аренду.

Как отмечает издание Psychology Today, прежняя социальная стигма, связанная с возвращением в родительский дом, постепенно исчезает. Жить с мамой и папой во взрослом возрасте уже не обязательно означает финансовую или жизненную неудачу. Гораздо важнее договориться о новых правилах и принять тот факт, что отношения изменились.

Реклама

Родители становятся просто людьми

Когда взрослый ребенок вновь оказывается под одной крышей с родителями, у семьи появляется то, чего часто не хватает во взрослой жизни, — время друг для друга. Можно не просто обмениваться короткими сообщениями или звонить по праздникам, а наблюдать за повседневными привычками, разговаривать, спорить, смеяться и постепенно лучше узнавать друг друга.

Реклама

Взрослый ребенок начинает видеть в родителях не только маму и папу, которые когда-то устанавливали правила и определяли границы, но и обычных людей со своими характерами, мечтами, страхами и недостатками. В то же время родители получают возможность увидеть, кем на самом деле стал их ребенок, когда он уже не живет по семейному сценарию.

Иногда это даже меняет характер общения. В некоторых семьях взрослые дети начинают называть родителей по имени. Не из неуважения, а как символ того, что отношения переходят на новый уровень — более равноправный и похожий на близкую дружбу.

Изменения в отношениях

Конечно, совместная жизнь взрослых не всегда складывается гладко. Старые обиды, привычки и семейные роли никуда не исчезают за одну ночь. Родителям приходится учиться не контролировать каждый шаг взрослого ребенка, а ему — помнить, что совместная жизнь означает взаимную ответственность.

Многие возвращаются домой с чётким планом: пожить несколько месяцев, накопить денег, найти работу и снова переехать. Но жизнь порой вносит свои коррективы. Временное решение затягивается, а период адаптации постепенно сменяется ощущением комфорта.

Реклама

И именно здесь может появиться неожиданный бонус — настоящая дружба между взрослыми детьми и их родителями. Такая, которой раньше просто не могло быть, ведь отношения «родители — ребенок» предполагают совершенно иную иерархию.

Возвращение в родительский дом не обязательно означает возвращение в прошлое. Иногда это возможность наконец-то встретиться с родителями на равных, уже не как ребенок и взрослый, а как два взрослых человека, которые учатся жить бок о бок.

Новости партнеров

Новости партнеров