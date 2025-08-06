Должны ли у детей быть мобильные телефоны: эксперт перечислил плюсы и минусы

Ребенок с телефоном / © Credits

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С каждым днем гаджеты все шире вовлекаются в нашу жизнь, а пользоваться смартфономначинают даже совсем маленькие дети.

Редактор Рurewowрасспросила эксперта по вопросам психического здоровья Дженнифер Кельман, чтобы разобраться в преимуществах и недостатках, а также получить несколько разумных советов о том, как минимизировать риски, если вы решите дать своему ребенку телефон.

Преимущества использования мобильных телефонов детьми

Общение. Главным преимуществом мобильных телефонов у детей, по крайней мере с точки зрения родителей, является то, что они предоставляют им возможность связываться с ними, когда дети начинают приобретать большую самостоятельность. Конечно, каждый ребенок разный, но наступает время, когда самовольное освобождение из школы становится вопросом, внеклассные занятия больше не требуют вашего присутствия, и могут появиться такие свободы, как прогулка к другу или пребывание дома в одиночестве. Проще говоря, мобильные телефоны полезны для любой ситуации вне школьного дня, когда дети без родителей и им

Действительно, и родители, и дети могут получить необходимое спокойствие, зная, что под рукой есть мобильный телефон, который позволит ребенку без сопровождения обратиться к взрослому, которому он доверяет, или обратиться в экстренные службы, если что-то пойдет не так .

Стоит также отметить, что большинство современных телефонов предоставляют родителям возможностьотслеживать местонахождение устройства на случай, если вы хотите убедиться, что ваш подросток действительно в кино, как он говорил.

Недостатки использования мобильных телефонов детьми

Ловушки предоставления детям свободного доступа к технологиям хорошо задокументированы. Эксперт соглашается, что решение давать детям мобильные телефоны не следует принимать легкомысленно, а именно из-за двух основных проблем: зависимость от экрана и сексуальные домогательства.

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Зависимость от экрана. Использование экрана повышает уровень дофамина, тем самым активируя центр наслаждения мозга и усиливая желание ребенка возвращаться к этой деятельности снова и снова... и снова. Вот что происходит, когда мы говорим об экранной зависимости у молодежи (и взрослых, если на то пошло), и Келман говорит, что это проблема, которую она часто видит в своей практике, поскольку все больше детей проводят меньше времени, занимаясь содержательным личным общением. Многие родители обеспокоены тем, что их ребенок теряет интерес к обычным занятиям, которые когда-то приносили

Помните времена, когда травля означала быть засунутым в шкафчик? В современную эпоху это происходит через групповой чат или приложение, и самое страшное то, что взрослые часто не имеют возможности узнать, происходит ли это. Конечно, быть единственным ребенком в школе без телефона может создавать собственные социальные проблемы, но вполне логично, что чем дольше вы откладываете приобретение мобильного телефона, тем меньше вероятность того, что ребенок совершит цифровую травлю или станет ее жертвой.

Сексуальные домогательства. Еще одной важной проблемой, которую родители должны иметь на своем радаре, является значительный рост случаев сексуального насилия. Сексуальное домогательство касается случаев, когда несовершеннолетних заманивают, угрожают или иным образом заставляют отправлять сексуально откровенные изображения себя, и преступления со стороны хищников происходят в самых разнообразных приложениях, играх и платформах социальных сетей, где дети имеют возможность общаться с другими пользователями, часто с теми, кого они не знают.

Безопасность использования мобильных телефонов детьми: что учитывать

Когда речь идет о безопасности мобильных телефонов, Келман советует родителям облегчить своим детям доступ к этой возможности, выбирая телефон, который может "расти" вместе с ребенком. Некоторые устройства легче контролировать, чем другие, и если вы просто хотите, чтобы ваш ребенок имел доступ к базовому способу общения, существует множество вариантов. Ключом к безопасности вашего ребенка в Интернете являются четкие правила его взаимодействия с технологиями, простой способ обеспечения соблюдения этих правил (например, родительский контроль) и частые разговоры о потенциальных рисках для его безопасности.

В каком возрасте дети должны иметь мобильные телефоны

Опять же, нет правильного или неправильного возраста, а именно потому, что это решение очень специфическое для каждого ребенка и потребностей семьи. Тем не менее, Келман говорит, что она за отсрочку, то есть нет необходимости спешить давать ребенку мобильный телефон, пока вы на самом деле не увидите ценности в том, чтобы он у него был.

Итак, следует ли разрешать детям иметь мобильные телефоны? Здесь нет однозначного ответа. Это не универсальный вопрос, говорит Келман, добавляя, что давать ребенку мобильный телефон - это не всегда плохо, но это также не означает, что все дети должны его иметь. Вы просто должны знать своего ребенка и позволить этому управлять вашим выбором, а также конкретными правилами, которые вы устанавливаете в отношении того, как они его используют. Другими словами, нет ничего плохого в том, чтобы дать ребенку телефон, но убедитесь, что вы сначала учли все факторы, или, как говорит Келман