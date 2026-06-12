10 ошибок при зарядке гаджетов, которые могут сократить срок их службы и создать угрозу возгорания

10 ошибок при зарядке гаджетов / © Credits

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Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы работаем, общаемся, учимся и отдыхаем через экраны, поэтому вопрос их исправности выходит далеко за рамки простого удобства, как сообщило издание Martha Stewart.

Большинство проблем с зарядкой возникают не из-за заводского брака, а из-за неправильного использования. Изношенные кабели, перегрев, дешевые зарядные устройства или привычка оставлять телефон под одеялом могут не только повредить аккумулятор, но и создать риск возгорания.

Использовать поврежденные кабели. Если провод потрескался, оголился или начал перегибаться у разъема, пора его заменить. Поврежденная изоляция может привести к перегреву, короткому замыканию или даже образованию электрической дуги. Постоянно оставлять гаджеты заряжаться на ночь. Современные смартфоны действительно прекращают активную зарядку после достижения 100%, но регулярное пребывание на зарядке всю ночь создает дополнительную тепловую нагрузку на батарею. Со временем это сокращает ее ресурс. Перегружать розетки. Когда к одному удлинителю подключены телефон, ноутбук, планшет, смарт-часы и еще несколько устройств, нагрузка на сеть значительно возрастает. Перегрев проводки остается одной из самых распространенных причин бытовых пожаров. Использовать удлинитель в качестве постоянного решения. Удлинители созданы для временного использования. Особенно нежелательно регулярно заряжать через них мощные устройства, в частности ноутбуки. Для ежедневного использования лучше выбрать стационарную розетку или качественный сетевой фильтр. Покупать самые дешевые зарядные устройства. Неоригинальные зарядные устройства сомнительного происхождения часто не имеют защиты от перепадов напряжения и перегрева. В результате батарея может заряжаться нестабильно, а само устройство — перегреваться. Игнорировать перегрев. Если телефон, зарядное устройство или кабель становятся неестественно горячими, их нужно немедленно отключить от сети. Перегрев может свидетельствовать о неисправности зарядного устройства или несовместимости оборудования. Заряжать телефон на кровати или диване. Эта привычка кажется безобидной, но именно ткани и мягкие поверхности блокируют циркуляцию воздуха. Из-за этого тепло накапливается быстрее, а риск повреждения аккумулятора возрастает. Идеальная поверхность для зарядки — твердая, ровная и хорошо вентилируемая. Активно пользоваться гаджетом во время зарядки. Игры, видеомонтаж или длительные видеозвонки во время зарядки заставляют батарею работать под двойной нагрузкой. Это ускоряет ее износ и способствует перегреву. Оставлять устройства заряжаться в автомобиле или под солнцем. В жаркий день температура внутри автомобиля может подниматься до критических значений. Если добавить к этому тепло, выделяемое во время зарядки, батарея получает серьезный стресс. Заряжать гаджеты возле воды. Ванная комната часто кажется удобным местом для утренней зарядки телефона. Но вода и электричество остаются опасным сочетанием. Даже случайные брызги могут привести к повреждению устройства или поражению током.

Большинство из нас хотя бы раз заряжали телефон под одеялом, оставляли его на ночь в розетке или пользовались кабелем «еще немного, пока не куплю новый». Но именно такие мелочи постепенно сокращают срок службы гаджетов и могут создавать риски для дома. Хорошая же новость в том, что безопасная зарядка не требует дополнительных усилий. Достаточно нескольких правильных привычек, и ваши устройства прослужат значительно дольше.

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