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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
190
Время на прочтение
3 мин

10 ошибок при зарядке гаджетов, которые могут сократить срок их службы и создать угрозу возгорания

Мы заряжаем смартфоны, ноутбуки и наушники почти автоматически, между делами, перед сном или по дороге на работу. Но именно в этих привычных ритуалах часто скрываются ошибки, которые могут дорого обойтись.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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10 ошибок при зарядке гаджетов

10 ошибок при зарядке гаджетов / © Credits

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы работаем, общаемся, учимся и отдыхаем через экраны, поэтому вопрос их исправности выходит далеко за рамки простого удобства, как сообщило издание Martha Stewart.

Большинство проблем с зарядкой возникают не из-за заводского брака, а из-за неправильного использования. Изношенные кабели, перегрев, дешевые зарядные устройства или привычка оставлять телефон под одеялом могут не только повредить аккумулятор, но и создать риск возгорания.

  1. Использовать поврежденные кабели. Если провод потрескался, оголился или начал перегибаться у разъема, пора его заменить. Поврежденная изоляция может привести к перегреву, короткому замыканию или даже образованию электрической дуги.

  2. Постоянно оставлять гаджеты заряжаться на ночь. Современные смартфоны действительно прекращают активную зарядку после достижения 100%, но регулярное пребывание на зарядке всю ночь создает дополнительную тепловую нагрузку на батарею. Со временем это сокращает ее ресурс.

  3. Перегружать розетки. Когда к одному удлинителю подключены телефон, ноутбук, планшет, смарт-часы и еще несколько устройств, нагрузка на сеть значительно возрастает. Перегрев проводки остается одной из самых распространенных причин бытовых пожаров.

  4. Использовать удлинитель в качестве постоянного решения. Удлинители созданы для временного использования. Особенно нежелательно регулярно заряжать через них мощные устройства, в частности ноутбуки. Для ежедневного использования лучше выбрать стационарную розетку или качественный сетевой фильтр.

  5. Покупать самые дешевые зарядные устройства. Неоригинальные зарядные устройства сомнительного происхождения часто не имеют защиты от перепадов напряжения и перегрева. В результате батарея может заряжаться нестабильно, а само устройство — перегреваться.

  6. Игнорировать перегрев. Если телефон, зарядное устройство или кабель становятся неестественно горячими, их нужно немедленно отключить от сети. Перегрев может свидетельствовать о неисправности зарядного устройства или несовместимости оборудования.

  7. Заряжать телефон на кровати или диване. Эта привычка кажется безобидной, но именно ткани и мягкие поверхности блокируют циркуляцию воздуха. Из-за этого тепло накапливается быстрее, а риск повреждения аккумулятора возрастает. Идеальная поверхность для зарядки — твердая, ровная и хорошо вентилируемая.

  8. Активно пользоваться гаджетом во время зарядки. Игры, видеомонтаж или длительные видеозвонки во время зарядки заставляют батарею работать под двойной нагрузкой. Это ускоряет ее износ и способствует перегреву.

  9. Оставлять устройства заряжаться в автомобиле или под солнцем. В жаркий день температура внутри автомобиля может подниматься до критических значений. Если добавить к этому тепло, выделяемое во время зарядки, батарея получает серьезный стресс.

  10. Заряжать гаджеты возле воды. Ванная комната часто кажется удобным местом для утренней зарядки телефона. Но вода и электричество остаются опасным сочетанием. Даже случайные брызги могут привести к повреждению устройства или поражению током.

Большинство из нас хотя бы раз заряжали телефон под одеялом, оставляли его на ночь в розетке или пользовались кабелем «еще немного, пока не куплю новый». Но именно такие мелочи постепенно сокращают срок службы гаджетов и могут создавать риски для дома. Хорошая же новость в том, что безопасная зарядка не требует дополнительных усилий. Достаточно нескольких правильных привычек, и ваши устройства прослужат значительно дольше.

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Дата публикации
Количество просмотров
190
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