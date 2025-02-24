10 способов делать покупки в магазине, как шеф-повар

Ежедневный поход в супермаркет может показаться рутинным и даже утомительным, особенно если вы пытаетесь выбирать качественные продукты и не выходить за рамки бюджета.

Издание RealSimple рассказало о секретах эффективного шопинга, позволяющих выбирать лучшие ингредиенты, экономить время и создавать непревзойденные блюда.

Покупайте и готовьте сезонные продукты

Свежесть продуктов имеет большое значение для вкуса ваших блюд. Рекомендуется обращать внимание на сезонность продуктов. Перед тем как идти в магазин, узнайте, какие фрукты и овощи сейчас в сезоне. Сезонные продукты, как правило, выращены ближе к вашему региону, поэтому они не только более полезны, но и вкуснее, ведь их не хранили долгое время в холодильниках. Например, персики в сентябре могут выглядеть привлекательно, но вероятнее всего, они были собраны еще в июле и сохранены в охлажденных камерах.

Ходите на рынки

Если у вас есть возможность, следует посещать местные фермерские рынки. Рынки – это не только место для покупки свежих продуктов, но и возможность пообщаться с местными производителями, узнать особенности выращивания овощей и фруктов. Вы можете быть удивлены качеством и свежестью продуктов, которые только что собрали из грядки или поля.

Порядок в кладовке

Хотя покупать продукты оптом кажется выгодной, иногда эффективнее все же покупать небольшими партиями. Держите основные запасы: качественный уксус, оливковое масло и любимую соль – это то, с чего следует начать.

Планируйте обеды и используйте остатки

Рекомендуется заранее составлять меню и список покупок. Проанализируйте, какие блюда вы готовите в течение недели. Учитывайте остатки, чтобы использовать их в следующих блюдах. Это позволит вам снизить количество отходов и сэкономить деньги.

Гибкость в выборе продуктов

Хотя список покупок важен, не бойтесь вносить изменения во время шопинга. Если в магазине вы увидите что-то очень свежее или по выгодной цене, не затрудняйтесь заменить запланированный ингредиент.

Организуйте свой список по категориям

Лучше структурировать список покупок. Распределите продукты на категории – овощи, мясо, молочные продукты, замороженные товары. Это поможет быстрее сориентироваться в магазине и не забыть важные ингредиенты.

Не ходите в магазин голодными

Не уходите в супермаркет на голодный желудок. Голод может заставить вас купить лишнее, особенно ненужные перекусы.

Расширяйте свой кулинарный кругозор

Не бойтесь экспериментов. Каждый раз покупайте что-нибудь новое – продукт, который вы никогда не пробовали. Это отличный способ расширить свой вкус и улучшить кулинарные навыки.

Используйте замороженные продукты

Замороженные продукты могут стать вашим спасительным кругом. Они помогут избежать порчи свежих продуктов в холодильнике. Также можно замораживать остатки пищи и быстро портящиеся продукты, но обязательно указывайте дату замораживания.

Попробуйте онлайн-шоппинг

Онлайн-покупки могут быть великолепной альтернативой традиционному шопингу.

Если вы знаете, что регулярно употребляете определенные продукты, заказ их в Интернете может оказаться более выгодным. К примеру, высококачественного лосося можно заказать непосредственно у производителя, разделить его на порции и заморозить.

Следуя этим советам, вы сможете не только упростить процесс закупок продуктов, но и превратить его в увлекательное путешествие в гастрономический мир. Совершайте покупки, как настоящий шеф-повар и наслаждайтесь процессом приготовления вкусных, полезных и разнообразных блюд.

Читайте также: