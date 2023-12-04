10 вещей, которые делают кошки, чтобы защитить вас и свой дом

Вы думаете, что ваша кошка - это просто милое пушистое животное, спящее у вас дома? Это не совсем так, ведь согласно Jaw-Dropping Facts, они еще и выполняют эту важную роль защитников.

Патрулирование в ночное время

Кошки, которые беспокойны по ночам и патрулируют дом, часто делают это, потому что хотят следить за своей территорией и гарантировать, что в ваши владения не проникнут злоумышленники. Хотя может показаться, что кот бесцельно бродит, на самом деле они проверяют каждый угол, чтобы убедиться, что все в порядке. Пока вы мирно лежите в своей постели, ваш дом находится под присмотром вашего кошачьего друга. Помните, что в дикой природе часть повседневной деятельности кошачьих состоит в том, чтобы несколько раз обойти свою территорию. Они делают это, чтобы распространить свой запах и найти возможных злоумышленников.

Распознавание дискомфорта

Кошки могут понять, когда их хозяева грустят или тревожатся, посредством слуховых и визуальных наблюдений. Кошки интуитивны и наблюдательны, обладают острыми чувствами, и это позволяет им понимать эмоциональные сигналы людей.

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Маркировочное поведение

У кошек есть особый способ передачи сообщений через запахи. Они метят свою территорию, оставляя свой запах в разных местах. Будь то трение головы о мебель, царапание деревьев или разбрызгивание мочи. Ваша кошка пытается сказать вам или другим животным: "Эта территория моя, держитесь подальше!".

Социальные наблюдения

Хотя многие люди думают о кошках как об одиночных животных, в подходящих обстоятельствах они очень общительны. Ваша кошка не только следит за своей территорией, но и следит за социальной динамикой на ней. Например, ваши кошки могут быть осторожны с новыми знакомыми и поначалу наблюдают за ними на расстоянии. Такое поведение позволяет им оценить, может ли новый человек или животное представлять потенциальную угрозу. Как только они почувствуют себя в безопасности, они могут перейти к установлению более тесного контакта. Однако до тех пор они остаются тайными наблюдателями, которые точно знают, что происходит на их территории.

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Они спят с тобой

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша кошка спит рядом с вами по ночам? Многие кошки прекрасно понимают, что они и их люди уязвимы во время сна. Спать рядом — один из способов оставаться в безопасности и защитить себя и вас, если хищник начнет нападение в ночное время.

Система предупреждения о погоде

Хотите верьте, хотите нет, но кошки могут действовать как естественная система предупреждения о погоде. Они могут узнавать о предстоящих природных явлениях, таких как землетрясения или ураганы. Эта невероятная способность обусловлена острым слухом и обонянием кошек, а также их высокой чувствительностью к изменениям атмосферного давления, которое имеет тенденцию падать перед грозой. Если ваша кошка вдруг стала беспокойной, громко мяукает или пытается убежать, не помешает посмотреть в окно или прогноз погоды и при необходимости принять меры предосторожности.

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Следует за тобой повсюду

Возможно, вы заметили, что ваша кошка следует за вами по дому, особенно когда вы пользуетесь туалетом. Хотя такое поведение может быть вызвано любопытством и желанием участвовать в повседневной жизни своего человека, для кошек это также способ обеспечить безопасность своего владельца и предотвратить любой потенциальный вред. Вот почему они хотят следить за вами, когда вы делаете действия, которые могут сделать вас уязвимыми (например, посещение туалета или сон). Итак, в следующий раз, когда ваша кошка последует за вами, считайте ее пушистым стражем, внимательно следящим за вашей безопасностью.

Они защищают вашего ребенка

Кошки – умные животные и обладают очень сильным материнским инстинктом. Известно, что они добры и защищают своих детенышей, и многие кошки распространяют такое поведение на маленьких детей, которых они считают хрупкими, например, на новорожденных людей. Для выражения этой защитной тенденции можно использовать различные варианты поведения, например, прижиматься к новорожденному, наблюдать, пока ребенок спит, или даже шипеть или ударить любого, кто приближается слишком близко. Известно о многих случаях, когда кошки защищали своих людей от собак, других кошек и даже других людей.

Они убивают ваших вредителей

Ваша кошка также защищает вас, убивая находящихся поблизости вредителей (мышей, тараканов, крыс или змей). Конечно, это не только для вас, это также инстинктивная охотничья деятельность для кошек. Однако, если у них сформировалась надежная привязанность к вам, ваша кошка сосредоточит свои охотничьи усилия на вашей общей территории в качестве защитной меры.

Они защищают вас от болезней

Когда кошка вас облизывает, это ее способ ухаживать за вами, помогая соблюдать гигиену и защищая от болезней. Кошки также облизывают вас, чтобы поделиться своим запахом через слюну. Это отмечает вас как часть их семьи! Таким образом, когда вы входите в дом или в комнату, они почувствуют, что вы в безопасности и заслуживаете доверия, еще до того, как увидят вас. Конечно, лизание — это еще и кошачий способ выразить привязанность и любовь к вам.

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