11 интересных советов, как избавиться от электростатики на одежде

Электростатический эффект на одежде – одна из тех мелочей, которая может испортить настроение. Неприятное прилипание ткани, невидимые, но ощутимые разряды, а иногда даже неожиданные конфузы – это последствия статического электричества.
Некоторые ткани и погодные условия усугубляют эту проблему, но есть эффективные способы ее избежать. Издание Real Simple рассказало о простых и действенных способах избавиться от статического электричества на одежде как во время ношения, так и еще на этапе стирки.
Причины возникновения статики на одежде
Когда ткани трутся друг о друга или сухую кожу, они обмениваются электронами, которые приводит к образованию положительного или отрицательного заряда. Электроны притягиваются между собой и приводят к прилипанию тканей. Этот эффект продолжается, пока заряд не будет рассеян.
Как уменьшить электростатику при ношении одежды
- Добавить влагу. Если ткань стала чрезмерно электризированной, достаточно немного увлажнить ее. Можно использовать пульверизатор с водой или провести по ткани влажной салфеткой. Достаточный уровень влажности в помещении (30–50%) также поможет предотвратить накопление статического электричества.
- Использовать металлическую вешалку. Пропустив проволочную вешалку или кусок алюминиевой фольги между слоями одежды можно нейтрализовать электрический заряд.
- Нанести лосьон для рук. Сухая кожа способствует накоплению статического электричества. Легкая влага поможет разрядить одежду, поэтому нанесение крема на руки или ноги может решить проблему. Главное – дать лосьону полностью впитаться, чтобы не осталось пятен на ткани.
- Сменить обувь. Обувь на резиновой подошве способствует накоплению заряда, в то время как кожаные подошвы позволяют электричеству рассеиваться. Выбор в пользу обуви с кожаной подошвой поможет избежать электрических разрядов.
- Воспользуйтесь лаком для волос. Легкий слой лака для волос поможет устранить электростатику, если распылить их на внутреннюю сторону одежды. Важно держать баллончик на расстоянии во избежание появления пятен.
- Применить специальные спреи. Есть коммерческие средства для уменьшения статического электричества, которые можно распиливать на одежду. Они нейтрализуют электрические заряды, увеличивают способность тканей удерживать влагу.
Как уменьшить электростатику во время стирки
- Сушить одежду на воздухе. Автоматическая сушилка усиливает статический эффект из-за трения тканей. Вместо этого можно сушить вещи на бельевой веревке или специальной решетке. Это не только предотвращает накопление электрических зарядов, но и будет добавлять влагу в воздух.
- Сортировать одежду по типу ткани. Синтетические материалы (нейлон, полиэстер) подвержены накоплению электрического заряда. Важно сушить их отдельно, а также вынимать из сушилки слегка влажными.
- Добавлять белый уксус во время стирки. Добавление ½ стакана дистиллированного белого уксуса к циклу полоскания поможет уменьшить статику, расслабить волокна тканей и предотвратить их слипание.
- Использовать смягчители ткани и антистатические салфетки. Смягчители содержат катионные соединения, которые помогают снизить электрический заряд. Антистатические салфетки также создают защитный слой, уменьшающий эффект прилипания.
- Добавлять шерстяные шарики для сушки. Натуральные шерстяные шарики разделяют ткани в барабане сушилки, что помогает избежать трения и уменьшить образование электростатики.
Благодаря этим советам можно легко избавиться от статического электричества на одежде, сделать его ношение более комфортным и приятным.
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