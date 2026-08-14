11 ошибок при покупке растений, которые могут испортить ваш сад / © Associated Press

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Садовый центр легко превращается в место, где здравый смысл уступает место красивым цветам. В результате мы возвращаемся домой с растениями, которые вовсе не планировали покупать. А уже через несколько месяцев оказывается, что одна не переносит солнца, вторая выросла втрое больше, чем ожидалось, а третья вообще не пережила первое лето. Издание Martha Stewart советует подходить к покупке не как к шопингу, а как к долгосрочной инвестиции в собственный сад.

Приходить без плана

«Просто посмотрю» — одна из самых опасных фраз в садовом центре. Без четкого плана легко увлечься яркими цветами и купить растения, которые не подходят для вашего участка.

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Перед поездкой стоит определиться, какой именно участок вы хотите благоустроить, измерить его и примерно составить список растений, которые там будут хорошо расти. Не обязательно планировать весь сад сразу. Можно работать с одной клумбой или зоной за раз. Так и бюджет контролировать легче, и результат будет выглядеть более продуманно.

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Забыть сфотографировать свой сад

Память — не самый надежный помощник садовода. Перед поездкой сделайте несколько фотографий участка с разных ракурсов. Покажите их консультанту — это поможет ему лучше понять условия, в которых будет расти ваше будущее растение.

Особенно полезно фотографировать пространство в разное время года, ведь освещение и облик сада могут сильно меняться. А если вы покупаете растения для контейнеров, поставьте пустые горшки на то место, где они будут стоять, и сфотографируйте их. Так будет гораздо проще представить себе будущую композицию.

Приехать в садовый центр в самое жаркое время

Полуденная жара — не лучшее время ни для вас, ни для растений. В жаркий день даже совершенно здоровое растение может выглядеть уныло: листья опускаются, стебли теряют упругость, а цветы вянут, поэтому вам будет сложнее оценить их реальное состояние.

Лучше отправляться в питомник утром или ближе к вечеру. В это время и температура более комфортная, и людей обычно меньше. А значит, можно спокойно почитать этикетки, сравнить несколько растений и задать вопросы консультанту.

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Покупать глазами, а не головой

Садовые центры прекрасно знают, как привлечь покупателя: яркие цветы, красивые композиции и растения на первом плане. Однако самое эффектное растение в магазине может оказаться совершенно неподходящим для вашего сада. Перед покупкой проверьте:

сколько солнца ей нужно

какую почву она предпочитает

насколько она морозостойка

сколько ухода требует

как часто её нужно поливать

подходит ли она для условий именно вашего участка

Ознакомьтесь с этикеткой на растении, а если информации недостаточно, обратитесь к сотруднику садового центра.

Не учитывать будущий размер

Одно из самых распространенных заблуждений — покупать растение по принципу «какое маленькое и милое». Маленький кустик в горшке вовсе не обязательно останется таким навсегда. Через несколько лет он может разрастись настолько, что начнёт перекрывать дорожку, окна или соседние растения. Слишком плотная посадка также ухудшает циркуляцию воздуха.

Поэтому обращайте внимание не на размер растения сегодня, а на его предполагаемый размер во взрослом возрасте. Иногда лучше оставить между растениями чуть больше места — сад вам за это скажет спасибо.

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Не проверить состояние растения

Даже самая большая скидка не стоит того, чтобы принести домой болезнь или вредителей. Перед покупкой внимательно осмотрите листья. Насторожить должны:

желтые или пятнистые листья

следы погрызов

насекомые

липкий налет

общая вялость растения

Если растение небольшое и размер горшка позволяет, можно осторожно осмотреть корневую систему. Здоровые корни должны быть крепкими, без признаков гниения. Помните, что растения в садовых центрах часто стоят очень близко друг к другу, поэтому вредители и болезни могут быстро распространяться.

Брать первый попавшийся пакет почвы

Если вы нашли растение своей мечты, но покупаете почву по принципу «ну, земля — это же земля», то так поступать не стоит. Разные растения требуют разных субстратов. Почва для комнатных или контейнерных растений — это не то же самое, что смесь для садовых клумб или добавки для улучшения почвы.

Перед покупкой ознакомьтесь с составом и назначением продукта. Также обращайте внимание на упаковку: она не должна быть разорванной или поврежденной. Слишком тяжелый или явно переувлажненный пакет тоже может стать поводом выбрать другой.

Пропустить раздел со скидками

Скидка не всегда означает, что растение «обречено». В рамках акции можно найти вполне здоровые растения, которые просто завершили период активного цветения или остались в избытке. Однако правило остаётся прежним: осматривайте растение так же внимательно, как и то, которое продаётся по полной цене.

Если листья здоровые, корневая система в хорошем состоянии, а растение подходит для вашего сада — скидка может оказаться настоящей находкой. В то же время стоит выяснить, почему именно на него снизили цену. Возможно, оно просто утратило товарный вид после сезона, а возможно, у него есть проблемы, которые лучше не приносить домой.

Покупать по одному растению каждого вида

«Хочу одну такую, одну такую и ещё вот ту» — звучит весело, но в итоге сад может напоминать не стильную композицию, а случайную коллекцию. Стоит повторять одинаковые растения, например, высаживать группы по три, пять или семь экземпляров.

Такой приём создаёт ритм, визуальное единство и придаёт саду более профессиональный вид. А отдельным необычным растениям можно отвести роль акцентов.

Не задавать вопросов консультантам

Вы можете часами искать информацию в Google, а можете просто спросить у человека, который ежедневно работает с растениями. В хорошем садовом центре консультант может подсказать, что именно подойдет для вашего участка и как ухаживать за растением после посадки. Не стесняйтесь спрашивать о поливе, подкормке, мульчировании, обрезке, опорах, зимовке и защите от вредителей. Несколько минут разговора могут избавить вас от дорогостоящей ошибки через месяц.

Приезжать за растениями только раз в год

Если сделать одну крупную покупку и больше не заглядывать в садовый центр до следующей весны, можно пропустить много интересного. Растения меняются вместе с сезоном. В разное время года расцветают разные многолетники, декоративные кустарники, однолетники и овощные культуры. Поэтому лучше совершать несколько небольших поездок в течение сезона.

К тому же это позволяет сначала понаблюдать, как ведут себя уже высаженные растения, а затем дополнять сад. Так вы постепенно создадите композицию, которая будет красиво смотреться не только в мае, но и на протяжении всего сезона.

Хороший сад начинается не с самого дорогого растения и даже не с красивого горшка, а с правильного выбора.

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