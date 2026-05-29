- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 3 мин
12 небольших деревьев, которые украсят ваш двор и будут радовать красотой и цветами
От цветущих местных растений до вечнозеленых хвойных — эти небольшие деревья станут центральным акцентом в вашем ландшафте.
Влияние деревьев в ландшафте не стоит недооценивать: они визуально красивы, обеспечивают тень, дают интерес в течение всех четырех сезонов, заполняют пустое пространство и имеют множество экологических преимуществ. Но несмотря на то, насколько они привлекательны, деревья могут занимать много квадратных метров во дворе. Если у вас недостаточно места для большого дерева или вы не хотите, чтобы оно доминировало над другими растениями, выберите вместо этого небольшой сорт, говорят в Martha Stewart.
Небольшие деревья определяются как те, что имеют высоту примерно 9 метров — в нашей подборке собраны те, которые вырастают 3-9 метров.
Цветущий кизил (Flowering Dogwood)
Если вы предпочитаете выращивать необычные растения в своем ландшафте, цветущий кизил — отличный вариант.
Климатическая зона: 5-8
Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.
Японская зонтичная сосна (Umbrella Pine)
Вечнозеленые хвойные, такие как японская зонтичная сосна (Sciadopitys verticillata), — вневременной выбор для переднего двора.
Климатическая зона: 5-8
Требования к уходу: солнечное место; слабокислая, хорошо дренированная почва.
Восточный красный почковый куст (Eastern Redbud)
Сигнал того, что наступила весна: восточные красные почечные деревья (Cercis canadensis) цветут до появления листьев, создавая эффектные розово-фиолетовые цветы.
Климатическая зона: 4-8
Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.
Кизил куса (Kousa Dogwood)
Еще один сорт кизила с большим декоративным эффектом, кизил куса (Cornus kousa) обеспечивает многосезонную привлекательность. Только что посаженный кизил куса нужно глубоко и регулярно поливать для развития здоровой корневой системы.
Климатические зоны: 5-8
Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.
Бахромчатое дерево (Fringe Tree)
Известное своими ароматными белыми цветами, появляющимися в конце весны, бахромчатое дерево (Chionanthus virginicus) после цветения дает красивые сине-фиолетовые плоды.
Климатическая зона: 4-8
Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным типам почв.
Декоративная яблоня (Crabapple)
Добавьте ярких красок в свой ландшафт с помощью раскидистой декоративной яблони (Malus). Обязательно выбирайте сорт, обозначенный как устойчивый к болезням.
Климатическая зона: 3-8
Требования к уходу: солнечное место; адаптируется к различным типам почв.
Блюдцеобразная магнолия (Saucer Magnolia)
Гибрид двух других магнолий, блюдцевидная магнолия (Magnolia × soulangeana) станет звездой вашего ландшафта ранней весной.
Климатическая зона: 4-9
Требования к уходу: солнечное место или полутень; кислая, хорошо дренированная почва.
Клен паперокорий (Paperbark Maple)
Листья клена бумагокорого (Acer griseum) — не единственная его красота: очень ценится его кора.
Климатическая зона: 4-8
Требования к уходу: солнечное место или полутень; влажная, хорошо дренированная почва.
Боярышник «Winter King» (Winter King Hawthorn)
Хотите привлечь опылителей к своему двору? Боярышник Winter King (Crataegus viridis) сделает это.
Климатическая зона: 4-7
Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным почвам.
Черная калина (Blackhaw Viburnum)
Черная калина (Viburnum prunifolium) имеет уникальную форму, которая придает особый характер любому ландшафту. Она имеет кремовые цветы и рыхлые синие осенние плоды.
Климатическая зона: 3-9
Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным типам почв.
Американский хмелеграб (American Hophornbeam)
Название говорит само за себя: американский хмелеграб (Ostrya virginiana) имеет скопления плодов, напоминающих хмель. Он имеет тонко бороздчатую кору, которая добавляет ландшафту текстуры и интереса в течение всего года.
Климатическая зона: 3-9
Требования к уходу: от полутени до полной тени; адаптируется к различным типам почв.
Сирень сетчатая (Japanese Tree Lilac)
Небольшое дерево, которое добавляет ландшафту интересности в начале лета: эта сирень (Syringa reticulata) имеет большие, ароматные соцветия.
Климатическая зона: 3-7
Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.