12 небольших деревьев, которые украсят ваш двор и будут радовать красотой и цветами

12 небольших деревьев, которые украсят ваш двор

Влияние деревьев в ландшафте не стоит недооценивать: они визуально красивы, обеспечивают тень, дают интерес в течение всех четырех сезонов, заполняют пустое пространство и имеют множество экологических преимуществ. Но несмотря на то, насколько они привлекательны, деревья могут занимать много квадратных метров во дворе. Если у вас недостаточно места для большого дерева или вы не хотите, чтобы оно доминировало над другими растениями, выберите вместо этого небольшой сорт, говорят в Martha Stewart.

Небольшие деревья определяются как те, что имеют высоту примерно 9 метров — в нашей подборке собраны те, которые вырастают 3-9 метров.

Цветущий кизил (Flowering Dogwood)

© Getty Images

Если вы предпочитаете выращивать необычные растения в своем ландшафте, цветущий кизил — отличный вариант.

Климатическая зона: 5-8

Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.

Японская зонтичная сосна (Umbrella Pine)

Вечнозеленые хвойные, такие как японская зонтичная сосна (Sciadopitys verticillata), — вневременной выбор для переднего двора.

Климатическая зона: 5-8

Требования к уходу: солнечное место; слабокислая, хорошо дренированная почва.

Восточный красный почковый куст (Eastern Redbud)

© Getty Images

Сигнал того, что наступила весна: восточные красные почечные деревья (Cercis canadensis) цветут до появления листьев, создавая эффектные розово-фиолетовые цветы.

Климатическая зона: 4-8

Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.

Кизил куса (Kousa Dogwood)

Еще один сорт кизила с большим декоративным эффектом, кизил куса (Cornus kousa) обеспечивает многосезонную привлекательность. Только что посаженный кизил куса нужно глубоко и регулярно поливать для развития здоровой корневой системы.

Климатические зоны: 5-8

Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.

Бахромчатое дерево (Fringe Tree)

Известное своими ароматными белыми цветами, появляющимися в конце весны, бахромчатое дерево (Chionanthus virginicus) после цветения дает красивые сине-фиолетовые плоды.

Климатическая зона: 4-8

Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным типам почв.

Декоративная яблоня (Crabapple)

© Associated Press

Добавьте ярких красок в свой ландшафт с помощью раскидистой декоративной яблони (Malus). Обязательно выбирайте сорт, обозначенный как устойчивый к болезням.

Климатическая зона: 3-8

Требования к уходу: солнечное место; адаптируется к различным типам почв.

Блюдцеобразная магнолия (Saucer Magnolia)

© Associated Press

Гибрид двух других магнолий, блюдцевидная магнолия (Magnolia × soulangeana) станет звездой вашего ландшафта ранней весной.

Климатическая зона: 4-9

Требования к уходу: солнечное место или полутень; кислая, хорошо дренированная почва.

Клен паперокорий (Paperbark Maple)

© Getty Images

Листья клена бумагокорого (Acer griseum) — не единственная его красота: очень ценится его кора.

Климатическая зона: 4-8

Требования к уходу: солнечное место или полутень; влажная, хорошо дренированная почва.

Боярышник «Winter King» (Winter King Hawthorn)

Хотите привлечь опылителей к своему двору? Боярышник Winter King (Crataegus viridis) сделает это.

Климатическая зона: 4-7

Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным почвам.

Черная калина (Blackhaw Viburnum)

Черная калина (Viburnum prunifolium) имеет уникальную форму, которая придает особый характер любому ландшафту. Она имеет кремовые цветы и рыхлые синие осенние плоды.

Климатическая зона: 3-9

Требования к уходу: солнечное место или полутень; адаптируется к различным типам почв.

Американский хмелеграб (American Hophornbeam)

Название говорит само за себя: американский хмелеграб (Ostrya virginiana) имеет скопления плодов, напоминающих хмель. Он имеет тонко бороздчатую кору, которая добавляет ландшафту текстуры и интереса в течение всего года.

Климатическая зона: 3-9

Требования к уходу: от полутени до полной тени; адаптируется к различным типам почв.

Сирень сетчатая (Japanese Tree Lilac)

© Getty Images

Небольшое дерево, которое добавляет ландшафту интересности в начале лета: эта сирень (Syringa reticulata) имеет большие, ароматные соцветия.

Климатическая зона: 3-7

Требования к уходу: солнечное место или полутень; хорошо дренированная почва.

