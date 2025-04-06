12 неожиданных вещей, которые можно легко стирать в стиральной машине / © Credits

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Однако немногие знают, что она может справиться не только с одеждой или постельным бельем. На самом деле существует множество неожиданных вещей, которые можно легко постирать в стиральной машине, об этом рассказало издание Martha Stewart, главное — знать правильный подход к их очистке.

Подушки

Чтобы избавиться от пыли, плесени, бактерий и неприятных запахов, подушки рекомендуется стирать каждые 3–6 месяцев. Большинство подушек из натуральных (пух, перо) и синтетических материалов (полиэстер, холофайбер) можно безопасно класть в стиральную машину. Лучший выбор — фронтальная загрузка, поскольку в барабанах с вертикальной загрузкой подушки могут оставаться полусухими. Используйте деликатный режим стирки и небольшое количество жидкого моющего средства.

Чехлы для подушек

Если у ваших диванов подушки есть съемные чехлы, их можно стирать в машинке. Лучше всего это делать в деликатном режиме с использованием холодной воды. Изделия из хлопка, льна, денима и конопли хорошо переносят машинную стирку. После стирки их следует высушить естественным способом во избежание деформации ткани.

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Лежанки для домашних животных

Ваш любимец заслуживает чистого места для сна. Лежанки со съемными чехлами можно легко постирать в машине. Для этого выберите теплую воду, мягкое моющее средство и отдельный цикл стирки во избежание распространения шерсти на другие вещи.

Рюкзаки

Рюкзаки, особенно из ткани, со временем накапливают пыль, грязь и остатки пищи. Перед стиркой следует очистить карманы, удалить металлические украшения и положить рюкзак в специальный мешок для стирки или наволочку. Используйте холодную воду и режим деликатной стирки.

Спортивное оборудование

Щитки на голени, налокотники, наколенники и другое спортивное снаряжение с тканевой подкладкой можно безопасно стирать в машине. Перед стиркой следует застегнуть все липучки во избежание зацепок. Лучше всего использовать теплую воду и умеренный отжим.

Кроссовки

Чтобы освежить любимую пару кроссовок, извлеките шнурки, стельки и положите обувь в стиральную машину вместе с несколькими полотенцами для уменьшения ударов о барабан. Выберите холодную воду и тонкий режим. Избегайте сушки в машинке — лучше высушивать обувь естественным путем.

Коврики

Грязные коврики у дверей и в коридоре можно стирать в стиральной машине, если они изготовлены из хлопка или синтетических материалов. Джутовые изделия подлежат только сухой чистке.

Коврики для йоги

Резиновые коврики для йоги легко очищаются в деликатном режиме с небольшим количеством моющего средства. Главное — не сушить их под прямыми солнечными лучами, поскольку это может привести к разрушению материала.

Шторки для душа

Полиэстеровые, нейлоновые или виниловые душевые шторки можно легко очистить в стиральной машине с помощью теплого цикла и мягкого моющего средства. Добавьте к стирке немного уксуса для удаления мыльных остатков.

Мягкие игрушки

Плюшевые мишки и другие мягкие игрушки со временем накапливают пыль и микробы. Стирать их следует в деликатном режиме, используя специальный мешок или наволочку во избежание деформации.

Шапки и шарфы

Как и одежда, шапки и шарфы накапливают кожный жир и грязь, поэтому их следует стирать после нескольких использований. Для этого выберите деликатный режим и используйте мешок для стирки, чтобы сохранить форму.

Прихватки

Кухонные прихватки быстро загрязняются жиром и остатками еды. Их можно стирать вместе с другими полотенцами, используя горячую воду и качественное моющее средство.

Общие рекомендации по безопасной стирке нестандартных вещей

Проверяйте этикетки — производители часто указывают, можно ли стирать вещь в машинке.

Используйте деликатный режим — большинство предметов, не относящихся к одежде, нуждаются в бережной очистке.

Защищайте барабан — тяжелые или жесткие предметы следует стирать с полотенцами для смягчения ударов.

Не перегружайте машину — это может привести к неэффективной стирке и повреждению устройства.

Высушивайте естественным путем — многие вещи не рекомендуется сушить в сушилке, чтобы избежать деформации и повреждения материала.

Используя стиральную машину правильно, вы не только сэкономите время, но и продлите жизнь многим бытовым вещам. Следовательно, не бойтесь экспериментировать и открывать новые возможности по уходу за домом.