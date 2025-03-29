12 обязательных весенних садоводческих задач / © Associated Press

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Весна – это время оценить ущерб от зимы, починить инструменты, высадить новые растения и сделать все необходимое, чтобы подготовить сад к пиковому периоду вегетации. Что нужно сделать и о чем не забыть, рассказало издание Martha Stewart.

Обзор каждого участка двора. Оценка вашего двора поможет не пропустить важные элементы, требующие ухода. Осмотрите деревья и кустарники, обращайте внимание на ветки, нависающие над конструкциями, мертвую древесину или признаки болезней. Удалите прошлогодние листья, сгребайте мульчу с грядок, где появились ростки. Проверьте дорожки, лестницы и ограждения на предмет повреждений после зимы.

Подготовьте садовые инструменты. Очистите, заточите и смажьте инструменты подольше. Тщательно продезинфицируйте секаторы, чтобы предотвратить распространение болезней.

Заполните пустоты в саду. Весна – идеальное время для высадки многолетников, деревьев и кустов. Выбирайте растения, хорошо адаптированные к вашему климату.

Ухаживайте за газоном. Очистите газон от зимнего мусора. Проверьте газонокосилку, заточите лезвия, смените масло. Составьте график полива.

Обрезайте кусты. Обрезка помогает поддерживать здоровый вид растений и стимулирует новый рост. Весенне-цветущие кусты обрезайте после завершения цветения, а остальные – в конце зимы.

Подготовьте новые грядки. Перекопайте почву, добавьте компост и разрыхлите землю перед посадкой. Удалите сорняки и органические удобрения.

Высаживайте растения с голыми корнями. Фруктовые деревья, розы и многолетники с голыми корнями лучше высаживать ранней весной. Их корневая система лучше развивается в открытом грунте.

Пересаживайте контейнерные растения . Растения, выращенные в контейнерах, можно пересаживать на клумбы. Это идеальный вариант для экзотических растений, не выдерживающих зиму.

Удобряйте растения. Весной растения нуждаются в подкормке. Используйте сбалансированные удобрения для деревьев, кустов и многолетников.

Создайте компостную кучу. Компостирование помогает утилизировать органические отходы и улучшает плодородие почвы.

Горячая куча: регулярно перемешивается, компост готов через несколько месяцев. Холодная куча: прибавляется постепенно, компост созревает медленнее.

Очистите кормушки и ванночки для птиц. Регулярная чистка предотвращает распространение инфекций. Кормушки дезинфицируйте 10% раствором отбеливателя, тщательно промойте и высушите перед заполнением.

Добавьте мульчу. Свежий слой мульчи защитит корни от пересыхания, улучшит почвенную структуру и предотвратит рост сорняков. Избегайте контакта мульчи со стволами деревьев.

Благодаря этим делам ваш сад станет здоровее, красивее и ухоженнее, подарит вам вдохновение и гармонию на весь сезон.