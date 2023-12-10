12 вещей, которые терпит кошка только из-за любви к вам

Даже у самых спокойных кошек есть свои пределы, но кажется, что чем больше кошка вас любит, тем больше вашего дурачества она готова терпеть.

Согласно Jaw-Dropping Facts, есть некоторые поступки человека, которые кошки будут терпеть только от своего любимого человека.

Касания носа

Нос кошки очень чувствителен, и большинству из них не нравится, когда к нему прикасаются. В мире кошек прикосновение к носу - очень интимный жест. Тыкание носом также делает кошку очень уязвимой, поскольку, чтобы сделать это, мы должны находиться очень близко к ее морде, поэтому его предлагают скупо и только лучшим друзьям. Так что, если ваша кошка позволяет вам дотронуться до своего носа, это означает, что она полностью доверяет вам и видит в вас очень близкого компаньона.

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Поднимание

Большинство кошек не любят, когда их берут на руки. Быть на руках означает быть ограниченным, а мы все знаем, что кошки любят свою свободу. Когда их ограничивают, они чувствуют угрозу и поэтому сделают все, чтобы сбежать от нас и найти место, где они почувствуют, что контролируют свое окружение. Если кошку взять на руки, у нее также может возникнуть ощущение, будто ее схватил хищник. Поэтому, даже если у вас дружеские намерения, все может не получиться. Но это касается не всех кошек. Кошка, которая доверяет своему хозяину, может научиться воспринимать взятие на руки как жест привязанности и даже требовать ваших объятий.

Объятия

Многие из нас сочли бы объятия прекрасным знаком привязанности со стороны близкого нам человека, но это не относится к большинству наших кошачьих друзей. Объятия могут вызвать у кошек чувство заточения и заставить их чувствовать себя уязвимыми. Объятия естественным образом сжимают, и если учесть, насколько мала ваша кошка, это, по сути, обездвиживает ее. К сожалению, подобный жест привязанности может быть воспринят как угроза. Тем не менее, некоторые кошки могут терпеть нежные объятия со стороны людей, которым они доверяют.

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Прямой зрительный контакт

Кошки могут счесть прямой зрительный контакт весьма опасным. Лучше избегать этого. Если же вы смотрите им в глаза, и они не выглядят угрожаемыми, это признак того, что они уверены, что вы не хотите на них охотиться.

Чухание живота

Кошки не любят, когда трогают их живот, потому что это чрезвычайно чувствительная и уязвимая часть тела. Это мягкое подбрюшье защищает некоторые из наиболее важных органов. Когда кошка переворачивается и показывает вам свой живот, это часто происходит потому, что она очень расслаблена и очень вам доверяет. И если ваша кошка когда-нибудь позволит вам потрогать ее живот, это действительно комплимент. Это означает, что она чувствует себя с вами в полной безопасности.

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Касания их хвоста

Кошкам нравится, когда их трогают за хвост, но только если это делает доверенный человек. Основание кошачьего хвоста - эрогенная зона с множеством нервных окончаний. В мире кошек прикосновение к хвостам - это очень интимный опыт, который происходит между двумя дружелюбными животными из семейства кошачьих. Так что, если вашим кошкам нравится, когда их гладят или чухают в это зоне, означает, что они видят в вас лучшего друга.

Купание

Кошки - очень чистоплотные животные, которые предпочитают ухаживать за собой без вмешательства человека. Большинство кошек испытывают беспокойство и стресс из-за ванны, потому что они не любят воду. Если ваша кошка позволяет вам мыть и сушить ее, это признак того, что она любит вас достаточно, чтобы терпеть этот неприятный опыт.

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Еда с рук

Кошки предпочитают есть пищу в тихом месте, вдали от людей и посторонних. Большинство кошек не будут брать еду из рук человека, если только они не являются теми, кому они очень доверяют. Если ваш кошачий друг ест рядом с вами или берет лакомство из вашей руки, это явный признак того, что вы лучшие друзья.

Поцелуи

Большинству кошек обычно не нравится, когда их целуют, потому что они не понимают этого человеческого выражения нежности. Приближение к ним лица и поцелуи также могут оказаться для многих кошек слишком большим вторжением в их пространство. Однако со временем многие кошки начнут терпеть поцелуи любимого человека.

Одевание их

Кошки не любят одежду, потому что она заставляет их чувствовать себя ограниченными. Надевание на них одежды вызывает у них стресс. С учетом вышесказанного, если ваша кошка терпит, что вы ее одеваете, значит, вы ей действительно нравитесь и завоевали ее сердце.

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Лицом к лицу

Кошкам не нравится, когда человек приближает к ним свое лицо, потому что они видят в этом угрозу. Хотя ваша кошка знает ваше лицо, когда ваша гораздо большая голова попадает в ее пространство и поле зрения, это рассматривается как агрессивное поведение, и она может подготовиться к нападению или бегству. Однако, если ваша кошка полностью вам доверяет, она будет терпеть или даже примет ваше лицо в своем пространстве как жест привязанности.

Они позволяют трогать свои лапы

Большинству кошек не нравится, когда прикасаются к их лапам, потому что они чрезвычайно чувствительны и полны сенсорных рецепторов.

Если ваша кошка терпит, когда вы трогаете ее лапы, это признак того, что она чувствует себя с вами в полной безопасности.

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