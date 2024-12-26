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15 интересных идей разумной организации пространства на маленькой кухне

15 интересных идей разумной организации пространства на маленькой кухне

15 интересных идей разумной организации пространства на маленькой кухне / Фото: Credits

Маленькая кухня может быстро показаться тесной, особенно если пространство для столешниц и шкафов ограничено. С большой коллекцией кастрюль, сковородок, посуды и кухонных приборов поиск места для хранения всего может показаться сложной задачей.

Однако имея в арсенале несколько инновационных идей для хранения вещей на маленькой кухне, вы сможете упростить свою жизнь. Издание Martha Stewart поделилось эффективными решениями для оптимизации кухни, где каждый сантиметр будет использован с умом.

Избавьтесь от ненужных вещей

Начните с тщательной инвентаризации предметов на вашей кухне. Оставьте только то, чем пользуетесь. Пожертвуйте или утилизируйте предметы, которые вы не использовали в течение года, особенно те, которые уже не пригодны для использования.

Извлеките все предметы из своих шкафов и сгруппируйте их по категориям. Это поможет определить, что нужно оставить, а от чего следует избавиться. Также не забывайте проверять срок годности продуктов и убирать из кухни все, что не имеет отношения к приготовлению пищи, например кулинарные книги или лекарства.

Используйте дверцы шкафов

Задние поверхности дверцы шкафов – это часто забытое пространство. Можно установить органайзеры, крючки или даже небольшие полочки для специй или кухонных принадлежностей. Измерьте каждую дверцу, чтобы подобрать идеальные аксессуары.

Используйте вертикальное пространство

Стены – ваши союзники в борьбе за место. Вы можете установить полочки для хранения специй, посуды или мелкой техники. Крючки пригодятся для подвешивания кастрюль, сковородок или даже кухонных полотенец и освободят шкафы для других вещей.

Оптимизируйте кладовую

Сделайте кладовку максимально удобной. Упорядочьте продукты по категориям и регулярно проверяйте срок годности. Переполненная кладовая усложняет поиск нужного, а также способствует накоплению лишнего. Используйте контейнеры для компактного хранения круп и снеков.

Храните посуду в ящиках

Используйте подносы для посуды, чтобы поддерживать порядок и экономить место. Такие органайзеры не только помогают найти нужные вещи, но и ограничивают количество предметов.

Установите ящик с наклоном вниз

Используйте даже самые мелкие уголки вашей кухни. Например, ящик под раковиной – идеальное место для губок или моющих средств.

Организуйте хранение ножей на стене

Настенный блок для ножей выглядит эстетично и позволяет сэкономить место в ящиках. Это также обеспечивает быстрый доступ к часто используемым инструментам.

Добавьте открытые полки

Открытые полки помогают зрительно расширить пространство и создают место для хранения повседневной посуды. Сосредоточьтесь на самых используемых предметах, чтобы избежать беспорядка.

Модифицируйте шкафы для кладовой

Превратите шкаф в компактную кладовую. Используйте выдвижные ящики или специальные стеллажи для сухих продуктов, консервов или специй.

Прозрачные контейнеры для хранения пищи

Прозрачные контейнеры – удобный способ видеть, что именно сохраняется. Стеклянные банки и контейнеры также являются эффективным способом использования вертикального пространства, экономя место.

Вертикальное хранение

Установите дюбеля или разделители для вертикального хранения сковород, разделочных досок и тарелок. Это не только сэкономит место, но и упростит доступ к предметам.

Используйте пространство других комнат

Если места на кухне совсем не хватает, перенесите часть вещей в другие помещения. Например, разместите барную посуду или посуду для вечеринок в гостиной или столовой.

Создайте отдельный шкаф для чистящих средств

Не тратьте место на кухне на хранение средств для уборки, которыми пользуетесь редко. Выделите отдельный шкаф или ящик в другой части дома.

Установите подставку для специй

Организуйте хранение специй на специальной полке или стеллаже. Это сделает ваши любимые приправы доступными и упорядоченными.

Организуйте контейнеры для хранения пищи

Уделите время сортировке контейнеров для хранения пищи. Избавьтесь от лишних или поврежденных, а остальные организуйте так, чтобы легко находить нужную емкость и крышку.

Организация пространства на маленькой кухне – это вызов, но благодаря этим идеям можно максимально эффективно использовать каждый сантиметр. Экспериментируйте, добавляйте индивидуальные решения и наслаждайтесь удобством в обновленном пространстве.

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