16 вещей, которые вам следует делать для своей кошки чаще

Согласно Jaw-Dropping Facts, если делать это со своим питомцем чаще, он обязательно скажет вам спасибо за старания!

Массаж вместо простого поглаживания

Для многих кошек когда их гладят, это одно из самых ярких событий дня, но попробуйте помассировать кошку. Кошки также могут быть напряженными, и им нравится немного большее давление, если вы не переусердствуете.

Чухание подбородка

Кошкам нравится, когда им чешут и гладят подбородок. Если вы будете часто чесать кошке подбородок, она, вероятно, будет очень рада.

Раставлять котячьи вещей по дому

Кошки рассматривают туалетные лотки, кровати и когтеточки как указатели своей территории. Вместо того, чтобы размещать их в одном углу дома, разложите их по всему дому. Это дает вашей кошке территориальную безопасность и чувство собственности на свое жизненное пространство. Это поможет вашей кошке чувствовать себя увереннее и счастливее в вашем доме.

Больше разнообразия в еде

Точно так же, как людям может надоесть есть одну и ту же еду каждый день, так и вашей кошке тоже может надоесть! Кормя разнообразной пищей, вы повышаете вероятность того, что ваша кошка получит правильные витамины и минералы, необходимые ей для здоровой жизни.

Кормление разнообразной пищей также не позволит вашей кошке стать привередливой. Кошки, которые едят только один вид пищи, с большей вероятностью откажутся попробовать другой.

Особая еда

Большинство кошек очень разборчивы в еде. У них также есть инстинктивная сопротивляемость новым продуктам, поскольку они находят новый вкус или текстуру пищи непривлекательными. Тем не менее, есть продукты, от которых большинство кошек не могут отказаться. Яйца и свежая рыба занимают первое место в этом списке. Обязательно удалите рыбные кости и не добавляйте соль или приправы. Тунец исключительно привлекателен для кошек, но не кормите их регулярно, так как они могут отказаться от обычного кошачьего корма в пользу тунца.

Создайте новые игровые зоны

Хотя большинству кошек не нравятся изменения в их окружении, например, перестановка мебели, это не относится к созданию новых игровых площадок. Добавьте немного больше счастья в жизнь вашего кота с помощью веселой игровой площадки. Нет ничего лучше, чем наблюдать, как ваша кошка радостно скачет вверх и вниз по конструкции для лазания или играет со своей любимой игрушкой.

Новые игрушки

Хотя у кошек есть индивидуальные предпочтения в отношении любимых игрушек, большинство из них получают удовольствие от получения любой новой игрушки. Однако, как и детям, через несколько дней им это может наскучить.

Место для наблюдений

Кошки любят наблюдать за миром из окон. Все, что вам нужно, это подоконник с подстилкой, где ваш питомец сможет расслабиться. Им понравится новое место у окна, и оно принесет им много радости.

Возможность поиграть с водой

Хотя кошки ненавидят мокнуть в воде, многие из них любят играть с проточной водой. Возможно, вы также видели кошек, хлопающих лапой по струе воды и радостно разливающих воду по комнате. Если поставить кошке фонтанчик, он не только побудит ее играть, но и будет пить больше воды.

Пусть смотрят телевизор

Телевидение может стать отличным развлечением. Кошкам часто нравятся видеоролики, в которых показаны бегающие животные, например птицы и мыши, или плавающие рыбы. Точно так же многие кошки любят играть в кошачьи игры на планшетах. Это обеспечивает превосходную интеллектуальную стимуляцию и поддерживает умственную активность вашей кошки.

Стрегите когти

Когти вашей кошки вырастут длинными и острыми и могут снова загнуться в подушечки лап, если за ними не ухаживать должным образом. Отросшие ногти также могут зацепиться за мягкие поверхности. Обязательно включите стрижку когтей в распорядок дня вашей кошки, чтобы она привыкла к этой процедуре.

Говорите с ними

Кошкам нравится, когда с ними разговаривают, и научные исследования подтверждают это. Ваш мягкий и успокаивающий голос поможет им успокоиться и расслабиться.

Теплые места для сна

Кошки спят 12-16 часов в день, и они очень любят теплые и удобные места для этого. Вы можете помочь своей кошке, позаботившись о том, чтобы ее кроватка находилась в теплом месте и чтобы она могла отдохнуть на солнце.

Играйте с ними

Новое исследование показало, что, несмотря на свою репутацию независимых, кошки предпочитают больше играть с людьми, чем есть вкусное лакомство. Игра с кошкой заставит вашего питомца чувствовать себя счастливым и любимым. Кошачьи удочки или плюшевые мыши — два самых популярных варианта для игры.

Проводите с ними больше времени

Вопреки мнению многих, домашние кошки — не одиночные животные. Кошкам нужна компания и внимание их любимых людей. Обязательно обеспечивайте своему питомцу объятия и регулярное социальное взаимодействие.

Ветеринарный осмотр

Кошки не могут сообщить нам, что они чувствуют. Ежегодные осмотры помогут убедиться, что ваша кошка находится в отличной форме.

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