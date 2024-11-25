18 полезных лайфхаков для качественной стирки вещей

Чтобы ваша одежда и текстиль выглядели безупречно, важно соблюдать простые правила ухода.

Издание Martha Stewart собрало практические советы, которые помогут сэкономить время на стирке и сохранить качество вещей. Ваше белье, простыни, полотенца, детская одежда и другие ткани будут как новые, если придерживаться этих простых секретов.

Сортируйте вещи перед стиркой

Не поддавайтесь искушению заполнить стиральную машину всей одеждой сразу. Сортировка по цвету, типу ткани или уровню загрязнения – залог сохранения качества вещей. Например, спортивную одежду лучше стирать отдельно от полотенец, а белые вещи не смешивать с цветными.

Как часто стирать простыни

Простыни нужно стирать раз в неделю, а иногда и чаще. Белые ткани лучше стирать в горячей воде, а цветные – в теплой или холодной. Сушите их на среднем уровне, чтобы избежать смятия.

Подготовка одежды перед стиркой

При подготовке вещей обязательно застегивайте молнии, закрепляйте липучки, удаляйте шпильки и застежки. Выворачивайте деликатные ткани наизнанку, чтобы избежать повреждений.

Уход за пуховыми изделиями

Пуховые подушки и одеяла нужно стирать каждые три-шесть месяцев. Для сушки используйте сушилку на низкой температуре вместе с теннисными мячами, чтобы равномерно распределить наполнитель. Между стирками проветривайте эти вещи на открытом воздухе.

Натуральные кондиционеры для белья

Химические смягчители тканей могут вызывать аллергию или оставлять следы. Замените их уксусом или натуральными кондиционерами для безопасного ухода.

Как сохранить белье белым

Добавляйте в воду во время стирки лимонный сок. Это поможет сохранить вещи яркими и избежать пожелтения.

Эффективное удаление пятен

Пятна следует обрабатывать сразу после их появления. Удалите излишки загрязнений, промокните чистой тканью и нанесите пятновыводитель перед стиркой.

Как осветлить вещи без отбеливателя

Замочите ткани в горячей воде с ломтиками лимона или добавьте белый уксус в воду. После стирки сушите вещи на солнце для естественного освещения.

Уход за детской одеждой

Для стирки детских вещей используйте мягкие моющие средства без ароматизаторов. Предварительно замачивайте пятна в холодной воде во избежание их закрепления.

Как правильно стирать салфетки

Замочите салфетки в холодной воде сразу после использования, удалите пятна, а затем постирайте в горячей воде. Сушите их на солнце и прогладьте.

Ручная стирка деликатных тканей

Шелк, шерсть и лен лучше стирать вручную в теплой воде с мягким моющим средством. Бережно промывайте, выкручивайте лишнюю воду через полотенце и сушите на ровной поверхности.

Когда нужна химчистка

Деликатные вещи со сложными деталями, бисером или кожей лучше доверить профессиональной химчистке.

Выбирайте правильный цикл стирки

Для жестких тканей используйте обычный режим, а для деликатных – щадящий цикл. Горячая вода подходит для белых вещей, а холодная – для цветных.

Правильная сушка

Во избежание усадки сушите вещи на воздухе или на низких температурных режимах. Режим "воздух" в сушилке идеально подходит для освежения вещей.

Полотенца

Полотенца следует стирать каждые 3-4 дня в горячей воде. Используйте смягчения, чтобы сохранить их мягкость.

Чистка стиральной машины

Очищайте стиральную машину, запускайте цикл с горячей водой и уксусом. Это поможет удалить остатки моющих средств и сохранить свежесть стирки.

Освежение одежды между стирками

Дезодорируйте вещи с помощью проветривания или аккуратно удаляйте загрязнение щеткой. Во избежание пятен используйте духи и дезодоранты для одевания.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вещей и наслаждаться их безупречным видом каждый день.

Мы также писали о том, как приготовить домашний бельевой смягчитель.

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