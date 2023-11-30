9 вещей, которые вам нужно знать о вашей кошке

Кошки иногда могут быть очень привередливыми, но на самом деле, они просто хотят, чтобы мы придерживались простых правил живя с ними, а иногда даже оставили их в покое.

Если вы читаете эту статью, у вас или аших близких есть кошка. Возможно эти простые советы от Jaw-Dropping Facts помогут вам существовать с вашими любимцами в гармонии и не обижаться друг на друга.

Я не люблю, когда меня берут на руки

Иногда вам может просто захотеться крепко обнять и прижаться к своему питомцу. Потому что они для этого и существуют, верно? Ну, не всегда! Часто мы обнимаемся и прижимаемся к нашим кошкам потому, что хотим, а не потому, что они этого хотят. Лучше всего дать кошке немного места и позволить ей инициировать общение с вами.

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То, что я мурлычу, не означает, что я счастлив

Кошки часто мурлыкают, когда они счастливы. Однако они также могут мурлыкать, когда испытывают стресс, напуганы, плохо себя чувствуют или испытывают боль. Они используют эту технику самоуспокоения, чтобы обеспечить себе комфорт. Исследования показали, что низкая частота мурлыканья кошек вызывает серию вибраций внутри их тела, которые могут облегчить боль, залечить травмы и восстановить сухожилия.

Кошка, которая мурлычет от дискомфорта, а не от удовлетворения, часто демонстрирует негативные признаки языка тела, такие как прижатие ушей, опускание головы или прятание.

Я не показываю боль

Кошки отлично умеют скрывать свою боль. В дикой природе кошка, испытывающая боль, считается слабой, что делает ее легкой мишенью для хищников. Чтобы выжить, кошки приспособили глубокий природный инстинкт скрывать свою боль. Ваша кошка не будет кричать от боли, опасаясь, что привлечет внимание хищника. Мы, любящие владельцы домашних животных, должны распознавать едва заметные признаки болезни и оказывать им необходимую помощь.

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Мне нужно патрулировать свою территорию

Если у вас есть кошка, вы, возможно, задаетесь вопросом, почему ваша кошка хочет выйти, а через минуту стоит перед дверью и внезапно хочет вернуться. Неужели наши кошачьи спутники действительно настолько нерешительны? Нет. На самом деле такое поведение как-то связано с их территориальной природой. Кошки любят патрулировать свою территорию и регулярно проверять, все ли в порядке и не шляются ли на их территории злоумышленники.

В мире кошек просто нет дверей, которые постоянно преграждают путь и загораживают собственную территорию. И именно поэтому многие кошки не любят закрытые двери. Если вы когда-нибудь закрывали дверь за своей кошкой, вы, вероятно, знаете, что кошки ненавидят закрытую комнату. Кошки верят, что ваш дом на самом деле принадлежит им, и сбиваются с толку, когда часть их территории для них закрыта.

Когда я медленно моргаю, это значит, что я тебе доверяю

Если вы заметили, что ваша кошка смотрит на вас и медленно закрывает и открывает глаза, она пытается сказать вам, что доверяет вам и заботится о вас. Кошки демонстрируют такое поведение только в присутствии людей и кошек, с которыми они связаны. Помните, для кошек закрытие глаз в присутствии другого человека – это огромный знак доверия.

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Они могут быть твоими друзьями, но я не хочу с ними тусоваться

Кошки не любят незнакомцев и неожиданных визитов. Им нравится чувствовать, что они контролируют территорию вокруг себя. Незнакомцы приносят с собой много новых запахов и знаков, которые им еще предстоит изучить. Кошки обычно прячутся, когда их посещает неизвестный человек или животное.

Мой туалетный лоток — мое особое место

Туалетный лоток – особенное место для кошки. Требует ежедневной уборки. Вам также следует стараться заменять подстилку и мыть коробку не реже одного раза в неделю. Не используйте токсичные или ароматизированные чистящие средства и обеспечьте непрерывность, храня туалетный лоток в одном установленном месте. Туалетный лоток должен располагаться в доступном, но уединенном месте и быть достаточно большим, чтобы кошка могла в нем комфортно поместиться. В домах с несколькими кошками у вас должен быть туалетный лоток для каждой кошки, а также еще один, чтобы избежать конкуренции и издевательств.

Не наказывайте меня за то, чему я не могу помочь

Иногда кошки мочатся за пределами туалетного лотка, на ваш любимый диван или ковер. Это не значит, что они обиделись на вас. Чаще всего это происходит, когда они страдают от проблем со здоровьем, таких как инфекция мочевыводящих путей, или когда их туалетный лоток недостаточно чист. Избегание туалетного лотка также может быть связано со стрессом. Стресс может возникнуть из-за изменений в вашей семье: переезда, рождения ребенка, появления еще одного домашнего животного или даже криков на них или споров в их присутствии.

Мне нужно развлечение

Кошки — умные животные, и, как и любое другое умное животное, им требуется определенный уровень стимуляции, чтобы чувствовать себя счастливыми и заинтересованными. Кошачье дерево, кошачий насест, открытые бумажные пакеты и забавные игрушки создают развлечение и могут помочь кошке, которая проводит день одна. Если ваш кошачий друг любит еду, то головоломки с лакомствами могут доставить массу удовольствия. Телевидение также может стать отличным развлечением. Кошкам часто нравятся видеоролики, в которых показаны бегающие животные, например птицы и мыши, или плавающие рыбы.

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