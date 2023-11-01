3 совета, как подготовить комнатные растения к зимовке и блэкаутам

Солнца мало, и скоро придет зима: в связи с изменением сезонов комнатные растения нуждаются в нашем внимании и заботе.

Не знаете, как подготовить ваши растения к наступлению холодов? Садовник Василий @vmart_plants в своем Instagram дал несколько советов, которые помогут правильно позаботиться.

Чтобы подготовить их к зимовке, следуйте этим советам:

Произведите все необходимые водные процедуры и обработайте растения от паразитов. Это поможет предупредить развитие паразитарных заболеваний и переохлаждение растений во время их увлажнения зимой. Объедините растения в большие группы. Это поможет повысить влажность вокруг растений и поддерживать постоянную температуру. Переместите растения в наиболее освещенные места, поскольку фотосинтез является основным процессом, который обеспечивает существование растений. При отсутствии достаточного освещения Василий советует задуматься о дополнительной подсветке с помощью фитоламп или мощных led-ламп, ассортимент которых сейчас широк.

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