3 типа декора, которые вам нужны: советы от интерьер-дизайнерки

Ключ к созданию гармоничного и приятного пространства дома – в правильном выборе декора. Вместо занудного и бессодержательного декора выберите элементы, которые не только красивы, но и функциональны, ностальгичны и приносят радость.

Самая большая проблема – наполнение дома скучным декором, который собирает грязь и пыль, рассказывает интерьер-дизайнер Бриэллин Тертон.

Создание уютного и приятного пространства дома – задача, которая часто требует внимания к деталям. Чтобы избежать занудного декора, экспертка рассказала о трех типах декора, которые не только сделают ваш дом красивее, но и будут способствовать сохранению чистоты и позитива.

Функционирующий декор

Бриэллин Тертон рекомендует выбирать декоративные элементы, выполняющие определенную функцию. Это могут быть красивые тарелочки для брелков, держатели для ключей, ящик для хранения украшений или свечи, которые не только украшают пространство, но и выполняют полезную функцию.

Предметы ностальгии или положительных эмоций

Добавьте к вашему интерьеру предметы, имеющие личное значение, такие как фотографии родных или подаренную вам посуду. Это придаст личному шарму и сделает ваше пространство более уютным.

Декор, который доставляет вам удовольствие

Не бойтесь добавлять в свой интерьер элементы, которые вам нравятся и доставляют радость, даже если они не имеют определенной полезной функции или ностальгического значения. Главное – это то, что они делают ваше пространство более приятным для вас.

Выбор правильного декора может сделать ваш дом более уютным и особенным. Используйте советы интерьер-дизайнерки Бриэллин Тертон и вы сможете создать пространство, которое не только поразит внешний вид, но и будете чувствовать его по-настоящему особенным и комфортным.

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