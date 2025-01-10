4 шага, чтобы помыть аэрогриль: полезные советы

Аэрогриль – незаменимый прибор современной кухни, позволяющий готовить вкусные хрустящие блюда с минимальным количеством масла. Но чтобы он продолжал эффективно и долго работать, необходима регулярная очистка.

ИзданиеMartha Stewart поделилось практическими советами относительно того, как легко и правильно почистить аэрогриль.

Почему важно чистить аэрогриль

После каждого использования на его деталях остаются остатки пищи, растительное масло и жир. Если их не удалить вовремя, они могут накапливаться, образуя трудноочистительный слой. Кроме того, это может влиять на работу прибора и снижать его эффективность. Регулярное очищение обеспечит не только надлежащее функционирование устройства, но и безопасное приготовление пищи.

Как часто нужно чистить аэрогриль

После каждого использования следует мыть все съемные части – корзину, тарелку для продуктов и другие аксессуары. Многие аксессуары можно мыть в посудомоечной машине, но лучше это делать вручную. Так вы продлите срок службы деталей и обеспечите глубокую очистку.

Подготовка к очистке

После приготовления пищи выключите аэрогриль, отсоедините его от сети и дайте прибору полностью остыть. Когда корзина и тарелка станут безопасными на ощупь, извлеките их и опустите в теплую воду с мылом.

Материалы, которые понадобятся:

Теплая вода

Мыло для посуды

Мягкая, неабразивная губка

Влажная ткань или салфетка

Очистка аэрогриля

Шаг 1: Отсоедините устройство

Первое, что нужно сделать – отключить прибор от электросети. Это важно не только для вашей безопасности, но и для предотвращения повреждения внутренних компонентов устройства.

Шаг 2: Снимите и очистите съемные части

Осторожно извлеките все съемные части — корзину, поднос, тарелку для продуктов. Если они сильно загрязнены, замочите их в теплой воде с мылом на 30 минут. Затем очистите с помощью губки. Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность.

Важно: никогда не погружайте главный блок аэрогриля в воду, поскольку это может повредить электрические компоненты.

Шаг 3: Очистите внутреннюю поверхность

После снятия съемных частей протрите внутреннюю поверхность устройства влажной тканью или губкой. Удалите остатки пищи, жир или другие загрязнения. Не используйте агрессивные химические средства.

Шаг 4: Очистите внешнюю поверхность

Протрите наружную часть устройства влажной салфеткой или тряпкой. Особое внимание уделите панели управления и кнопкам – остатки мусора могут усложнить их работу. Избегайте избыточного количества воды, чтобы предотвратить повреждение электроники.

Как сохранить чистоту вашего устройства

Использование пергаментной бумаги или алюминиевой фольги может помочь избежать чрезмерного загрязнения внутренних поверхностей прибора. Однако рекомендуется использовать именно пергаментную бумагу, чтобы избежать царапин.

Советы:

Используйте влажную ткань без мыла для очистки кнопок и панелей управления.

Использование жестких губок или агрессивных химических средств может повредить поверхность деталей и снизить их срок службы.

Если частицы пищи или жира остались после основного мытья, оставьте съемные детали в воде с мылом на некоторое время. Затем аккуратно очистите губкой.

Помните, что корзина и тарелка для хрустящих продуктов после приготовления пищи будут очень горячими. Всегда отключайте устройство от сети и дайте ему остыть перед началом чистки. Избегайте попадания воды на главный блок, чтобы не повредить электронику.

Следуя этим простым шагам, вы сохраните аэрогриль в идеальном состоянии, а его использование будет доставлять только удовольствие.

Читайте также: