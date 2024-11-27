4 способа сделать одежду более мягкой во время стирки

Кондиционер для белья – незаменимый помощник в уходе за одеждой. Хотя на полках магазинов представлено множество готовых средств, домашние смягчители для ткани – отличная альтернатива.
Издание Martha Stewart рассказало, что они экономичны, безопасны и позволяют подобрать аромат и состав по своему вкусу.
Кондиционер для белья на основе уксуса
Один из самых экологичных способов смягчения тканей — использование обычного дистиллированного белого уксуса. Он эффективно удаляет остатки мыла, уменьшает статическое прилипание и возвращает мягким тканям. После стирки запах уксуса полностью улетучивается, остается легкий, едва заметный аромат.
Что понадобится:
- Дистиллированный уксус 2 стакана
- Любимое эфирное масло 20–30 капель
- Пустой контейнер или бутылка с крышкой
Что делать:
- Очистите контейнер, в котором храните кондиционер.
- Налейте в него уксус.
- Добавить эфирное масло для аромата, если это нужно.
- Плотно закройте крышку и тщательно встряхните, чтобы смешать ингредиенты.
Как использовать:
- Добавьте от 1/4 до 1/2 стакана кондиционера во время последнего цикла полоскания в стиральную машину.
Кондиционер для белья на основе средства для волос
Кондиционер для волос – еще один необычный, однако эффективный способ смягчения одежды. Он подходит не для всех тканей, например, полотенца или спортивная одежда могут потерять свою поглощающую способность.
Что понадобится:
- Кондиционер для волос 1 стакан
- Дистиллированная вода 3 стакана
- Пустой контейнер или бутылка с крышкой
Инструкция:
- Очистите контейнер.
- Смешайте кондиционер для волос с водой в соотношении 1:3.
- Хорошо перемешайте и встряхните до однородности.
Как использовать:
- Влейте от 1/2 до 1 стакана во время полоскания одежды.
Шарики для сушки из шерсти
Шерстяные шарики – натуральный способ смягчить ткани. Они уменьшают статическое прилипание, сокращают время сушки и позволяют сэкономить электроэнергию.
Что понадобится:
- Шерстяная пряжа 100%
- Ножницы
- Колготки или носок
Инструкция :
- Возьмите конец шерстяной нити и несколько раз обмотайте вокруг пальцев.
- Снимите полученную петлю и продолжайте вращать нить, формируя плотный шарик.
- Срежьте нить и закрепите свободный конец.
- Для фиксации поместите шарики в колготки, завязав узлы между ними.
- Выстирайте шарики в горячей воде, затем высушите в сушилке при высокой температуре.
Как использовать:
- Положите 3–6 шариков в сушилку вместе с одеждой во время сушки.
Платки для сушки
Платки для сушки – многократный способ смягчения тканей. Они удобны в использовании и позволяют добавить любимый аромат.
Что понадобится:
- Хлопковая ткань
- Домашний кондиционер (уксус или средство для волос)
- Эфирные масла (по желанию)
- Контейнер с крышкой
Инструкция:
- Нарежьте ткань на квадраты размером 15-20 см.
- Смешайте смягчающее средство с несколькими каплями эфирного масла.
- Замочите ткань в смеси, слегка отожмите лишнюю жидкость.
- Дайте квадратам высохнуть на воздухе, после чего сложите их в герметичный контейнер.
Как использовать:
- Добавьте один платок в сушилку вместе с бельем. После использования ее можно обновить и повторить процесс замачивания.
Домашние средства для смягчения белья не только бережно ухаживают за вашей одеждой, но и способствуют экономии средств.
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