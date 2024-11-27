4 способа сделать одежду более мягкой во время стирки

Кондиционер для белья – незаменимый помощник в уходе за одеждой. Хотя на полках магазинов представлено множество готовых средств, домашние смягчители для ткани – отличная альтернатива.

Издание Martha Stewart рассказало, что они экономичны, безопасны и позволяют подобрать аромат и состав по своему вкусу.

Кондиционер для белья на основе уксуса

Один из самых экологичных способов смягчения тканей — использование обычного дистиллированного белого уксуса. Он эффективно удаляет остатки мыла, уменьшает статическое прилипание и возвращает мягким тканям. После стирки запах уксуса полностью улетучивается, остается легкий, едва заметный аромат.

Что понадобится:

Дистиллированный уксус 2 стакана

Любимое эфирное масло 20–30 капель

Пустой контейнер или бутылка с крышкой

Что делать:

Очистите контейнер, в котором храните кондиционер. Налейте в него уксус. Добавить эфирное масло для аромата, если это нужно. Плотно закройте крышку и тщательно встряхните, чтобы смешать ингредиенты.

Как использовать:

Добавьте от 1/4 до 1/2 стакана кондиционера во время последнего цикла полоскания в стиральную машину.

Кондиционер для белья на основе средства для волос

Кондиционер для волос – еще один необычный, однако эффективный способ смягчения одежды. Он подходит не для всех тканей, например, полотенца или спортивная одежда могут потерять свою поглощающую способность.

Что понадобится:

Кондиционер для волос 1 стакан

Дистиллированная вода 3 стакана

Пустой контейнер или бутылка с крышкой

Инструкция:

Очистите контейнер. Смешайте кондиционер для волос с водой в соотношении 1:3. Хорошо перемешайте и встряхните до однородности.

Как использовать:

Влейте от 1/2 до 1 стакана во время полоскания одежды.

Шарики для сушки из шерсти

Шерстяные шарики – натуральный способ смягчить ткани. Они уменьшают статическое прилипание, сокращают время сушки и позволяют сэкономить электроэнергию.

Что понадобится:

Шерстяная пряжа 100%

Ножницы

Колготки или носок

Инструкция :

Возьмите конец шерстяной нити и несколько раз обмотайте вокруг пальцев. Снимите полученную петлю и продолжайте вращать нить, формируя плотный шарик. Срежьте нить и закрепите свободный конец. Для фиксации поместите шарики в колготки, завязав узлы между ними. Выстирайте шарики в горячей воде, затем высушите в сушилке при высокой температуре.

Как использовать:

Положите 3–6 шариков в сушилку вместе с одеждой во время сушки.

Платки для сушки

Платки для сушки – многократный способ смягчения тканей. Они удобны в использовании и позволяют добавить любимый аромат.

Что понадобится:

Хлопковая ткань

Домашний кондиционер (уксус или средство для волос)

Эфирные масла (по желанию)

Контейнер с крышкой

Инструкция:

Нарежьте ткань на квадраты размером 15-20 см. Смешайте смягчающее средство с несколькими каплями эфирного масла. Замочите ткань в смеси, слегка отожмите лишнюю жидкость. Дайте квадратам высохнуть на воздухе, после чего сложите их в герметичный контейнер.

Как использовать:

Добавьте один платок в сушилку вместе с бельем. После использования ее можно обновить и повторить процесс замачивания.

Домашние средства для смягчения белья не только бережно ухаживают за вашей одеждой, но и способствуют экономии средств.

Читайте также: