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5 интересных способов сложить джинсы и штаны

5 интересных способов сложить джинсы и штаны

Джинсы / Фото: Associated Press

В современном мире, где порядок и организация становятся важными аспектами нашей повседневной жизни, правильное складывание одежды может существенно облегчить жизнь.

Издание Martha Stewart рассказало о пяти простых способах складывания джинсов и брюк, которые помогут сохранить их свежими и без помятости.

Брюки могут занимать много места в комоде и шкафу, но знание того, как правильно их сложить, может сэкономить пространство и облегчить поиск пары, которую вы ищете. Кроме того, если вы сложите штаны правильно, они не мнутся, так что будут готовы к ношению независимо от того, сколько времени они пролежали сложенными в ящике.

Как повесить джинсы

Джинсы удобно держать в вертикальном положении, так что вы можете легко видеть все свои пары и брать то, что вам нужно, не выдергивая все.

  1. Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
  2. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
  3. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна галоша.
  4. Снова сложите джинсы пополам вдоль и заправьте верх так, чтобы образовать прямую линию шва джинсов.
  5. Возьмите, где джинсы сложены пополам, и сложите вдоль на треть.
  6. Снова сложите вдоль, опустив пояс на предыдущую складку.

Как сложить джинсы в шкаф или чемодан

Знание того, как сложить джинсы, поможет сэкономить место. Когда вы кладете сложенные штаны в сумку, кладите их поочередно, чтобы толстые стороны пояса не складывались друг на друга.

  1. Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
  2. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
  3. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
  4. Сложите джинсы пополам вдоль, приподняв лодыжки к поясу.
  5. Составьте джинсы вдоль на треть.

Как закрутить джинсы

Скручивание джинсов – один из лучших способов уберечь их от помятостей. Только не забудьте плотно свернуть их, чтобы они не занимали слишком много места в комоде.

  1. Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
  2. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
  3. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
  4. Начните с подшитого края брюк, туго закручивайте джинсы по пояс.

Как сложить джинсы для подвешивания

Даже в сложенном виде джинсы могут занимать много места в вашем комоде. Вместо этого подумайте о том, чтобы хранить их в шкафу.

  1. Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
  2. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
  3. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
  4. Сложите джинсы пополам вдоль над вешалкой так, чтобы подшитый конец и пояс джинсов соединялись по бокам вешалки.
  5. Выровняйте подшитый конец и пояс джинсов, чтобы они были ровными.
  6. Повесьте джинсы промежностью в сторону задней части шкафа.

Как сложить брюки со складками

Брюки со складками лучше подвешивать тем же способом, каким вы вешали джинсы.

  1. Разложите штаны на чистой ровной поверхности.
  2. Заправьте карманы и разгладьте штаны.
  3. Сложите штаны пополам по ширине, обязательно выровняв швы и складки.
  4. Сложите штаны вдоль на треть.

Благодаря этим простым и эффективным способам сборки вы сможете не только сохранить свою одежду в отличном состоянии, но и создать порядок в собственном гардеробе.

Мы также писали о том, как правильно подкатить джинсы.

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