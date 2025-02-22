5 интересных способов сложить джинсы и штаны

В современном мире, где порядок и организация становятся важными аспектами нашей повседневной жизни, правильное складывание одежды может существенно облегчить жизнь.

Издание Martha Stewart рассказало о пяти простых способах складывания джинсов и брюк, которые помогут сохранить их свежими и без помятости.

Брюки могут занимать много места в комоде и шкафу, но знание того, как правильно их сложить, может сэкономить пространство и облегчить поиск пары, которую вы ищете. Кроме того, если вы сложите штаны правильно, они не мнутся, так что будут готовы к ношению независимо от того, сколько времени они пролежали сложенными в ящике.

Как повесить джинсы

Джинсы удобно держать в вертикальном положении, так что вы можете легко видеть все свои пары и брать то, что вам нужно, не выдергивая все.

Разложите джинсы на чистой ровной поверхности. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна галоша. Снова сложите джинсы пополам вдоль и заправьте верх так, чтобы образовать прямую линию шва джинсов. Возьмите, где джинсы сложены пополам, и сложите вдоль на треть. Снова сложите вдоль, опустив пояс на предыдущую складку.

Как сложить джинсы в шкаф или чемодан

Знание того, как сложить джинсы, поможет сэкономить место. Когда вы кладете сложенные штаны в сумку, кладите их поочередно, чтобы толстые стороны пояса не складывались друг на друга.

Разложите джинсы на чистой ровной поверхности. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша. Сложите джинсы пополам вдоль, приподняв лодыжки к поясу. Составьте джинсы вдоль на треть.

Как закрутить джинсы

Скручивание джинсов – один из лучших способов уберечь их от помятостей. Только не забудьте плотно свернуть их, чтобы они не занимали слишком много места в комоде.

Разложите джинсы на чистой ровной поверхности. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша. Начните с подшитого края брюк, туго закручивайте джинсы по пояс.

Как сложить джинсы для подвешивания

Даже в сложенном виде джинсы могут занимать много места в вашем комоде. Вместо этого подумайте о том, чтобы хранить их в шкафу.

Разложите джинсы на чистой ровной поверхности. Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок. Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша. Сложите джинсы пополам вдоль над вешалкой так, чтобы подшитый конец и пояс джинсов соединялись по бокам вешалки. Выровняйте подшитый конец и пояс джинсов, чтобы они были ровными. Повесьте джинсы промежностью в сторону задней части шкафа.

Как сложить брюки со складками

Брюки со складками лучше подвешивать тем же способом, каким вы вешали джинсы.

Разложите штаны на чистой ровной поверхности. Заправьте карманы и разгладьте штаны. Сложите штаны пополам по ширине, обязательно выровняв швы и складки. Сложите штаны вдоль на треть.

Благодаря этим простым и эффективным способам сборки вы сможете не только сохранить свою одежду в отличном состоянии, но и создать порядок в собственном гардеробе.

Мы также писали о том, как правильно подкатить джинсы.

Читайте также: