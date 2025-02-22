5 интересных способов сложить джинсы и штаны

В современном мире, где порядок и организация становятся важными аспектами нашей повседневной жизни, правильное складывание одежды может существенно облегчить жизнь.
Издание Martha Stewart рассказало о пяти простых способах складывания джинсов и брюк, которые помогут сохранить их свежими и без помятости.
Брюки могут занимать много места в комоде и шкафу, но знание того, как правильно их сложить, может сэкономить пространство и облегчить поиск пары, которую вы ищете. Кроме того, если вы сложите штаны правильно, они не мнутся, так что будут готовы к ношению независимо от того, сколько времени они пролежали сложенными в ящике.
Как повесить джинсы
Джинсы удобно держать в вертикальном положении, так что вы можете легко видеть все свои пары и брать то, что вам нужно, не выдергивая все.
- Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
- Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
- Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна галоша.
- Снова сложите джинсы пополам вдоль и заправьте верх так, чтобы образовать прямую линию шва джинсов.
- Возьмите, где джинсы сложены пополам, и сложите вдоль на треть.
- Снова сложите вдоль, опустив пояс на предыдущую складку.
Как сложить джинсы в шкаф или чемодан
Знание того, как сложить джинсы, поможет сэкономить место. Когда вы кладете сложенные штаны в сумку, кладите их поочередно, чтобы толстые стороны пояса не складывались друг на друга.
- Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
- Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
- Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
- Сложите джинсы пополам вдоль, приподняв лодыжки к поясу.
- Составьте джинсы вдоль на треть.
Как закрутить джинсы
Скручивание джинсов – один из лучших способов уберечь их от помятостей. Только не забудьте плотно свернуть их, чтобы они не занимали слишком много места в комоде.
- Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
- Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
- Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
- Начните с подшитого края брюк, туго закручивайте джинсы по пояс.
Как сложить джинсы для подвешивания
Даже в сложенном виде джинсы могут занимать много места в вашем комоде. Вместо этого подумайте о том, чтобы хранить их в шкафу.
- Разложите джинсы на чистой ровной поверхности.
- Заправьте карманы и разгладьте джинсы, чтобы не было неровностей и складок.
- Сложите джинсы пополам по ширине, чтобы казалось, что у них только одна калоша.
- Сложите джинсы пополам вдоль над вешалкой так, чтобы подшитый конец и пояс джинсов соединялись по бокам вешалки.
- Выровняйте подшитый конец и пояс джинсов, чтобы они были ровными.
- Повесьте джинсы промежностью в сторону задней части шкафа.
Как сложить брюки со складками
Брюки со складками лучше подвешивать тем же способом, каким вы вешали джинсы.
- Разложите штаны на чистой ровной поверхности.
- Заправьте карманы и разгладьте штаны.
- Сложите штаны пополам по ширине, обязательно выровняв швы и складки.
- Сложите штаны вдоль на треть.
Благодаря этим простым и эффективным способам сборки вы сможете не только сохранить свою одежду в отличном состоянии, но и создать порядок в собственном гардеробе.
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