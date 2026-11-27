Винтажные изделия из латуни / © ТСН

Реклама

Если у вас нет опыта поиска сокровищ в секонд-хенде, стоит прислушаться к советам дизайнеров интерьеров, которые знают, на какие вещи стоит обратить внимание.

The Spruce попросили дизайнеров рассказать, какие типичные вещи из секонд-хенда могут выглядеть как ценные семейные реликвии. Их советы могут вдохновить вас во время следующей «охоты» за сокровищами.

Реклама

Оригинальные произведения искусства

Состоятельные люди коллекционируют оригинальные произведения искусства ещё со времён Возрождения. Поэтому ничто так не свидетельствует о наличии свободных средств, как картины, написанные маслом, или авторские эскизы.

Реклама

Именно поэтому дизайнеры всегда обращают внимание на работы, в которых заметны мазки кисти и подпись автора. Главное — выбирать произведения, объединенные общей темой или вызывающие у вас личный отклик, а затем размещать их в соответствии с их размером.

Размещая произведения искусства, делайте это осознанно. Большую картину можно повесить отдельно — по центру над диваном — или же поставить на высокую книжную полку. Более мелкие работы можно компоновать слоями, позволяя им частично перекрывать друг друга на консоли или полке.

Изделия из латуни

Подобно тому, как одежда из натуральных материалов — шелка, хлопка или льна — обычно выглядит дороже, так и предметы из массивных материалов, например, латуни, придают интерьеру ценность. Когда дизайнеры видят на полке комиссионного магазина латунные подсвечники, подносы или вазы, покрытые благородной патиной, они просто не могут пройти мимо.

Винтажная латунь обладает уникальным характером: гравировка, узоры и следы времени придают ей особый шарм. Использование винтажных латунных изделий в гостиной может придать ей уют — особенно благодаря их оттенку, напоминающему ржаво-оранжевый цвет, который сам по себе является тёплым.

Реклама

Мебель из массива дерева

Сегодня большая часть мебели массового производства изготавливается из МДФ или фанеры. Но даже самый качественный шпон не избавит такие изделия от ощущения «дешевизны».

К счастью, в комиссионных магазинах до сих пор можно найти старинные вещи, изготовленные из натурального дерева. Дизайнеры делятся полезным советом, как отличить настоящий массив. Они советуют обращать внимание на края. Если текстура дерева на торцах не совпадает с основной поверхностью, скорее всего, это шпон.

Вазы и декоративные чаши

Декоративная керамика — например, большая ваза или неглубокая чаша — является чрезвычайно универсальным элементом декора. Такие классические предметы мгновенно придают помещению изысканность (а если это ещё и ручная работа — то вообще замечательно).

Керамика — это вневременная классика; она придаёт интерьеру естественность. Также обратите внимание на декоративные вазы и чаши из других материалов: керамогранита, мрамора, дерева или даже металла.

Реклама

Винтажные светильники

Винтажные светильники демонстрируют высокое мастерство, которое невозможно воспроизвести в современных серийных изделиях. Поэтому даже если вам попадется предмет, требующий замены проводки, — это, вероятно, стоит того, если цена приемлема.

Такие предметы придают интерьеру особый характер и делают его уютнее. Часто они изготовлены из керамики или имеют интересные детали, придающие пространству глубину. К тому же дополнительное освещение никогда не помешает.

Новости партнеров

Новости партнеров