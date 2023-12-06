5 причин, почему кошкам нравится спать на вашей кровати

Те, кто позволяет своим кошкам спать с ними, вероятно, задаются вопросом, почему они так любят это и почти настаивают на этом каждую ночь.

Итак, вот простые причины от Jaw-Dropping Facts, которые объясняют, почему ваша кошка спит на вашей кровати.

№1. Тепло вашего тела заманчиво

Ваша кошка всегда будет свертываться калачиком в самом теплом месте дома. В первую очередь это связано с тем, что средняя температура тела наших кошек составляет 38-39,5, поэтому, когда температура окружающей среды ниже этой, они будут искать хорошее теплое место для поддержания своей температуры. С учетом вышесказанного, самый простой способ сделать это — поглощать тепло тела без особых усилий. Если у вас нет теплых подоконников или обогревателя они будут обращаться к вам, чтобы согреться. Именно поэтому кошки любят больше обниматься с вами в зимние месяцы.

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№2. Вы заставляете их чувствовать себя в безопасности

Кошки всегда будут настороже, даже когда спят. У них даже есть особые "режимы" сна, которые позволяют сохранять бдительность, пока они дремлют. Вы когда-нибудь видели, чтобы ваша кошка спала с одним открытым глазом? Да, это они спят, продолжая следить за хищниками или опасностью. Поскольку кошкам нужно так долго спать в течение дня, они могут предпочесть прижаться к вам, чтобы снизить бдительность и спокойно выспаться.

№3. Кошки чрезвычайно территориальны

Хотя вы знаете, что ваша кровать — это ваша кровать, ваша кошка может думать, что она принадлежит ей, и просто позволяет вам спать с ней. Это может показаться немного негативным, но все просто означает, что они достаточно доверяют вам и поэтому позволяют вам спать рядом с ними. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша кошка прижимается практически ко всему в доме? Это они метят свою территорию, и ваша кровать не исключение.

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№4. Комфорт превыше всего

Как вы уже знаете, все эти одеяла, мягкие простыни и пушистые подушки создают чрезвычайно удобное место для лежания. Ваша кошка тоже это знает и понимает, и ей нужен комфорт, который предлагает ваша кровать. Кошки, как правило, спят от тринадцати до шестнадцати часов в день, поэтому они испробовали все самые удобные места в доме и согласятся с вами, что ваша спальня самая уютная.

№5. Они демонстрируют свою любовь к вам

Мы часто думаем, что наши кошки не любят нас так сильно, как наши собаки, но это неправда. Хотя они могут быть очень независимыми, они скучают по вам, когда вы уходите из дома на долгое время, и захотят обнять вас, когда вы вернетесь. Сон с вами в вашей постели по ночам — это один из способов, с помощью которого кошка может попытаться показать свою привязанность. Кошка будет стараться согреть вас и обеспечить безопасность, а может даже спать на вас, тыкаться в вас головой и облизывать. Вы когда-нибудь просыпались с кошкой над головой на подушке? Это любовь.

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Но стоит ли позволять кошке спать с вами?

Совершенно нормально позволять вашей кошке спать рядом с вами в постели по ночам, при условии, что у вас нет аллергии на шерсть или перхоть вашей кошки, и что она прошла дегельминтизацию и вакцинацию.

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