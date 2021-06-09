5 причин выбрать ноутбук с OLED-экраном от ASUS

Качество дисплея является одной из важнейших характеристик ноутбука. Какой дисплей лучше соответствует современным требованиям?

В 2021 году технология OLED начинает активно внедряться в ноутбуках. Новатором этого движения стала компания ASUS, которая представила ряд ноутбуков с OLED-дисплеями.

Ведущие производители телевизоров и смартфонов давно определились с тем, какой дисплей лучше соответствует современным требованиям. Это — технология OLED. Она гарантирует насыщенное и контрастное изображение, и поэтому уже начала покорять мир ноутбуков.

5 причин выбрать ноутбук ASUS OLED уже сегодня

Причина первая: невероятная глубина черного цвета

В дисплее OLED каждый из миллионов пикселей излучает свет, в отличие от жидкокристаллических дисплеев обычных ноутбуков, которые обычно подсвечиваются 50-60 светодиодами. Когда нужно показать черный цвет, пиксель OLED просто выключится, чтобы предоставить темный черный. Разрешение дисплея воспроизводить глубокие оттенки темного поможет увидеть незаметные ранее детали в любимых фильмах. Подтверждением "кинематографического" уровня дисплеев в ноутбуках ASUS OLED является сертификация VESA DisplayHDR True Black.

Причина вторая: реалистичные цвета

Ноутбуки ASUS OLED предоставляют чрезвычайно детализированное и реалистичное изображение с охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3. Именно поэтому цвета выглядят на экране более насыщенными и реалистичными. OLED-дисплеи ноутбуков ASUS с сертификацией PANTONE® Validated гарантируют именно это — точность отображения каждого оттенка.

Причина третья: четкость при любой яркости

На обычных ЖК-дисплеях с уменьшением яркости экрана резко ухудшается уровень детализации и качество цветопередачи. Зато ноутбуки ASUS OLED имеют высокую точность воспроизведения цветов любого уровня яркости экрана.

Причина четвертая: на 70% меньше вредного синего света

Во время работы за экраном синяя составляющая света вызывает дискомфорт и ухудшает качество сна. Благодаря OLED-технологии ноутбуки ASUS OLED излучают на 70% меньше вредного синего света. Это подтвердили независимые лаборатории TÜV Rheinland и SGS. Кроме того, в отличие от традиционной фильтрации синего света, происходит незначительное смещение спектра в менее вредной длины волны, а поэтому качество цветопередачи не ухудшится.

Причина пятая: плавность отображения

Дисплеи OLED в ноутбуках ASUS имеют самый быстрый отклик среди любых дисплеев для таких устройств. Это обеспечивает невероятную плавность воспроизведения динамичных сцен, низкие задержки во время игр и показ тонких деталей, например прокрутки текста без размытия.

Ноутбуки ASUS OLED с воспроизведением настоящего черного, роскошными цветами, низким уровнем синего света и плавностью отображения вызвали революцию в восприятии зрительных образов.

Ноутбуки ASUS OLED

Ассортимент ноутбуков ASUS с дисплеями OLED охватывает широкий перечень моделей: от мощных устройств для разработчиков мультимедийного контента в ультратонких и легких моделей для мобильных людей.

Ноутбук с двумя экранами — ZenBook Pro Duo 15 OLED

Ноутбук ZenBook Pro Duo 15 OLED мощный внутри и элегантный снаружи, но и оснащен превосходным сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K и поддержкой HDR-контента. Он — современная мобильная платформа для продуктивной и творческой работы.

Особенность этой модели — дополнительный 4K экран ASUS ScreenPad Plus. В аппаратную конфигурацию устройства могут входить новейший 8-ядерный процессор Intel Core i9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков. Именно поэтому ZenBook Pro Duo 15 OLED уже сегодня предлагает испытать преимущества технологий завтрашнего дня.

Второй экран ScreenPad Plus во время открытия крышки ноутбука поднимается и располагается под комфортным углом. Этот сенсорный дисплей занимает всю ширину корпуса, имеет высокое разрешение и превосходную яркость. Он хорошо дополняет основной OLED-дисплей ноутбука, предоставляя множество полезных функций и бесконечные способы улучшить удобство при работе. Оба дисплея поддерживают активный стилус ASUS Pen с распознаванием 4096 уровней давления.

Ноутбук-планшет — ZenBook Flip 13 OLED

Ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 OLED — это универсальное устройство, выполненное в невероятно компактном корпусе за счет OLED-дисплея с тонкой рамкой. Благодаря специальному шарниру он может раскрываться на 360°, а в его изящном корпусе толщиной всего 13,9 мм нашлось место полноценному комплекту разъемов. В аппаратную конфигурацию модели входит процессор Intel Core, который позволит с легкостью воплощать в жизнь любые замыслы, где бы вы ни были.

Художники, фотографы, дизайнеры и другие пользователи, работающие с изображениями, непременно оценят широкие возможности, предоставляемые сенсорным OLED-дисплеем, ведь благодаря поддержке стилуса ASUS Pen он идеально подходит для творческой работы. ASUS Pen — это активный стилус, с помощью которого удобно рисовать, записывать заметки или делать аннотации в любом совместном приложении.

Поскольку многие люди сегодня работают в режиме домашнего офиса, используя как средство общения видеосвязь, специалисты ASUS разработали технологию эффективного шумоподавления на основе технологий искусственного интеллекта. Она способна фильтровать фоновые шумы вокруг вас, выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-связи, а также устранять шумы и выделять голос собеседников из входного аудиопотока, чтобы вы могли более четко их слышать.

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