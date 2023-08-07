Август — прекрасное время для обрезки самых разных растений в саду. Обрезку любят не все растения, но некоторым она просто жизненно необходима. Особенно это касается пяти видов.

Обрезка является одним из основных факторов, способствующих поддержанию здорового и красивого сада. Она включает выборочное удаление частей растения: ветвей, бутонов, увядших цветков и т. д. Некоторые растения нужно обрезать прямо сейчас, чтобы усилить цветение и улучшить эстетику и безопасность всего сада.

О том, какие растения нужно обрезать в августе рассказывают садовые эксперты Еxpress.co.uk.

Герань

5 растений, которые нужно обрезать сейчас, чтобы стимулировать пышное цветение / Фото: Credits

При выращивании морозостойкой герани обрезку нужно производить сразу после того, как закончилось цветение. Обрезка герани до уровня земли будет способствовать позднему цветению во второй половине лета, а также свежей листве.

Но в течение всего сезона важно убирать увядшие цветы, чтобы стимулировать появление новых. Затем, только когда последние несколько цветов отцветут, следует удалить стебель. Обрезка герани может помочь стимулировать рост большего количества побегов. Это может привести к более густому росту цветоносов.

Большинство долгоцветущих многолетников, таких как герань в августе уже отцветают, поэтому обрежьте их прямо до земли и полейте, чтобы стимулировать их цветение и сделать куст более аккуратным.

Лаванда

5 растений, которые нужно обрезать сейчас, чтобы стимулировать пышное цветение / Фото: Credits

Выносливые растения лаванды лучше всего обрезать после того, как они отцветут в конце августа. Если лаванду не обрезать, она может вырасти "длинноногой" и будет демонстрировать вам свои оголенные одеревенелые стебли. Будет не очень красиво.

Обрезка в августе позволяет растению восстановиться перед зимой, способствует более полному росту в следующем году и препятствует оголению стеблей. Прежде чем приступить к обрезке, садовники должны дождаться, когда цветы лаванды станут серыми и вокруг стеблей не будут жужжать пчелы.

Альстромерия

5 растений, которые нужно обрезать сейчас, чтобы стимулировать пышное цветение / Фото: Credits

Альстромерии нуждаются в небольшой обрезке, которую лучше всего проводить в августе. Если вы обрежете альстромерии после цветения, это будет способствовать большему росту из-под земли, что дает вам огромный второй прилив цветов уже в течение осени.

Глициния

5 растений, которые нужно обрезать сейчас, чтобы стимулировать пышное цветение / Фото: Credits

Обрежьте глицинию после цветения, удалив все тонкие боковые побеги от основной ветви до примерно пяти листьев от основного стебля. Это контролирует размер глицинии, предотвращая ее попадание в водосточные желоба и окна, и побуждает ее формировать цветочные бутоны, а не зеленый рост.

Вьющиеся розы

5 растений, которые нужно обрезать сейчас, чтобы стимулировать пышное цветение

Розы обычно обрезают в конце лета. Однако косметическую обрезку можно проводить в любое время. Сейчас стоит обрезать бутоны, которые уже отцвели и длинные ветви без бутонов, чтобы улучшить вентиляцию и не дать растениям обнажить стебли у основания куста.

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