5 самых токсичных пищевых продуктов для вашей собаки

Любящие хозяева всегда стремятся обеспечить своим любимцам все лучшее. Мы покупаем им игрушки, обеспечиваем уют и, конечно же, заботимся об их питании. Однако, не все продукты, безопасные для людей, так же безопасны для собак.

Некоторые из них могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а в худших случаях даже угрожать жизни. Ветеринар Amir Anwary, известный своими советами в TikTok, рассказал о пяти распространенных продуктах, которые могут быть смертельно опасны для собак.

Лук – скрытая угроза для здоровья

Лук, который мы часто используем в кулинарии, содержит токсическое соединение – N-пропилдисульфид. Это вещество повреждает эритроциты, что может привести к анемии и даже недостаточности некоторых органов. Симптомы отравления могут проявиться через 24 часа после утребления и включать:

рвоту;

диарею;

боль в животе;

снижение аппетита;

обезвоживание.

Важно помнить, что даже небольшое количество лука может быть опасно для собаки. Считается, что ядовитой является доза, которая составляет 0,5% или больше массы тела животного.

Ксилит – враг в сладостях

Ксилит – природный сахарный спирт, часто содержащийся во фруктах и овощах. Однако наибольшую опасность представляют продукты, содержащие ксилит в концентрированном виде:

жевательная резинка без сахара;

зубная паста;

жидкость для полоскания рта;

определенные виды арахисовой пасты.

Даже минимальное количество ксилита может вызвать у собаки серьезные осложнения, включая:

рвоту;

слабость;

нарушение координации;

судороги;

печеночную недостаточность;

кровотечение.

Поэтому следует всегда внимательно проверять состав продуктов перед тем, как давать их своему четвероногому другу.

Виноград и изюм – опасность для почек

Хотя для человека виноград – это полезный и вкусный фрукт, для собак он потенциально смертелен. Он может вызвать:

почечную недостаточность;

сильное отравление;

в крайних случаях – летальное последствие.

Особенно опасны сушеные версии фруктов, такие как изюм, поскольку они содержат более концентрированные токсины.

Орехи макадамия – загадочная токсичность

Макадамия – это орех, остающийся загадкой для ветеринаров. До сих пор неизвестно, какое именно вещество в нем вызывает интоксикацию, но даже несколько орешков могут привести к:

рвоте;

слабости;

повышенной температуры;

проблем с координацией;

тремору.

Наибольший риск возникает у маленьких и средних по размеру собак, поэтому лучше вообще не оставлять эти орехи в доступном для любимца месте.

Шоколад – самый известный токсин

Шоколад содержит два опасных для собак компонента: теобромин и кофеин. В отличие от людей, собаки не могут быстро метаболизировать эти вещества, а это приводит к:

учащенного сердцебиения;

рвоты;

диареи;

судорог;

в крайних случаях – смерти.

Чем темнее и горче шоколад, тем больше в нем токсичных веществ. Белый шоколад менее опасен, однако его все равно не рекомендуют давать собакам.

Помните, что здоровье вашего питомца зависит от вас. Если вы подозреваете, что ваша собака могла съесть что-то токсичное, немедленно обратитесь к ветеринару. Даже если симптомы еще не проявились, действовать нужно как можно скорее. Всегда следите за тем, что есть ваш любимец и избегайте продуктов, которые могут ему навредить. А лучший способ выразить свою любовь – это не только ласка и забота, но и ответственное отношение к его здоровью.

Мы также писали о том, о чем думает и что чувствует собака, когда вы покидаете его дома в одиночестве.

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