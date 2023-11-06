5 советов, которые спасут от незапланированного визита к ветеринару

Ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина назвала простые действия, которые пригодятся всем владельцам домашних животных.

1. Качественное питание, отвечающее потребностям животного, – это 80% гарантии долгой и счастливой жизни любимца. Выберите качественный корм или натуральный рацион, который будет не только полезным, но и вкусным для четырехлапого. Проконсультируйтесь с врачом по поводу витаминно-минеральных добавок.

2. Вовремя обрабатывайте питомца от паразитов, вакцинируйте. Защита от инфекционных и паразитарных болезней очень важна. Если у животного определенная болезнь, не пропускайте прием лекарства, следуйте рекомендациям врача.

3. Ходите на плановые осмотры. Делайте анализы крови, УЗИ брюшной полости, ЭхоКГ сердца 1-2 раза в год, если у животного нет проблем со здоровьем. Если животное пожилого возраста или у него есть хронические болезни, обследование следует делать чаще.

4. Оптимальные физические нагрузки, активные прогулки, игры продлевают жизнь и улучшают настроение любимца. Берите любимые игрушки на улицу в путешествии. Приучайте животное к интеллектуальным и интерактивным игрушкам.

5. Следите за психическим здоровьем четырехлапого, обращайте внимание на изменение поведения, избегайте стресса и любых наказаний. Создайте удобные условия для любимца дома. Стройте доверие между вами, проводя время вместе: играйте, посещайте новые места, путешествуйте.

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