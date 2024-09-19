5 советов по уходу за томатами в конце сезона

До конца сезона остались считанные недели, а возможно, даже дни. Но что делать, если на ветках томатов все еще есть плоды?

Некоторые плоды на томатах в конце сезона почти созрели, а остальные - еще зеленые. Стоит ли вам срывать все, и если да, то что с ними делать дальше?

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих томатов в конце сезона, воспользуйтесь советами GardeningKnowHow, чтобы узнать, что делать с томатами до первых сильных заморозков.

Когда заканчивается сезон томатов

Начало сезона томатов различается в зависимости от вашего местоположения. В более прохладном климате томаты не попадут в землю до мая или даже июня, и их будут собирать с середины лета до начала осени.

Помидоры в более прохладном климате осенью могут все еще иметь много плодов, но надвигающиеся заморозки останавливают производство и созревание.

Что делать с томатными растениями в конце сезона

Томаты — это нежные многолетние растения, которые растут на открытом солнце при температуре 21-24 C. По мере понижения температуры к осени процесс созревания замедляется — настолько, что незрелые плоды часто остаются на растении к моменту первых заморозков.

Итак, что вы можете сделать с томатными растениями с приближением осени, чтобы собрать как можно больше томатов? Следите за календарем и прогнозом погоды и следуйте этим пяти советам.

Соберите последние помидоры (даже зеленые)

Томаты

Свежие спелые помидоры с ветки божественны, но к концу вегетационного периода становится совершенно очевидно, что это хорошее быстро заканчивается. До определенного момента вы можете накрывать помидоры на ночь, когда температура падает, но по мере похолодания вам придется действовать более радикально. Помидоры перестают развиваться, когда температура ночью опускается примерно до 10 C, а растения не выживут, когда температура опускается ниже 2 C.

Чтобы ускорить созревание на открытом воздухе, срежьте все цветы или мелкие плоды. Это будет сигналом для растения направить всю свою энергию на созревание плодов.

Когда температура падает и прогнозируются заморозки, вам следует немедленно собрать все спелые помидоры, но не останавливайтесь на этом. Соберите также все зеленые помидоры. Вы можете попытаться заставить их дозреть.

Некоторые сорта помидоров лучше других созревают в помещении, но ничего не мешает вам попробовать. Некоторые садоводы выдергивают все растение из почвы и подвешивают их вверх ногами в темном прохладном месте, например, в подвале или гараже, в то время как другие снимают плоды и затем дают им дозреть. В любом случае, главное не мойте их.

Вы можете положить зеленые помидоры слоем в коробку для дозревания. Некоторые индивидуально заворачивают каждый плод, но это не обязательно. Газ этилен — это гормон созревания, выделяемый фруктами, и вы можете ускорить процесс, используя этот газ. Просто поместите незрелые помидоры в закрытый бумажный пакет или закрытый контейнер и добавьте к ним яблоко. Внимательно следите за процессом созревания и забирайте из пакета плоды по мере их созревания. Зеленые помидоры созревают примерно через 2 недели при температуре 18-24 C или через 3-4 недели при температуре 13 C.

Обрезка томатов

Томаты

Еще один способ продлить урожай томатов — это обрезка в конце сезона. Есть несколько причин для обрезки томатов. Обрезка улучшает циркуляцию воздуха, тем самым предотвращая некоторые болезни. Она может помочь получить более крупные плоды и ускорить созревание. Но обрезайте только недетерминированные томаты. Обрезка детерминированных сортов снизит урожайность.

Как было упомянуто выше, удаление или обрезка мелких цветков или плодов послужит сигналом для растения направить всю свою энергию на созревание оставшихся плодов. Сократите полив и откажитесь от удобрений в это время.

Выбросьте томаты

Вы узнаете, когда ваши томаты закончат сезон. Они перестанут давать новую листву и плоды и начнут выглядеть истощенными. Вы можете выдернуть все растения вместе с корнями, или срезать их у основания и дать корням разложиться. Но прежде чем принять решение, внимательно проверьте растения на наличие признаков болезни.

Остерегайтесь болезней

Если вы заметили какие-либо признаки болезни на ваших растениях томатов, возможно, не стоит оставлять их разлагаться в саду. Некоторые болезни способны перезимовать и заразить посадки следующего года.

Споры, которые распространяют грибковые заболевания, часто остаются, но также любые остатки могут быть заражены яйцами вредителей, которые перезимуют. Если вы сомневаетесь, хорошей идеей будет удалить все растение, сгрести оставшиеся остатки и утилизировать их.

Компостная куча — не лучшее место для зараженного растительного материала. Лучше всего сжечь зараженные листья, но, к сожалению, это запрещено, и это не очень хорошая идея, когда погода сухая, как во многих регионах в последнее время. Еще одним эффективным инструментом борьбы с распространением болезней является практика севооборота.

Сохраните семена на следующий год

Если вы хотите сохранить семена томатов, помните, что гибриды не вырастают в точности как родительское растение. Если у вас перекрестноопыляемые или реликтовые сорта томатов, сохранение семян — это веселая и полная неожиданностей игра.

Чтобы сохранить семена, разрежьте томат и выдавите семена. Эти семена покрыты защитным гелем, который необходимо удалить. Самый простой способ — замочить семена в банке или воде (1/3 семени на 2/3 воды). Перемешайте и дайте ему перебродить.

На семенах вырастет плесень. Эта плесень разрушит гель и освободит семена, которые опустятся на дно. Слейте смесь в дуршлаг и промойте семена водой. Разложите их на бумажном полотенце, чтобы они высохли в течение пары недель, затем упакуйте их в маркированные конверты.

Можно ли выращивать томаты зимой

Томаты

Есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы стимулировать рост томатов в зимние месяцы. Насколько долго эти методы помогут сохранить растения живыми, зависит от того, где вы живете и от погоды.

Вы можете обернуть растения брезентом, старыми простынями или мешковиной, чтобы они пережили холодные ночи. Снимайте укрытие днем. Растения томатов также можно защитить в теплице.

Вы также можете занести растения томатов в помещение для роста. Им понадобится много света, больше, чем может обеспечить даже окно с южной стороны зимой. В идеале обеспечьте им дополнительное освещение в виде светодиодных ламп, которые должны работать 18-20 часов в день.

Остерегайтесь вредителей, цепляющихся за растения томатов, которые выращивались на улице, а затем были занесены в помещение. Конечно, без насекомых не будет и опылителей, поэтому, если ваше растение зацветет, вам придется вручную опылять цветки томатов с помощью небольшой, нежной кисточки, двигаясь от мужской тычинки к женскому рыльцу.

Лучшим типом томатов для выращивания в помещении являются детерминантные типы, такие как карликовые или микрокарликовые сорта.

Вы также можете сохранить томаты живыми в помещении в виде стеблевых черенков или в состоянии покоя с открытой корневой системой, храня их в прохладном подвале, погребе или гараже. Преимущество покоя с открытой корневой системой устраняет необходимость в посеве семян и приводит к более раннему сбору урожая.

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